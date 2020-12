L'oroscopo di lunedì 7 dicembre prevede un po’ di malinconia per i nativi sotto il segno dei Pesci, che dovranno vedersela per le prossime due giornate con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, mentre le emozioni dei nativi Toro saranno più forti del solito. Il Leone sarà decisamente più propositivo in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre l'Acquario potrebbe sentire la necessità di cambiare le proprie abitudini personali.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 7 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 7 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: Mercurio si trova in posizione favorevole, questo è vero, ma per quanto riguarda il settore professionale per continuare a vedere buoni risultati dovrete darvi da fare. Potrebbero arrivare delle novità, dunque rimanete sull'attenti. In amore Marte vi donerà un'energia invidiabile, che vi consentirà di essere particolarmente attivi nei confronti del partner. Se siete single probabilmente avrete nuovi pensieri per la mente, e qualcosa potrebbe iniziare a muoversi. Voto - 7,5

Toro: un bel cielo darà vita a un inizio settimana positivo. La Luna infatti sarà in trigono dal segno della Vergine, rendendo più vivibile la vita di famiglia e con il partner. Se siete single potreste finalmente intravedere il valore delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro avrete spesso le giuste intuizioni per svolgere al meglio gli incarichi, grazie a Giove favorevole, portatore di fortuna. Voto - 7,5

Gemelli: previsioni zodiacali di lunedì 7 dicembre solamente sufficienti per voi nativi del segno. La Luna in quadratura e Venere sempre più in posizione sfavorevole non vi metteranno dell'umore giusto, e i sentimenti repressi nei confronti del partner potrebbero trasformarsi in azioni impulsive.

I cuori solitari dovranno trovare prima una certa intimità prima di intavolare certe discussioni. Nel lavoro piacerebbe anche a voi staccare la sveglia e non fare nulla, ma se volete realizzare qualcosa di concreto, dovrete darvi da fare. Voto - 6,5

Cancro: una bella giornata secondo l'oroscopo grazie a Venere e alla Luna in buona posizione. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un inizio di settimana interessante per le emozioni, o per comunicare qualcosa di importante alla vostra anima gemella.

Se siete single la voglia di innamorarvi e sentire forti emozioni si farà sentire. In ambito lavorativo sta per aprirsi un nuovo ciclo e dovrete sfruttarlo al massimo, soprattutto perché questo cielo non sarà di grande aiuto in tal senso. Voto - 8-

Leone: un lunedì nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti, avrete modo di dare ancora molta attenzione ai sentimenti e alle emozioni nei confronti del partner, facendo però molta attenzione in quanto Venere ancora non vi ha lasciato in pace. Se siete single non rimandate alcuni appuntamenti importanti. Nel lavoro sarete più propositivi grazie a Marte e Mercurio in buona posizione, che vi aiuteranno a recuperare terreno dopo alcune settimane sofferenti.

Voto - 8

Vergine: Sole in quadratura un po’ fastidioso in questa giornata, ma la Luna nel segno vi renderà comunicativi, cordiali e a tratti romantici nei confronti del partner. I single saranno chiamati a prendere delle scelte in breve tempo, soprattutto se sono nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non complicarvi la vita creando ostacoli o imprevisti che possono solo rallentare lo svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di lunedì dove preferirete prendere le cose con filosofia, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Se ci saranno infatti delle cose che non vi piaceranno molto, ne starete alla larga. In amore invece la vita sentimentale procederà abbastanza tranquillamente, ma saprete benissimo che prima o poi dovrete fare qualcosa che porti avanti la vostra storia d'amore.

Se siete single evitate i confronti con persone che non sono degne di voi. Voto - 7-

Scorpione: Luna che passa in una posizione migliore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale riuscirete nuovamente a farvi valere e compiacere il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single non vi farete problemi a flirtare con persone che attireranno la vostra attenzione. Nel lavoro non ci saranno grandi novità, ma dovrete cercare di tenere alto il vostro valore, ora che Mercurio non è più nel vostro cielo. Voto - 8-

Sagittario: giornata tra alti e bassi secondo l'oroscopo di lunedì 7 dicembre. Nel lavoro non vi farete problemi a mostrare le vostre abilità, soprattutto grazie a Mercurio e Marte in ottima posizione.

Il vero problema sarà in ambito sentimentale, poiché la Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine. Se siete alla ricerca dell'amore dunque, attenti a non avere atteggiamento impulsivo o altezzoso. Se invece avete una relazione stabile, meglio rimandare certe proposte ad un secondo momento. Voto - 7

Capricorno: inizio settimana favoloso per voi. La Luna vi guarda con un bel sorriso e dal punto di vista sentimentale se siete single vi lascerete corteggiare e farvi fare bei complimenti dagli altri. Chi è già impegnato potrà notare un'atmosfera decisamente calda e accogliente in compagnia della propria anima gemella. Nel lavoro dovrete sfruttare queste ultime giornate di Giove positivo per godere ancora di qualche successo ed extra economico.

Voto - 8,5

Acquario: oroscopo di lunedì che dal punto di vista sentimentale potrebbe portare dei cambiamenti. Soprattutto i cuori solitari infatti potrebbero sentire la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita quotidiana. Se invece siete già impegnati e avete in mente qualcosa, anche se la vostra relazione non sta andando benissimo, confrontatevi con il partner. Il settore professionale potrebbe essere una scusa più che valida per distarvi un po’ e non pensare a niente di negativo. Voto - 6,5

Pesci: un po’ di malinconia potrebbe aleggiare nei vostri cuori secondo l'oroscopo di lunedì a causa della Luna in opposizione. I cuori solitari infatti potrebbe essere pervasi da tale sentimento che faticheranno un po’ in questa giornata. In amore desiderate qualcosa in più dal partner, ma dovrete metterci del vostro anche voi.

Per quanto riguarda il settore professionale lavorare con gli altri potrebbe essere utile per fare un po’ d'esperienza con mansioni di cui ancora non siete esperti. Voto - 6,5