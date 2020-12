L'Oroscopo di domani 2 gennaio è pronto a mettere in chiaro il probabile andamento astrale previsto per il prossimo sabato.

Sotto controllo da parte dell'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, la classifica stelline quotidiana interessante i primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà la "top del giorno"? Bene, iniziamo col dire che, tra i sei simboli astrali in analisi, ad avere il miglior supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno coloro del Toro. Non affatto male la seconda giornata di gennaio nemmeno per i nativi dell'Ariete, del Leone o della Vergine, trio considerato in periodo normale.

Appuriamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 2 gennaio

L'avvio del nuovo weekend è alle porte: vediamo la situazione generale e cosa riserverà di interessante e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività. A dare risposta sarà la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 2 gennaio. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, sono i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A primeggiare su tutti nel periodo, come anticipato in apertura, il segno del Toro, al momento designato come il migliore in assoluto e meritatamente in prima posizione nella scala della positività odierna.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli;

★★★: nessuno;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 2 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 2 gennaio per il segno dell'Ariete vede decisamente più che ottima questa parte terminale della corrente settimana.

Quindi un sabato certamente in grado si regalare ottime soddisfazioni soprattutto in amore: un momento di tranquillità con un po' di dolce far niente non vi farà certo male. In generale, la Luna vi stimolerà la buona creatività e la vita di coppia sarà più dolce ed entusiasmante: energia e ottimismo saranno i punti di forza con i quali riuscire a fare tutto ciò che si desidera.

Single, in amore potreste fare grandi passi avanti: dimenticate l'insicurezza e la timidezza e prendete quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. Nel lavoro invece, avrete le idee molto chiare sul da farsi. Alcune ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità lavorative. Grazie al gratificante quadro astrale, finalmente potreste riuscire a cambiare quello che non va nel vostro ambito lavorativo. (voto 9).

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di sabato indicano magnifico questo vostro primo giorno di weekend. Le stelle vi faranno raggiungere un livello superlativo, sarete molto attivi e dinamici: sfruttate questa carica dedicandovi interamente alle cose che più vi piacciono.

In amore, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. In questo periodo infatti, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi come una volta in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, il vostro ottimismo sarà contagioso: riuscirete sicuramente a fare amicizia delle belle persone. Troverete le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi, magari anche per iniziare un nuovo legame pienamente basato sull'affetto. Nel lavoro, riuscite finalmente a liberarvi da certi pensieri o da alcune preoccupazioni, godendovi al meglio questo giorno. Qualunque sia la vostra attività professionale, riuscirete ad ampliare il vostro raggio d'azione.

Avete le carte in regola per migliorare la vostra posizione. (voto 10).

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede nella norma questo sabato di fine settimana, senza troppe problematiche a cui dover porre rimedio. In generale, una splendida Luna in Leone sarà dalla vostra parte grazie al prezioso trigono in atto verso Marte e Venere. In amore avrete la tendenza a sognare ad occhi aperti o ad idealizzare la situazione, il che vi permetterà di superare diversi dubbi e anche di rassicurare il partner: trascorrerete una giornata piacevole e divertente. Single, se steste attraversando una fase grigia della vostra vita sentimentale, i vostri amici saranno pronti a colorarla per voi.

La Luna poi, senz'altro vi farà sentire coccolati: lasciate che le buone stelle vi aiutino ad allontanare paure e preoccupazioni, specie quelle che ultimamente vi stanno snervando. Nel lavoro, gli astri offriranno la possibilità di realizzazioni professionali importanti e soprattutto durature. Tuttavia, dovrete accettare qualche cambiamento, perché sarà anche un giorno produttivo e gratificante, dunque osate. Non abbiate paura a chiedere oppure a seguire le vostre idee. (voto 8).

Oroscopo sabato 2 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato predice che sarà abbastanza negativa questa parte della settimana, con un avvio di weekend giudicato dagli astri con il pessimo "ko". In generale, piccoli dissapori o ripicche potrebbero mettere in difficoltà anche quei rapporti abbastanza collaudati.

In amore, sarete molto sofferenti: potreste avere piccole incomprensioni con il partner e non sapere come fare per ripristinare l’armonia tra voi. Non disperate, perché solamente con uno stato d’animo tranquillo e rilassato potrete trovare il giusto rimedio. Single, l'amore e le conquiste affettive vi aiuteranno a superare le difficoltà ed i rapporti con quelli che vi circondano riprenderanno fiato. Intanto le incertezze, i timori, saranno miracolosamente spazzati via. Distraetevi e non lasciatevi prendere troppo la mano dalle tensioni ma muovetevi con astuzia, senza essere negativi. Nel lavoro, non sarà il caso di bruciare le tappe. Sappiate che l'arte di temporeggiare al contrario vi sarà utilissima, dal momento che non avrete le idee sufficientemente chiare per impegnarvi in un progetto che non vi convince del tutto.

Quindi aspettate ancora, prima di decidere. (voto 6).

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo d'inizio weekend prevede una giornata più che ottima, valutata nelle attuali predizioni come certamente favolosa specialmente nelle situazioni legate ai sentimenti. In amore, sarà la giornata perfetta per sciogliere dubbi ed appianare i contrasti. Non state fermi sulle vostre posizioni, cercate di mediare e trovare una soluzione che stia bene ad entrambi, vedrete che poi sarà un giorno di gioia e serenità. L'energia degli astri vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali ed affettuosi con il partner. Single, sarà un giorno positivo, il che vi aiuterà nelle conquiste, rendendovi affascinanti e comunicativi. Quando sarete insieme ad altre persone, saprete istintivamente cosa staranno pensando in quel momento; usate questa capacità per ampliare la rete delle vostre conoscenze o per divertimento.

Nel lavoro, procederete in modo spedito e sul piano economico, non ci sarà niente da ridire. Con la Luna amica avrete la possibilità di chiudere nuove trattative o accendere nuovi contatti. (voto 9).

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 2 gennaio, indica la parte iniziale del weekend abbastanza discreta, forse un po' artificioso per le cose legate alla professione, ma niente di che. In campo sentimentale, grazie all'influenza protettiva ma neutrale di Giove, le vostre emozioni e la vita amorosa raggiungeranno un'armonia quasi perfetta. Nel periodo non ci sarà nulla che potrà convincervi del contrario, perché avete una vita sentimentale appagante ed una famiglia che vi vuole bene. Single, l’ironia farà da sovrana alla vostra giornata e Mercurio vi renderà particolarmente scherzosi e divertenti.

La Luna vi donerà un po' di sensibilità in più aiutandovi a comprendere quali siano i momenti più adatti per entrare in relazione con gli altri. Nel lavoro invece il suggerimento è quello di concentrare la vostra attenzione sulle faccende pratiche, magari a carattere finanziario. Luna e Urano vi parleranno di un'opportunità da cogliere al volo, oppure della possibilità di sistemare una faccenda economica che vi sta dando filo da torcere. (voto 9).

