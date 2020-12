L'oroscopo del fine settimana che va dal 2 al 3 gennaio prevede belle emozioni per i nativi sotto il segno del Leone e della Vergine, che avranno dalla loro parte una splendida Luna in congiunzione tra sabato e domenica, mentre Scorpione cercherà di non farsi coinvolgere in problemi che non gli riguardano. Pesci cercherà di esprimere il suo potenziale a lavoro, mentre una forte Venere nel Sagittario donerà speranza ed emozioni ai nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il primo weekend del 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 gennaio segno per segno

Ariete: fine settimana notevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Sabato avrete una magnifica Luna in trigono dal Leone, perfetta per iniziare bene l'anno insieme al partner. Domenica sarà una giornata piuttosto tranquilla. Voto - 8-

Toro: primo weekend dell'anno non particolarmente entusiasmante per voi nativi del segno. In amore potrebbe mancare la comunicazione con il partner. Meglio domenica, quando la Luna sarà in una posizione più felice. Ambito lavorativo che potrebbe riservare qualche piacevole novità. Voto - 7+

Gemelli: questa Venere in opposizione non creerà una buonissima atmosfera. Ciò nonostante, la Luna in buona posizione ci metterà una pezza. Non godrete di dolci effusioni e di un romanticismo a estremi livelli, ma almeno non ci saranno litigi o incomprensioni. Voto - 7-

Cancro: l'oroscopo del prossimo fine settimana vi permetterà di godere di un ottimo umore, con la voglia di condividere il vostro tempo con la vostra anima gemella.

Fate qualcosa insieme che possa rendervi entrambi felici. Se siete single avrete il sostegno delle stelle per godere di un periodo fatto di belle emozioni. Voto - 8+

Leone: configurazione astrale che prevede una Luna fortunata per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale nostalgia e tristezza non faranno per voi, ma desidererete solo il meglio per il partner.

In ambito lavorativo forse dovrete svolgere qualche piccolo incarico, ma niente d'impegnativo fortunatamente. Voto - 8-

Vergine: Mercurio in buona posizione vi permetterà di lavorare bene in gruppo. In amore la Luna vi sosterrà durante la giornata di domenica e avrete modo di godervi ogni momento insieme alle persone che amate, vicine o lontane che siano.

Voto - 8,5

Bilancia: previsioni zodiacali di un fine settimana non brillantissimo, ma nel complesso positivo per voi nativi del segno. In amore potreste avere l'impressione che qualcosa non funzioni al meglio nella vostra relazione, ma per il momento cercherete di non farci caso. Voto - 7-

Scorpione: la settimana finirà in maniera non così soddisfacente secondo l'oroscopo. Purtroppo per voi la Luna si troverà in quadratura e renderà un po’ più cupa l'atmosfera tra voi e il partner. Nel lavoro sarà meglio non immischiarsi in questioni che non vi riguardano. Voto - 6+

Sagittario: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. L'influenza della Luna dal Leone e di Venere in congiunzione vi permetteranno di godere di una relazione di coppia strepitosa, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single una nuova conoscenza potrebbe avvicinarsi verso di voi, ma dovrete decidere voi se stare al gioco oppure no. Voto - 9

Capricorno: sfera sentimentale buona in questo primo weekend dell'anno. La vostra relazione di coppia sarà moderatamente buona, merito anche della Luna che domenica sarà in trigono dal segno della Vergine. In ambito professionale avrete tante idee in mente, ma alcune di esse potrebbero richiedere un po’ di tempo prima di avere una degna conclusione. Voto - 8

Acquario: l'amore potrebbe non essere il protagonista di questo fine settimana secondo le previsioni zodiacali. Non avrete molta voglia di dedicarvi al partner, l'importante però sarà non causare disagi o incomprensioni verso la persona che amate. Il lavoro procederà piuttosto bene grazie a Giove e Marte in buon aspetto.

Voto - 7-

Pesci: oroscopo del weekend non proprio brillante a causa della Luna opposta. In amore voi single potreste essere un po’ scoraggiati, dunque meglio non fare dichiarazioni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti. Se avete una relazione stabile attenzione a come vi relazionerete con il partner. Nel lavoro cercherete di metterci tutto il vostro impegno affinché raggiungiate l'obiettivo. Voto - 6,5