L'Oroscopo e le previsioni astrali per il 2021 ci rivelano come sarà il nuovo anno per i 12 segni zodiacali, associandoli a un film. L'Ariete avrà voglia di evadere, ma troverà ostacoli nei mesi invernali e la situazione di stallo potrebbe essere paragonata all'opera cinematografica Ricomincio da capo, per la Vergine molti progetti non andranno in porto e il suo anno sarebbe rappresentato alla perfezione da Titanic. Il Cancro avrà difficoltà nei rapporti interpersonali e arriverà a un punto di rottura con alcune persone, come in Se mi lasci ti cancello.

L'oroscopo per l'anno 2021 associato a un film per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Ricomincio da capo rappresenterebbe alla perfezione come andranno i primi mesi dell'anno per i nati sotto il segno dell'Ariete. I mesi di gennaio, febbraio e marzo, sembreranno essere ripetitivi, proprio come quelli vissuti dal meteorologo Phil Connors, che si svegliava tutte le mattine nella stessa giornata. Qualche miglioramento durante la stagione estiva, quando potrebbe esserci una novità in campo sentimentale.

Toro: vi ritroverete a pensare alla vostra vita e al corso degli eventi e inizierete a rimuginare sul vostro passato. Nel film Sliding doors, gli spettatori hanno potuto vedere cosa sarebbe successo ad Helen nel caso avesse preso o non preso la metropolitana, ma si trattava della protagonista della pellicola di Peter Howitt, distaccatevi dai ricordi e vivete il presente.

Gemelli: La ricerca della felicità è esattamente un esempio che calza a pennello per il 2021 dei Gemelli, che proveranno a dare una svolta nella loro vita, con grinta e tenacia.

Cancro: difficoltà fino a settembre, avrete problemi nei rapporti interpersonali e, in alcuni casi, romperà bruscamente rapporti di lunga data. Se mi lasci ti cancello descrive perfettamente il nuovo anno che verrà per i nati sotto il segno del Cancro.

Le previsioni astrali 2021 e i film per: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: vi sentirete un po' sperduti nel nuovo anno e alle volte, vorrete scomparire e riapparire, un po' come succedeva a Sam in Ghost. Se avete bisogno di spazio, ritagliatevelo e dedicate del tempo per voi, per coltivare un hobby o fare un'attività che vi fa stare bene.

Vergine: come è affondato il Titanic, così naufragherà il vostro 2021.

Un progetto a cui tenevate molto non andrà in porto e anche la vostra vita amorosa potrebbe avere dei problemi.

Bilancia: le previsioni astrali e l'oroscopo del 2021 rivelano che l'estate del nuovo anno porterà novità nella vostra vita e vi sentirete pronti a vivere un periodo di spensieratezza come in Vacanze Romane.

Scorpione: piccoli problemi burocratici a inizio anno, facilmente risolvibili grazie all'aiuto di una persona a voi cara. Nel rapporto di coppia vi sentirete un po' stretti e vorrete evadere, proprio come succedeva ne L'amore infedele. Per i single novità fra maggio e giugno.

Oroscopo 2021 associato al film per: Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci

Sagittario: vi sentirete come Lester Burnham in American Beauty che, insoddisfatto della sua vita lavorativa e affettiva, cambierà rotta.

Anche voi nel mese di giugno arriverete al punto di dover prendere una decisione importante che potrebbe dare una svolta al vostro 2021.

Capricorno: l'anno che verrà vi porterà a riconsiderare i rapporti con persone che credevate amiche e scoprirete che qualcuno ha tramato alle vostre spalle. Le persone non si riveleranno come credevate, un po' come succedeva in Perfetti Sconosciuti.

Aquario: avete seguito per un po' troppo tempo qualche cattiva compagnia, un po' come accadeva a Kevin Lomax ne L'avvocato del Diavolo e nel mese di febbraio riprenderete le sane abitudini.

Pesci: vi ritroverete a vivere un 2021 particolare, proprio come succedeva alla protagonista de Il favoloso mondo di Amelie. Fino a marzo sarete pieni di iniziative e, nel mese di aprile, inizierete un nuovo progetto al quale state lavorando da diverso tempo.

Da ottobre potrebbero esserci novità lavorative.