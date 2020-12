Previsioni e Oroscopo in arrivo per tutti i segni zodiacali della giornata dell'8 dicembre. Approfondiamo quali cambiamenti porteranno in amore e nel lavoro le stelle e pianeti in questa nuova giornata che sta per prendere il via.

Le previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: in amore, grazie alle stelle che sono dalla vostra parte, si potrà vivere un momento migliore. Ritrovate una buona forza da sfruttare in queste ore. Nel lavoro alcuni cambiamenti sono in arrivo da qui alle prossime settimane.

Toro: nei sentimenti sono possibili delle difficoltà per le persone che vivono una storia da tempo, ci sarà la necessità di impegnarsi di più per superare le difficoltà.

Nel lavoro non mancherà qualche momento di tensione.

Gemelli: a livello sentimentale, a causa della Luna in opposizione, potreste vivere alcuni momenti di difficoltà. Nel lavoro non mancano le nuove idee, che saranno utili anche in vista del nuovo anno.

Cancro: in amore è un momento di recupero, anche se molto dipenderà dal vostro umore in questa giornata. A livello lavorativo state cercando di superare le difficoltà delle ultime settimane.

Leone: per i sentimenti questa giornata porterà un po' di difficoltà, per questo motivo fate attenzione nelle relazioni. Nel lavoro non potrete contare su di una grande forza, ma nel complesso le cose andranno bene.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata permetterà di vivere dei momenti migliori rispetto al passato, in particolare nelle storie d'amore.

Nel lavoro sono particolarmente favoriti i rapporti con una persona del Toro.

Previsioni e oroscopo dell'8 dicembre: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: in amore è un momento nel complesso non negativo, anche se le cose non vanno come vorreste. Nel lavoro le cose andranno meglio con il passare dei giorni, ma ora sentite qualche tensione in più.

Scorpione: a livello sentimentale, i single del segno avranno la possibilità di vivere qualcosa di nuovo visto che gli incontri sono favoriti. Nel lavoro c'è un recupero anche grazie a una maggiore energia fisica.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa di nuovo arriva in amore, questo è un momento positivo che aiuterà molto. Nel lavoro, se ci sono dei progetti che devono partire, meglio agire nell'immediato.

Capricorno: per i sentimenti non mancherà qualche malumore da dover gestire, alcuni pensieri di troppo non vi permettono di vivere le cose come vorreste. Nel lavoro ci sarà un recupero dal punto di vista economico.

Acquario: a livello amoroso in queste ore potreste vivere dei contrasti con la persona amata a causa di alcune divergenze. Nel lavoro la giornata porterà nuove idee e nuovi punti di vista che prima mancavano.

Pesci: in amore, dopo un periodo di lieve calo, ora sentite di stare recuperando. Nel lavoro potrebbe non mancare qualche momento di tensione e difficoltà a cui far fronte.