Sta per concludersi il 2020 e sta per prendere il via un nuovo anno. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo dell'1 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali con le novità e i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

L'oroscopo di Capodanno per la prima sestina

Ariete: in amore le storie che nascono adesso sono importanti, sarà però necessario recuperare alcune cose rimaste in sospeso di recente. Nel lavoro arriverà presto una bella novità grazie ad alcuni pianeti favorevoli.

Toro: per i sentimenti l'inizio del mese porta nuove emozioni. Nelle storie che vanno avanti da tempo sarà possibile vivere qualcosa di importante.

Nel lavoro è meglio evitare le spese azzardate, gestite tutto con cautela.

Gemelli: a livello sentimentale giornata favorevole per coloro che hanno progetti importanti. Nel lavoro potreste agitarvi anche per poco, visto che alcune situazioni non si decidono a sbloccarsi.

Cancro: in amore sono favoriti i nuovi incontri e l'inizio del 2021 porterà a momenti positivi. A livello lavorativo meglio non trascurare i nuovi contatti.

Leone: per i sentimenti - con la Luna che si trova nel segno - siete pronti a chiudere un rapporto che non vi interessa più. Nel lavoro, quello che state progettando di fare in questi giorni potrebbe essere decisivo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore Mercurio favorevole aiuta, nel complesso il mese sarà interessante per le relazioni.

Nel lavoro vi sentite più forti, una novità è dietro l'angolo.

Previsioni e oroscopo dell'1 gennaio 2021: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso è un momento importante per verificare la solidità di un rapporto. Ci saranno delle opportunità da sfruttare dal prossimo fine settimana. A livello lavorativo qualcuno ha iniziato da poco qualcosa di nuovo.

Scorpione: a livello amoroso il mese di gennaio parte in modo positivo specie per le nuove storie. Nel lavoro alcune cose dovranno essere gestite con più pazienza, l'inizio di gennaio vi invita ad essere più tranquilli.

Sagittario: in amore, con Venere nel segno, si potrà vivere qualcosa in più, non mancano delle novità importanti. Nel lavoro, se ci sono dei progetti da portare avanti, è meglio fare tutto con un certo criterio.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale il cielo è intrigante per le nuove storie. A livello lavorativo è meglio fare tutto con calma ed evitare azzardi.

Acquario: per i sentimenti, se qualche storia non va bene, sarà meglio chiuderla definitivamente. A breve Mercurio sarà nel segno e aiuterà nelle scelte e decisioni. Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova proposta, anche se al momento ci sono ancora dei dubbi.

Pesci: in amore non tutto sta andando come vorreste, per questo motivo è meglio rimandare alcune discussioni. Nel lavoro un accordo potrebbe saltare all'ultimo momento. Nel complesso però l'inizio del mese porterà buone opportunità.