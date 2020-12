L'Oroscopo del giorno, di sabato 2 gennaio 2021, è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti questo inizio di weekend. In primo piano la classifica e le pagelle da Bilancia a Pesci, corredata come sempre dalle previsioni relative alla seconda sestina dello zodiaco.

Come transiti, l'Astrologia applicata alla giornata di sabato mette in risalto l'avvicinamento della Luna al comparto della Vergine, con il Sole in Capricorno e in sestile a Nettuno. Ottima la posizione di Venere posizionata sui 16 gradi nel settore dell'Acquario con Mercurio sotto pessima quadratura dalla Luna.

Passiamo subito a decantare la classifica stelline quotidiana.

Nella parte finale invece, tutta dedicata all'incontro con le previsioni zodiacali del 2 gennaio, metteremo in rilievo i settori dedicati all'amore e al lavoro.

Classifica stelline 2 gennaio

Nuovo appuntamento con le stelline quotidiane, come al solito indicative del buono o cattivo stato di salute di ogni segno zodiacale. Sotto i riflettori dell'Astrologia pertanto, la classifica stelline sulla giornata di sabato 2 gennaio, appena messa a punto e pronta a svelare chi avrà il pieno appoggio degli astri e chi, invece, sarà costretto a stare alla finestra.

A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario - voto 10;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario - voto 8;

★★★: Bilancia, Pesci - voto 7;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 2 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di sabato 2 gennaio predice una giornata indicativamente sottomessa al probabile quanto possibile "sottotono" generale. In alcuni casi si presenteranno (forse) delle tensioni di origine poco chiare che, ovviamente, dovrete cercare di gestire con la dovuta calma e gentilezza. In amore, l'indulgenza del partner relativa a certi vostri comportamenti (avete capito benissimo a cosa è riferito) potrebbe pian piano affievolirsi.

Non approfittate troppo della buona volontà di chi avete al fianco ma cercate tutti i punti di incontro possibili per risolvere in fretta il problema in questione. Single, forse in modo quasi indolore potrete voltare pagina e tagliare definitivamente i ponti con una persona che ultimamente vi ha fatto (o lo sta ancora facendo) soffrire: prendetela pure come una giusta liberazione.

Nel lavoro, occupatevi in prima persona del denaro: è possibile che dobbiate prendere decisioni in tale senso (voto 7).

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che il periodo sarà in linea di massima discreto, buono per la maggior parte di voi nativi. Secondo le previsioni, per le cose interessanti l'amore, si consiglia di riflettere bene prima di agire. In coppia, se siete d’umore alterno per motivi personali non fatene un mistero. Anzi, parlatene apertamente al partner che, senz'altro non disdegnerà di aiutarvi e ve ne sarà per questo molto grato. Single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi, grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra: buone nuove su "quel fronte" (che sapete).

Nel lavoro, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose di ogni giorno. Chi di voi svolge un’attività in proprio, guadagnerà spazi di mercato: occhio però a non fare il passo più lungo della gamba (voto 8).

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 2 gennaio al Sagittario indica la presenza di una giornata splendida, un tutt'uno con la parte iniziale di questo nuovo anno. In generale il consiglio è di giocare d'anticipo sugli eventi, avendo la consapevolezza di uscirne vincenti. In situazioni importanti o complicate affrontate ogni cosa con più serenità, evitando di pensare negativo: andrà tutto bene, ok? In campo sentimentale, sappiate sfruttate al meglio le buone stelle del momento, favorevoli per passare più tempo con le persone che più amate.

Credendo in loro e soprattutto in voi stessi ritroverete il sorriso, la serenità e sarete appagati. Single, potreste sentire nell'aria come un senso di smarrimento: calma, la sensazione di avere tutti contro sarà solo immaginazione. Dunque, dovete cercare di essere un po' più disponibili verso coloro che vi scodinzolano attorno oppure che vorreste approcciare. Nel lavoro, il momento si prospetta positivo e la giornata in linea con le attese. Obiettivi ambiziosi diventeranno sempre più vicini, ma occorrerà selezionare meglio le idee (voto 10).

Oroscopo 2 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 2 gennaio preannuncia l'arrivo di un periodo discreto, giusto quel che serve per tirare avanti.

Diciamo che la giornata di inizio weekend si presterà con sufficienza per mettere in sicurezza eventuali questioni o incombenze in stallo. In amore, Cupido tornerà a riaccendere la scintilla della passione, specialmente per coloro che ultimamente hanno sofferto un po' con il loro partner. Dando credito alla vostra sensibilità o all’intuito, saprete dare le risposte giuste alle varie situazioni di coppia che in famiglia. Single, per molti di voi invece l'ideale fosse poter portare a termine (cercando di puntare al successo) impegni e promesse presi con chi sapete. Cercate di sfogarvi con i famigliari o con gli amici: saranno proprio loro a darvi sicurezza. Nel periodo comunque si prevede un po’ di possessività da parte di alcune persone che vi piacciono.

Nel lavoro intanto, grandi energie da investire nelle attività quotidiane: arriverete forse a fine settimana stanchissimi, certamente contenti dei risultati ottenuti (voto 8).

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di sabato indicano un giorno valutato in media abbastanza positivo, certamente capace di restituire qualche discreta soddisfazione in questa parte conclusiva della settimana. In amore, a chi ovviamente se la sentisse, consigliamo di soprassedere a certi vivaci scambi di idee: lo scopo è quello di evitare inutili diatribe. Sfruttando con intelligenza seduzione e romanticismo, sappiate che queste favoriranno la buona intesa nella coppia, quindi, approfittatene per stare più tempo insieme alla persona amata.

Single, il vostro ottimismo sarà evidente e vi renderà radiosi, tanto da colpire tutti coloro con i quali andrete a relazionarvi. Sorridete un pochino, accettate qualche buon consiglio e potendo, staccate la spina. Forse o molto probabilmente, farete amicizia con persone molto simpatiche. Nel lavoro, poche novità, tutto scorre nella solita routine (voto 8).

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di sabato 2 gennaio preannuncia un giorno poco promettente in termini di occasioni da investire nei diversi campi della quotidianità, Tuttavia da non disdegnare affatto questo avvio di weekend. In amore, la parte centrale della settimana è già abbastanza chiara: in molti vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, però, la situazione attuale non ve lo permette affatto.

In coppia, le stelle consigliano di chiarire con lui/lei, perché ultimamente si son venute a creare delle incomprensioni. Single, non prendete troppi impegni, potrebbero rendervi alquanto ansiosi o tesi. Cercate invece di fare una cosa per volta e sarete più sereni verso chi vi vorrebbe avvicinare. Nel lavoro, per chiudere, se ci tenete a mantenere un atteggiamento sereno, forse sarà davvero il caso di rinunciare a qualcosa di allettante ma decisamente troppo impegnativo (voto 7).