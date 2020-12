L’Oroscopo dal 21 al 27 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa settimana piena di eventi. A quanto pare sarà tutto movimentato e al contempo tranquillo. C'è chi avrà poca voglia di festeggiare a causa di quanto avvenuto durante l'anno e chi invece non vedrà l'ora di poter scartare i regali e vivere delle emozioni in più. Se i nati del Cancro si perderanno nei dolci ricordi, i Pesci avranno a che fare con una certa sorpresa. Amore, famiglia, salute, soldi e lavoro, tutto ciò sarà posto in gran risalto nei prossimi giorni. Scopriamo cosa prevede l’oroscopo settimanale nel dettaglio.

Oroscopo settimanale dall’Ariete al Cancro

Ariete - Durante la settimana sarà possibile ritrovare una buona serenità interiore. Le stelle rivelano che in queste giornate natalizie avrete un bel po' di cose da fare, ma tutto sommato, potrete rilassarvi e immergervi in un'atmosfera insolita. Le emozioni e le sorprese non mancheranno di certo, qualcuno potrebbe anche ricevere delle notizie piacevoli. I progetti dovranno essere perfezionati, ma cercate di prendervela con comodità e di non stressarvi troppo. La determinazione giocherà un ruolo fondamentale, infatti dovrete tenervi alla larga dalle situazioni spinose e dalle invadenze dei parenti serpenti che vi contatteranno nei giorni attorno a Natale. In famiglia ci sarà bisogno di voi, non tiratevi indietro e cercate di prendervi meno sul serio.

Toro - In questa prima parte di dicembre avete combattuto con molteplici problematiche che finalmente spariranno lasciandovi in santa pace. Vi sentirete più forti, grazie anche ad un buon aspetto astrale. Eventuali ritardi saranno colmati e non dovrete più preoccuparvi. Sospendete gli acquisti online, anzi rinviateli a dopo l'epifania! Potreste ritrovarvi a battagliare contro un certo disagio, non dovrete dare niente e nessuno per scontato.

I giorni tra il 24 e il 25 dicembre saranno i più piacevoli e armoniosi, mangerete a sazietà e festeggerete un insolito Natale.

Gemelli - Settimana florida di occasioni e opportunità. Anche se forse sarete un pochino limitati nei movimenti e nelle azioni, la vostra creatività risulterà esplosiva. I single e le coppie a distanza, avranno delle giornate piuttosto intense, la passione risulterà scoppiettante.

Alcune coppie di vecchia data, anche se non si può parlare di vera e propria crisi, lamentano una certa distanza da colmare entro Natale. Santo Stefano sarà il momento migliore per prendersi una pausa e riposarsi dopo le fatiche fatte nel 24-25 dicembre. Qualcuno vi farà una sorpresa piacevole e le emozioni non mancheranno. Ricorderete per sempre questa settimana.

Cancro - Entra nel vivo la settimana natalizia che vi riporta alla mente quei dolci ricordi di un'infanzia ormai andata. Chi lavora o studia, finalmente potrà staccare la spina e lasciarsi andare al dolce far nulla. Le vostre giornate trascorreranno tra un film di Natale e un altro. Metterete qualche chilo su, perché siete un segno molto goloso e non riuscirete a resistere alle tentazioni culinarie tradizionali di questo periodo.

Avrete una certa lucidità mentale dalla vostra parte, inoltre, sarete incredibilmente di buon umore anche se certi affetti saranno ben lontani da voi. Per quest'anno è andata così, concedetevi un po' di respiro e fate solamente quelle attività rilassanti.

Predizioni dell’oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - L'oroscopo della settimana fino al 27 dicembre dice che trascorrerete un periodo intenso e soprattutto interessante. Tutto sarà diverso rispetto agli scorsi anni. I primi tre giorni saranno incentrati sugli ultimi preparativi o su un certo lavoro che andrà chiuso. In alcune giornate, a causa del troppo stress a cui sarete sottoposti, vi ritroverete a combattere contro un agghiacciante mal di testa e un generale stato di indisposizione.

Occhio a non prendere l'influenza altrimenti rischierete di trascorrere le vacanze natalizie a letto. Non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma o una riappacificazione. Sarete più aperti e ben disposti nei confronti di chi vi circonda.

Vergine - Settimana molto distratta, ma per fortuna non avrete particolari incombenze da affrontare. Rispetto ai Natali precedenti, quest'anno avrete meno pressione addosso e questo vi consentirà di dedicarvi maggiormente a voi stessi. Sarete presi da qualcosa di particolare e questo vi farà vivere piuttosto intensamente queste giornate. Sarete più sedentari del solito, specialmente se siete in vacanza dallo studio o dal lavoro. Dunque, godetevi queste giornate senza farvi troppi problemi e lasciatevi andare.

Sospendete le attività pesanti e rinviate ogni progetto a gennaio. Salute stabile, energia in recupero.

Bilancia - Le sensazioni del periodo risultano buone, sarà una settimana molto speciale per alcune famiglie che avranno modo di ricevere una notizia allegra. Ci saranno festeggiamenti, giochi, emozioni e chiacchierate piacevoli. Le stelle, però, segnalano che qualcuno trascorrerà le festività con meno entusiasmo, perché qualcosa di spiacevole è accaduto nei mesi scorsi. Con la persona giusta affianco, tutti gli ostacoli possono essere superati. Sfruttate questa settimana per fare la resa dei conti dell'anno che sta per uscire di scena e mettete nero su bianco quei progetti o sogni che vorreste realizzare nel 2021. Occhio ai problemi di stomaco.

Scorpione - Lo stress accumulato nel recente passato si farà sentire e rischierete di pagarne le conseguenze proprio nel periodo natalizio. Un evento vi allieterà l'umore e la vostra vita si arricchirà ulteriormente. Il vostro cuore sarà pervaso da un'intensa gioia, inoltre, non mancheranno dei regali o delle sorprese. Qualcuno si ritroverà a trascorrere le feste da solo, lontano dai propri effetti. In linea di massima, sarà un'occasione valida per riflettere sulla vostra vita e per fare chiarezza sulle vostre ambizioni. Cercate di non cadere nell'angoscia e nel pessimo, anzi siate più gioiosi. Dolori alla schiena o alle ossa, evitate di strafare.

Previsioni astrali della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Non sarà molto facile affrontare questa settimana a causa di quanto avvenuto in questo lunghissimo 2020, nonostante ciò ve ne starete al sicuro, in casa.

Chi vive in famiglia avrà modo di trascorrere del tempo di qualità e di gran lungo più tranquillo rispetto agli anni precedenti e questo, forse, non è poi tanto male. Cercate di non farvi mille problemi e tuffatevi in letture svaganti, anche vedere dei film di Natale vi distrarrà dalle brutture quotidiane. Le stelle parlano di un recupero generale dell'umore e del fisico, specie se siete stati poco bene o siete reduci dall'influenza. Non prendete tutto di petto e mettete da parte la fatica e i doveri. Possibili uscite in settimana, anche se avete poco spazio d'azione potrete comunque muovervi come vi pare.

Capricorno - Dopo una lunga attesa finalmente potrete staccare la spina e tirare un respiro di sollievo. Inizia un periodo di intenso recupero e di puro svago.

Avrete modo di deliziare il palato con tanti cibi deliziosi e di occuparvi delle vostre passioni. Con una certa persona sarà possibile cementificare un legame. Avrete a che fare con una vigilia di Natale molto insolita, inoltre c'è qualcuno che per quest'anno ha deciso di non festeggiare! Cercate di non fare i guastafeste, anzi siate più giocosi e sorridenti perché è molto importante godere questi rari momenti di vicinanza familiare. Regali ed emozioni in arrivo, cominciate a fare la lista dei buoni propositi per l'anno nuovo.

Acquario - Le storie d'amore che sono finite male, finalmente saranno messe da parte per fare spazio a quelle nuove. Babbo Natale porterà sorrisi, voglia di voltare pagina e occasioni da cogliere al volo. Sono previste delle nuove conoscenze e il cuore dei single tornerà a battere all'impazzata.

Le coppie innamorate vivranno delle serate intense e altamente passionali, mentre le famiglie con figli e genitori capiranno che le gioie si celano nelle cose semplici. La speranza si infiammerà, sarete in netta ripresa psicofisica. Un regalo vi saprà emozionare nel profondo. Messaggi d'auguri in arrivo nel giorno di Natale.

Pesci - Ha inizio una splendida settimana in cui sarete parecchio indaffarati. Dovrete rimboccarvi le maniche e occuparvi della casa o degli ospiti. La vigilia di Natale, per i Pesci più tradizionalisti, sarà impegnativa e molto memorabile. Finirete per fare le ore piccole e per spacchettare dei regali che vi colpiranno nel profondo. Sarà una settimana piena d'amore e d'armonia anche se ne uscirete a pezzi a causa della pressione a cui sarete sottoposti.

Possibili problemi di indigestione e/o mal di testa.