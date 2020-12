L'Oroscopo di martedì 8 dicembre è pronto a svelare come sarà il giorno dell’Immacolata Concezione per tutti i segni zodiacali. In linea di massima si prevede una giornata intensa, emozionante e piena di colori per molti. Andrà tutto a gonfie vele ai nati del Cancro, che riceveranno molta attenzione. A sorridere sarà anche il Toro, mentre l'Ariete riceverà delle novità.

Approfondiamo cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale riguardo ad amore, lavoro, soldi, famiglia e fortuna, analizzando la classifica e le previsioni degli astri.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Vergine - 12° - Non sarà il caso di strafare in queste 24 ore che portano a qualche complicazione di troppo. Ultimamente conducete un tipo di vita sregolato, forse dormite poco e male oppure mangiate troppo cibo spazzatura. Dunque, rivedete le abitudini insane e fate le dovute migliorie. Non trascurate l’attività fisica, anche soli 30 minuti di camminata nel corridoio o in giro per la stanza, vi faranno un gran bene. Se vi sentite troppo stretti, allora correte ai ripari cercando una soluzione efficiente: i tempi sono cambiati.

Leone - 11° - L'oroscopo dell'8 dicembre dice che avete delle scadenze da rispettare e degli obblighi da portare avanti. Rivedete qualcosa perché siete molto provati.

Cercate di semplificare il tutto, sbarazzandovi del superfluo e concentrando l'attenzione sull'essenziale. Gli obiettivi si raggiungono un passo alla volta: “L’uomo che muove una montagna, inizia spostando piccole pietre”.

Scorpione - 10° - In questo periodo è abbastanza probabile che stiate attraversando una specie di inferno costellato di alti e bassi.

La sera fate estrema fatica ad addormentarvi dato che la vostra mente si perde tra mille pensieri, problemi e soprattutto preoccupazioni. Lo stress e gli spazi ristretti vi stanno soffocando, ma in queste 24 ore una soluzione potrebbe bussare alla vostra porta. Possibili telefonate o richieste d’amicizia, qualcuno sentirà l'esigenza di mettersi in contatto con voi.

Sagittario - 9° - Siete un segno spendaccione, infatti quando siete stressati, nervosi o annoiati, tendete a fare spese pazze sia online che nei negozi fisici. In realtà, anche quando siete contenti tendete a togliervi degli sfizi, ma per questo dicembre avete bisogno di controllare maggiormente il budget poiché state prosciugando il conto. Questa giornata potrebbe risultare stressante poiché avrete qualche obbligo da sbrigare. Ciononostante, ne uscirete molto soddisfatti e contenti.

Capricorno - 8° - Non dovrete mettervi fretta in questa giornata che sa di Natale. In casa avrete modo di riunire la famiglia e di partire con le decorazioni o di portarle al termine. Attenzione al tempo, non vi conviene correre dei rischi inutili. Rinviate le uscite, gli appuntamenti di lavoro e tutte quelle faccende che non ritenete fondamentali.

Concentratevi sull’essenziale perché è meglio fare poco e bene che tanto e male.

Bilancia - 7° - Risollevatevi e reagite davanti alle difficoltà, non lasciate che esse si ingigantiscano divorandovi completamente. Non importa quanto tempo ci vuole per arrivare in cima alla montagna, quello che conta è darsi una mossa ogni singolo giorno. Questa sarà un’Immacolata molto importante per voi che rivangherete i vecchi tempi, quando il mondo era ancora un posto accettabile e pieno di gente. Le vostre priorità sono cambiate, così come i vostri pensieri. L’amore necessita di attenzioni di reciproco rispetto.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli - 6° - Il più delle volte, fare un passettino indietro permette di compierne due in avanti.

Dunque, non spaventatevi all’idea di fare dei cambiamenti e tuffatevi in nuove possibilità. Essere coraggiosi significa andare incontro alle proprie paure. Forse non sarà la giornata ideale per mettersi in cammino o per uscire, ma lo sarà indubbiamente per stare insieme ai propri cari, magari facendo l'albero di Natale o il presepe.

Toro - 5° - Le previsioni dell'oroscopo dicono che in questo momento della vostra vita avete bisogno di fare piazza pulita delle cose che vi stanno logorando. Delle spese importanti da sostenere vi stanno tenendo con l’acqua alla gola, ma questa giornata dell’Immacolata vi permetterà di risalire dal fondo e venir via dalle difficoltà del momento. Decorare l’albero o la casa, ma anche cucinare e guardare dei bei film di Natale, ripristinerà il vostro entusiasmo fanciullesco restituendovi il sorriso.

Pesci - 4° - Giornata piena di magia, armonia e felicità. Vi sembrerà di tornare bambini, la gioia non mancherà. Chi vive da solo sarà pronto a riconciliarsi con la propria famiglia oppure ad organizzarsi con gli amici più cari, rispettando ogni regola. Riflettete su quanto avete vissuto durante l’anno e sugli insegnamenti appresi. C’è ancora tanto da fare prima del 24, dunque questa sarà un’Immacolata vivace e piena di cose da sbrigare. Non rimanete indietro con il lavoro/compiti, tenere il passo vi permetterà di staccare la spina quando arriverà il momento di farlo.

Acquario - 3° - Non perdete mai la speranza e continuate a lottare contro le avversità. Quando tutta questa tempesta si sarà placata, sarete molto contenti di essere rimasti in piedi.

Questa si prevede una giornata ricca di stimoli ed anche di insegnamenti. Dentro di voi si riaccenderà la gioia e tutto vi sembrerà più colorato e positivo che mai. Potrebbero arrivare delle cose che avevate ordinato. Un'emozione o una sorpresa vi rallegrerà.

Ariete - 2° - Fare un piccolo cambiamento vi aprirà la strada verso altri cambiamenti importanti e decisivi. In questa giornata potreste ritrovarvi a dover prendere delle decisioni sostanziali che potrebbero rivelarsi determinanti. Coinvolgete la famiglia nei vostri progetti, non escludeteli. Dicembre è il mese perfetto per stare a casa tutti insieme e fare tante chiacchiere e giochi di società. Rilassatevi. Novità o notizie in arrivo.

Cancro - 1° - Questo 8 dicembre sarà una lieta giornata per voi nativi del Cancro che amate le tradizioni, la casa e il tempo trascorso in famiglia.

Dunque, vi dedicherete agli addobbi e le emozioni non mancheranno. Avrete modo di togliervi degli sfizi, anche quelli riguardanti la vostra golosità. Riceverete dei messaggi che vi faranno tanto piacere. Amate moltissimo il Natale, perciò non vedete l’ora di assaporare le prossime giornate. Penserete ad una persona che non c’è più.