L'Oroscopo del giorno lunedì 7 dicembre è pronto a svelare come comincerà la settimana. Sono giornate un po' monotone queste della prima parte di dicembre, ma la Luna in Vergine potrebbe causare un po' di confusione e malcontento generale. Ci saranno dei conti da rivedere per l'Acquario, degli intoppi spinosi per i Leone. Scopriamo le previsioni degli astri per questa giornata dando una sbirciata anche la classifica.

Previsioni astrali degli ultimi sei segni

Leone – 12 - Lunedì che parte con qualche piccolo intoppo. Avrete l'umore a terra a causa di quanto avvenuto di recente. Dovrete ancora metabolizzare delle notizie che vi hanno sconquassato tutti i programmi che avevate fatto.

Non datela vinta alla sfortuna, anzi combattetela tirando fuori il vostro potenziale. Forse dovrete uscire per una certa faccenda lavorativa o finanziaria oppure avrete da fare delle spese importanti, ad ogni modo cercate di non correre rischi inutili e assicuratevi di aver preso la mascherina e il gel disinfettante prima di uscire di casa.

Gemelli – 11 - Sono tempi particolari questi che stiamo vivendo, ma siete al limite della sopportazione. In queste 24 ore, in cui il vostro umore sarà fiacco, rischierete di prendervela con una persona cara. Portate pazienza altrimenti rischierete di rovinare ogni cosa. Ritagliatevi del tempo per la lettura, la meditazione e per la cura del vostro corpo. "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare", questo sarà il vostro mantra-guida della settimana.

Toro – 10 - Ultimamente siete molto nervosi e lunatici, vi sentite perseguitati dalla sfortuna dato che non ve ne va bene una! In questa giornata, che non vi premia astrologicamente, dovrete stringere i denti e mantenere la calma poiché non saranno da escludersi degli spiacevoli imprevisti. Da tempo siete in attesa di un ordine che tarda ad arrivare o forse avete perso l'ispirazione oppure non vi trovate bene a lavorare a casa.

Sfruttate questo lunedì per sbrigare le faccende previste per il giorno seguente, perché le stelle vi vedranno impegnati in altre attività.

Cancro – 9 - L’Oroscopo parla di un lunedì stracolmo di faccende sia lavorative che personali. Dovrete stare dietro ad una certa situazione che si trascina da tempo. In famiglia il supporto non mancherà e questo vi aiuterà ad arrivare alla fine della giornata il prima possibile.

Le stelle dicono che avete bisogno di delegare alcune attività perché state facendo più del dovuto. Occhio a non eccedere con la caffeina!

Sagittario – 8 - Ultimamente state facendo una fatica enorme per concentrarvi sul vostro lavoro. Siete stanchi e demotivati, ma in queste 24 ore non avrete il tempo di piangervi addosso. Allenatevi a pensare alle cose positive e a non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Avete bisogno di essere aiutati, quindi fatevi avanti e chiedete una mano senza esitare oltre. Presto compirete delle imprese interessanti, dunque, tenetevi pronti. Una persona avrà bisogno di un consiglio da voi.

Ariete – 7 - Questa giornata accentuerà la vostra concentrazione permettendovi di stare al passo con i vostri soliti doveri.

Siete un po' stufi del solito trantran, avete voglia di una bella scossa e di uscire fino a tarda notte. In un anno ne avete vissuti di cambiamenti, ma ancora non avete accettato l'intera situazione anche se fate finta di sì. Le stelle dicono che vi occorre soltanto del tempo in più per l'auto-riflessione. Non evitate i problemi, ma affrontateli.

Classifica e oroscopo dei primi sei segni zodiacali

Acquario – 6 - Chi la dura la vince, dice il detto che, in queste 24 ore, sembrerà fatto su misura per voi. Avrete dei conti da rivedere e da chiudere, finalmente potrete lasciarvi alle spalle ogni piccolo problema. In famiglia ci sarà da prendere una decisione alla svelta, a meno che non vogliate passare il Natale da soli. Seguite il vostro istinto e accettate anche dei possibili errori.

Le cose sono cambiate, fate pace con voi stessi.

Scorpione – 5 - Sarete molto attivi ma anche suscettibili, infatti sarà facile farvi perdere le staffe. Dunque, in questo lunedì dovrete cercare di evitare i malintesi che potrebbero sfociare nel lavoro, in famiglia o anche tra amici. Cercate di concludere eventuali affari o lavori in queste 24 ore in modo tale da tenervi maggiormente liberi per l'8 dicembre. Evitate di fare le ore piccole e migliorate la vostra alimentazione perché ultimamente state mangiando parecchie schifezze.

Capricorno – 4 - Giornata fantastica! Le stelle parlano di una ripresa generale. Da alcuni giorni state valutando l'idea di mettervi a dieta, ma i dolci e i cibi natalizi vi stanno tentando troppo. Dunque, rinviate le diete al prossimo anno, godetevi le feste senza crearvi degli inutili sensi di colpa.

Abbandonatevi all'ozio, riducete al minimo ogni lavoro o incombenza. Prendete questo dicembre con leggerezza perché avete accumulato fin troppo stress. Le coppie avranno di che gioire.

Bilancia – 3 - Le previsioni astrologiche aprono le porte ad una giornata colma di occasioni e opportunità, anche se per cogliere il positivo sarà necessario tenere gli occhi ben spalancati. Saranno 24 ore fortunate per gli incontri, le partenze, i rientri e le riorganizzazioni. Andrà molto bene anche all'interno della sfera lavorativa, amorosa e finanziaria. Non tenete i conti aperti e saldate in fretta una certa spesa così da togliervi quel peso di dosso. In famiglia ci sono stati degli squilibri o forse delle incomprensioni, ma in giornata tutto si sistemerà.

Idratatevi di più.

Pesci – 2 - L’oroscopo di lunedì invita a mettere in primo piano l'aspetto personale che è stato a lungo sacrificato per gli altri. Il lavoro, la carriera, gli investimenti, le finanze, la famiglia ed anche l'amore vi hanno creato un pochino di problematiche nell'arco di questo 2020, ma in questa settimana dovrete ristabilire le priorità e pensare di più a voi stessi. Siate egoisti, amatevi così come siete e viziatevi con le migliori coccole possibili. Per una volta nella vita avete bisogno di mettere da parte le esigenze altrui e dedicare del tempo alle vostre passioni.

Vergine – 1 - Grazie alla Luna nel segno che vi farà da guida, avrete un inizio di settimana pieno di ispirazione e di emozioni. I vostri sentimenti saranno accentuati, quindi all'interno di una relazione o di una nuova frequentazione si registreranno degli sviluppi interessanti.

Nel tardo pomeriggio saranno sciolti gli ultimi nodi e finalmente sarete pronti a godervi appieno le avventure che questa settimana avrà in serbo per voi. La vostra pelle risulterà meravigliosa, continuate a prendervene cura.