L'ultima giornata del mese di dicembre sta per prendere il via. In attesa di conoscere le previsioni e l'Oroscopo del 2021, scopriamo le novità e i cambiamenti importanti, sia nel lavoro che in amore per i 12 segni, raccontati dall'oroscopo del 31 dicembre.

Previsioni e oroscopo del 31 dicembre: la giornata

Ariete: in amore la giornata sarà da cogliere al volo, soprattutto per cercare di lasciarsi alle spalle alcune problematiche. Nel lavoro non mancheranno alcuni dubbi.

Toro: per i sentimenti momento positivo, anche in vista del futuro. Nel lavoro qualcuno che è vicino a voi potrebbe esservi contro, evitate di farvi rovinare la giornata.

Gemelli: a livello sentimentale non mancherà qualche momento di agitazione da dover gestire. Nel lavoro cercate di essere più tranquilli e di vivere al meglio le ultime ore del 2020.

Cancro: in amore non mancherà qualche momento di tensione, per questo motivo lasciatevi scivolare le cose addosso. A livello lavorativo Saturno aiuta, vivrete al meglio questo momento.

Leone: a livello amoroso non mancherà qualche discussione con la persona amata. Cercate di riprendere in mano il rapporto in quest'ultimo giorno del 2020. Nel lavoro potrebbe non mancare qualche battibecco.

Vergine: per i sentimenti state cercando di riprendere le redini della vostra vita di coppia. Il 2021 partirà in modo positivo per voi. A livello lavorativo potreste essere chiamati a fare delle scelte importanti.

Bilancia: in amore meglio evitare tensioni in questa giornata, che potrebbe portare diverse difficoltà. Meglio non lasciarsi influenzare. Nel lavoro potreste sentirvi insoddisfatti, ma l'inizio del 2021 sarà dalla vostra parte.

Scorpione: a livello amoroso, grazie alla Luna dalla vostra parte, sono favoriti i nuovi incontri e le relazioni di lunga data.

Nel lavoro meglio lasciare correre e gestire solo qualcosa di veramente importante.

Sagittario: in amore non mancherà qualche cambiamento che non avevate previsto, nulla di grave per questa fine del 2020. A livello lavorativo meglio non forzare troppo e fare ciò che vi piace.

Capricorno: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano in quest'ultima giornata dell'anno.

Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, fortunatamente i nuovi incontri sono favoriti.

Acquario: a livello amoroso giornata positiva, soprattutto per le coppie di lunga data o coloro che cercano qualche nuova storia. A livello lavorativo riuscirete a migliorarvi in queste ultime ore dell'anno.

Pesci: in amore meglio evitare di pensare troppo al passato e di concentrarsi di più sul presente e il futuro. Nel lavoro occorrerà non lasciarsi influenzare da alcune emozioni negative.