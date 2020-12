L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 dicembre è già predisposto per dare sia soddisfazioni che delusioni agli appassionati di astrologia. Approfondiamo quindi il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario, cercando di scoprire come sarà la settimana per i segni della prima sestina zodiacale (ovvero da Ariete fino a Vergine).

Mettiamo immediatamente in evidenza i più fortunati nel lasso temporale sotto analisi: gli astri sono pronti a scommettere sulla bontà del periodo puntando tutto sul segno del Toro (voto 8), splendidamente favorito in ambito sentimentale. Buone le giornate da lunedì a domenica anche per i Gemelli (voto 7) come anche per coloro del Cancro (voto 7), entrambi valutati con tre giornate su sette altamente positive sia per l'amore che in ambito lavorativo.

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 7 fino a domenica 13 dicembre segnalano una settimana poco positiva per gli appartenenti ad Ariete (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6).

Cerchiamo ora di appurare qualcosa di più, analizzando nel dettaglio i sei segni da Ariete a Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di cominciare con le valutazioni mirate sui singoli segni, come da prassi ormai consolidata, inizieremo a dare qualche informazione sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Il periodo sotto controllo in questo contesto conterà in tutto tre tappe messe in agenda dalla Luna per questa seconda settimana di dicembre. La prima figura astrologica sarà quella relativa alla Luna in Bilancia, presente nel segno d'aria già da questo mercoledì 9 dicembre alle ore 01:01.

L'astro d'argento cambierà di nuovo segno venerdì 11 dicembre alle ore 02:58, mettendo in bella mostra nel firmamento la formazione relativa alla Luna in Scorpione. La settimana infine sarà da ritenere conclusa, ovviamente dal punto di vista dei transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Sagittario prevista per domenica 13 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana poco convincente per voi del segno, anche se preso con criterio il periodo non sarà esente dal dare piccole ma interessanti soddisfazioni. L'importante sarà conoscere e di conseguenza prendere visione delle giornate negative in modo da evitare di cadere in difficoltà proprio in quei frangenti.

Nel complesso le giornate non saranno troppo impegnative da portare a discreto fine: intanto state concentrati martedì e mercoledì, le uniche a basso profilo in quanto valutate rispettivamente con il "sottotono" ed il "ko". Ottimo periodo terminale con un venerdì e una domenica valutati entrambi a cinque stelle.

Il responso degli astri e le stelline interessanti le giornate da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10 e sabato 12;

★★★ martedì 8 dicembre;

★★ mercoledì 9 dicembre.

♉ Toro: voto 8. Settimana dalle svariate opportunità per i nativi. Il tutto consisterà nel saper individuare e cogliere per tempo eventuali occasioni che certamente si presenteranno. A dare soddisfazioni in amore sarà la giornata del 7 dicembre, favorita dall'arrivo della Luna nel segno della Vergine, pronta a garantire una formidabile "top del giorno".

Non da meno saranno quelle giornate segnate da cinque stelle, ossia martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10: problemi? Affidatevi tranquillamente alla positività delle stelle. Altrettanto buona invece, seppur leggermente al di sotto di quelle elencate finora, venerdì 11 dicembre, valutata a quattro stelle. Un occhio di riguardo invece per le giornate di sabato e domenica previste non certamente positive.

I dettagli giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 7 dicembre;

lunedì 7 dicembre; ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10;

★★★★ venerdì 11 dicembre;

★★★ sabato 12 dicembre;

★★ domenica 13 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Sette giornate mediamente discrete ma con alcune dai toni medio-bassi. Ottima sia la parte centrale che quella finale del periodo, purtroppo con un pessimo lunedì ("sottotono") e sicuramente un peggiore martedì ("ko"), sicuramente da mettere in conto come decisamente poco positivi.

Consolatevi invece con la splendida giornata riservata a voi dall'Astrologia del periodo e coincidente con giovedì 10 dicembre, la vostra "top del giorno". A seguire la scaletta con le stelle giornaliere pronta a riepilogare quali saranno le giornate buone e quelle "no".

Il responso settimanale:

Top del giorno giovedì 10 dicembre;

giovedì 10 dicembre; ★★★★★ venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ mercoledì 9 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 dicembre;

★★ martedì 8 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana di prossimo arrivo per voi, nativi del segno, sette giornate espresse nella media con il voto della buona positività. In generale, a destare qualche perplessità sarà la parte centrale del periodo, con un mercoledì 9 e ancora un più problematico giovedì 10 dicembre, entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio.

Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di sabato 12 dicembre (top del giorno) e a quelle di lunedì 7 e domenica 13, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate.

Le stelline giornaliere di competenza del Cancro:

Top del giorno sabato 12 dicembre;

sabato 12 dicembre; ★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 dicembre;

★★ giovedì 10 dicembre.

♌ Leone: voto 6. Questa settimana non sarà di certo fenomenale per voi nativi, questo è quasi certo, quindi non spazientitevi e andiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Iniziamo dalle giornate a cinque stelle che andranno a coincidere con i periodi relativi a martedì 8 e mercoledì 9 dicembre: tutto o quasi vi sarà permesso in questo periodo.

Peccato per la "top del giorno" che in questo caso non è contemplata, e per voi ci dispiace. In questo caso al posto della top avrete invece come palliativo giornate abbastanza buone da quattro stelle: parliamo di lunedì 7, giovedì 10 e domenica 13 dicembre. Occhio come al solito alle valutazioni negative, in questo contesto rilevate sulla parte interessante venerdì e sabato.

La situazione completa e dettagliata, giorno per giorno

★★★★★ martedì 8 e mercoledì 9;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10 e domenica 13;

★★★ venerdì 11 dicembre;

★★ sabato 12 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. Settimana al limite della sufficienza, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare: vediamo la qualità dei prossimi sette giorni relativa al vostro segno. L'oroscopo della settimana 7-13 dicembre per quanto riguarda l'inizio e centro periodo, indica martedì 8 come anche il giorno 9 e quello del 12 portatori di solo quattro stelle, senz'altro buone e accettabili.

Giovedì 10 invece è preventivato da tre stelle, quindi sarà una giornata improntata al "sottotono". Di male in peggio: venerdì 11 le stelle hanno riservato una "bella" (si fa per dire) sorpresa, valutando il periodo con solo due stelline da "ko". Calma e sangue freddo, a tutto o quasi c'è rimedio...

Le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12;

★★★ giovedì 10 dicembre;

★★ venerdì 11 dicembre.

È possibile continuare con le previsioni settimanali per ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario, ♓Pesci.