Finisce la settimana di Natale. Scopriamo come cambiano le disposizioni planetarie e come andrà la giornata di domenica 27 dicembre 2020. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali.

Astri e stelle del 27 dicembre

Ariete: cercate di mettere a posto alcune questioni economiche e trovare le giuste collaborazioni lavorative. Presto per il segno ci sarà un recupero e sarà possibile riemergere, non mancherà forza in amore.

Toro: Luna in transito, siete costruttivi, forti e competitivo. Bisognerà organizzare il lavoro, ma non avete certezze. Amore in recupero.

Gemelli: in questo periodo vi sentite più vitali.

Venere in opposizione vi confonde a livello sentimentale, possibili allontanamenti.

Cancro: weekend migliore per il segno, nonostante in queste giornate avete vissuto dei momenti sottotono a causa di alcune mancanza. Questa giornata comunque vi favorisce, anche in campo sentimentale.

Leone: vi sentite nervosi ed agitati in questa giornata di fine settimana. Alcune situazioni non vi convincono, dei cambiamenti vi portano a non fidarvi troppo. Opposizioni planetarie in avvicinamento, possibili difficoltà a livello amoroso.

Vergine: in amore sarà meglio rimandare delle discussioni, potrebbero sorgere delle incomprensioni. Sono state risolte delle situazioni lavorative negli ultimi tempi, ma siete ancora in cerca di soluzioni.

Astrologia e oroscopo del 26 dicembre per i segni

Bilancia: è un buon momento per sviluppare progetti in amore ma anche nel lavoro. I single possono fare conoscenze e innamorarsi, guardatevi intorno. Le coppie giovani vivranno in questo periodo delle belle emozioni.

Scorpione: vi sentite sottotono e stanchi, ma non riversate tutto in campo amoroso. Gestite al meglio la Luna opposta, prendendo magari del tempo per voi.

Sagittario: in questa giornata non sottovalutate i sentimenti, dovrete essere più passionali e vivrete emozioni con le persone che amate. Nel lavoro lieve calo, ma si recupera nei prossimi giorni.

Capricorno: siete forti in questa giornata di domenica 27 dicembre 2020 in particolare nel lavoro. Ci saranno infatti delle situazioni vantaggiose a livello professionale, mentre per quel che riguarda il campo sentimentale sarà possibile condividere emozioni.

Acquario: i nati sotto questo particolare segno dovranno fare delle scelte importanti in campo amoroso. Non sarà semplice realizzare ciò che si desidera, ma non dovrete essere impazienti: nei prossimi mesi riuscirete a fare dei passi avanti.

Pesci: in questa giornata i nati sotto l'ultimo segno zodiacale sono particolarmente pensierosi, sentire il bisogno di un appoggio. Attenzione alle crisi d'amore in questa giornata, se non riuscita a dialogare e chiarire con il partner, forse dovreste prendere delle decisioni radicali.