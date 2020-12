Il 23 dicembre sarà una giornata ricca di sorprese e di novità. L'Oroscopo di mercoledì ruoterà attorno agli aspetti più mutevoli degli esseri umani. Per tracciare un profilo completo dei profili zodiacali di domani, sarà necessario osservare la mappa celeste e i transiti planetari principali. In particolare, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Venere, Mercurio in trigono a Urano e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 23 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 dicembre: Toro romantico, solitudine per Cancro

L'Ariete sarà socievole e solidale con i suoi amici. Amerà la condivisione, ma non perderà di vista i suoi obiettivi. Il Toro, al contrario, sarà più concentrato sull'aspetto romantico: analizzerà i suoi sentimenti e cercherà di prendere una decisione. Il segno dei Gemelli verrà coinvolto in qualche piccola discussione di tipo famigliare, mentre il Cancro preferirà trascorrere del tempo da solo.

Ariete: lavorerete molto sui rapporti d'amicizia. Sarete empatici verso il prossimo e non permetterete a piccole discussioni passate di interferire nei vostri legami. Condividere e collaborare con gli altri vi renderà soddisfatti e orgogliosi di voi stessi. Inoltre, non perdere di vista gli obiettivi prefissati e continuerete a impegnarvi per raggiungere i traguardi desiderati.

Attenzione a non sottovalutare l'importanza degli spazi personali.

Toro: il partner rapirà il vostro cuore e non avrà alcuna intenzione di restituirvelo. Vi sentirete travolti dal suo fascino e non riuscirete a pensare ad altro. Sarà una giornata romantica e basata sulla sintonia di coppia. I vostri sentimenti si faranno talmente intensi da spingervi a prendere decisioni importanti.

La fretta, però, sarà una cattiva consigliera perché potrebbe portarvi sulla strada sbagliata. Le previsioni zodiacali consigliano di riflettere attentamente.

Gemelli: la giornata del 23 dicembre sarà un po' turbolenta per quanto riguarderà la vita in famiglia. I differenti punti di vista, infatti, causeranno dei piccoli litigi che si risolveranno facilmente.

Per lasciarvi tutto alle spalle, le previsioni zodiacali di domani consigliano di accettare il punto di vista altrui e di non pretendere di avere ragione. Un clima disteso e armonico favorirà la comprensione reciproca.

Cancro: le persone cercheranno la vostra compagnia, ma preferirete ritagliare dei piccoli spazi da dedicare solo a voi stessi. La solitudine non sarà vostra nemica, al contrario, vi aiuterà a riflettere su questioni molto importanti. Cercherete di sfruttare ogni momento della giornata per apportare cambiamenti produttivi alla vostra vita. Vi renderete conto di poter fare ancora molto per realizzare i vostri sogni.

Oroscopo del 23/12: Bilancia triste, Scorpione innamorato

Il Leone avrà qualche timore riguardo ad alcune questioni di salute.

I suoi dubbi saranno facilmente risolvibili, ma la sua testardaggine prenderà il sopravvento. La Vergine vivrà con gioia e serenità il clima natalizio, mentre la Bilancia non vedrà l'ora che le feste giungano alla fine. Lo Scorpione sarà in sintonia con il partner e deciderà di condurre la relazione ad un livello superiore.

Leone: tenderete a preoccuparvi eccessivamente per il vostro corpo e la vostra salute. Darete peso a qualunque sensazione e non ne farete mistero con gli altri. Le previsioni zodiacali suggeriscono di superare la vostra reticenza e di parlarne con il medico. Sicuramente, vi sentirete molto più sereni e spensierati. Inoltre, dopo averlo fatto, potrete tornare a occuparvi dei vostri impegni senza alcuna interferenza.

Vergine: nonostante ci sia differenza tra queste feste natalizie e quelle degli anni passati, non riuscirete a rinunciare all'entusiasmo per il cibo e per le decorazioni.

Sarete pronti ad apportare le ultime modifiche alla casa e a lasciarvi trascinare dall'allegria. Sarete fieri delle sorprese che avete organizzato e spererete, con tutto il cuore, che vengano apprezzate dalla vostra famiglia. Il vostro entusiasmo sarà contagioso.

Bilancia: la giornata di domani vi metterà a dura prova. Avrete voglia di rimanere a casa e di non parlare con nessuno perché non sopporterete l'idea di un confronto. I vostri affetti più cari si preoccuperanno e cercheranno di chiedervi spiegazioni. Al momento, non vi sentirete pronti ad aprirvi, ma un consiglio sincero potrebbe essere d'aiuto. Le previsioni zodiacali consigliano di non perdere la fiducia e la determinazione.

Scorpione: Cupido non avrà alcun dubbio e scoccherà la freccia del vero amore verso di voi.

Sarete pronti a dedicare tutta la giornata la vostro partner perché avrete occhi solo per lui. Finalmente, prenderete piena coscienza dei vostri sentimenti e vorrete trasmettere questa gioia anche al partner. Affronterete conversazioni profonde che potrebbero modificare, in modo positivo, il futuro di coppia.

Astrologia del 23 dicembre: Capricorno creativo, relax per Acquario

La nostalgia invaderà il cuore del Sagittario e lo renderà meno incline ad occuparsi delle questioni lavorative. Il Capricorno amerà trascorrere del tempo in cucina per sbizzarrirsi con nuove ricette, mentre l'Acquario preferirà dedicare la giornata al relax e al divertimento. Infinte, il segno dei Pesci sarà totalmente preso dal suo lavoro: importanti novità incideranno sul suo umore.

Sagittario: la nostalgia avrà un impatto molto forte sul vostro segno perché vi spingerà a ripensare ai momenti vissuti in passato. Avrete voglia di tornare a fare cose che, per il momento, potrete solo sognare. Le previsioni zodiacali del 23 dicembre consigliano di non farvi travolgere dalla tristezza. Ci saranno molti motivi per essere felici e uno di questo sarà la vostra famiglia. Il suo amore, infatti, compenserà qualsiasi dolore.

Capricorno: la vostra creatività vi spingerà a dedicare la giornata alla preparazione di gustosi manicaretti. Sarete pronti a rimboccarvi le maniche e a cucinare qualcosa di buono. Seguirete ricette inaspettate, che lasceranno tutti a bocca aperta. Il vostro impegno verrà molto apprezzato, soprattutto perché donerà gioia e armonia all'ambiente domestico.

A fine giornata, potrete dire di essere orgogliosi di voi stessi.

Acquario: avrete bisogno di prendervi una pausa dagli impegni quotidiani e di dedicare del tempo al vostro benessere. Il lavoro, infatti, vi ha spinto a trascurare i vostri hobby, ma adesso avrete la possibilità di tornare sui vostri passi. Il partner sarà felice di vedervi così coinvolti, però, desidererà ricevere delle attenzioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare il giusto equilibrio, in modo da non ferire i suoi sentimenti.

Pesci: sarete totalmente concentrati sul vostro lavoro. Avrete degli obiettivi da realizzare e non sarete intenzionati ad aspettare l'inizio dell'anno prossimo. Impegno e determinazione daranno numerosi risultati, ma forse non saranno quelli sperati.

L'oroscopo consiglia di non essere troppo duri con voi stessi e di darvi la possibilità di migliorare. Sicuramente, nel tempo, otterrete ulteriori soddisfazioni che vi renderanno fieri.