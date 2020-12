Il 2020 volge al termine e si porta dietro un anno particolare, caratterizzato da inevitabili cambiamenti che hanno modificato la vita di tutti. L'Oroscopo per questi ultimi dodici mesi è stato influenzato da eventi inaspettati e quindi, in alcuni casi, non c'è stato riscontro con ciò che è stato detto a gennaio.

Per il 2021, invece, troveremo molte più affinità rispetto all'anno che ci sta abbandonando. Ciò che appare evidente è come, per tutti i segni, ci sia un pizzico di fortuna in più in ogni campo e proprio questo andrà ad influenzare tutti i rapporti interpersonali.

Ariete: un anno di grandi opportunità

I nati sotto questo segno si accorgeranno di come, a partire da metà marzo, l'ostilità che ha caratterizzato l'anno precedente inizia pian piano ad andare via. Ci saranno importanti cambiamenti soprattutto sotto il livello lavorativo dove sarà possibile iniziare a costruire qualcosa di solido e duraturo.

Il destino è dalla parte di questo segno e ognuno riuscirà a trovare la strada giusta da percorrere per arrivare al successo. Non bisognerà però puntare all'impossibilità. I nati sotto il segno dell'Ariete sanno benissimo quali sono le loro passioni o i loro limiti quindi non dovranno cercare fortuna in cose che non sanno fare o che non amano. Una volta capito questo andranno alla grande lavorativamente.

Sempre verso la fine del primo trimestre del 2021 si potrà iniziare a pensare seriamente all'amore: ci saranno dei cambiamenti e, anche in questo caso, saranno positivi.

Bisognerà però fare attenzione ai rami secchi: inutile continuare a portare avanti storie ormai finite quando alle porte potrebbe esserci l'amore della vita.

Toro: tutti i mesi saranno all'insegna della forza

Per i nati sotto il segno del Toro il 2021 sarà un anno caratterizzato da un'enorme forza, non tanto fisica quanto mentale. Mentre gennaio e febbraio risentiranno ancora degli strascichi del 2020, a partire da marzo ci saranno grandi, importanti cambiamenti.

Bisognerà tenere sempre ben in vista, però, il proprio obiettivo finale e cercare di raggiungerlo a tutti i costi.

La forza dovrà essere utilizzata proprio in questo campo: moltissime opportunità di cambiamento si paleseranno davanti agli occhi del Toro ma non tutti saranno alla vostra portata. Bisognerà fare una distinzione tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare ma soprattutto non cadere nella tentazione della scelta più facile o più allettante.

Per ottenere risultati si dovranno fare molti sforzi, ma, senza alcun problema, la soluzione finale sarà alla portata di tutti.

In amore ci saranno molti colpi di fulmine durante i primi mesi ma saranno solamente piccole, fugaci avventure. I cambiamenti arriveranno solo con l'estate.

Gemelli: Giove e Saturno sistemeranno molte cose

L'intervento di questi due pianeti nel destino dei Gemelli sarà evidente a partire dai primi giorni del nuovo anno. Bisognerà, però, lasciare andare le cose come capitano, senza cercare di organizzare tutto nei minimi dettagli. Ci saranno dei cambiamenti in ogni ambito della vita, piccole e grandi soddisfazioni che si aspettavano da anni e che adesso stanno per arrivare.

La cosa più importante è il rapporto che i gemelli avranno con se stessi: ci sarà più fiducia, più apertura verso il proprio io e, finalmente, mente e corpo andranno d'accordo.

Marzo sarà il mese delle novità amorose: intensi cambiamenti saranno pronti a sistemare alcune storie d'amore o a crearne delle altre. Non bisognerà, però, prendere decisioni importanti tra aprile e maggio quando la fortuna sarà oscurata da una nube passeggera.

Cancro: benedetta normalità

Il Cancro sa molto bene quanto è importante essere normali. I nati sotto questo segno, infatti, non chiedono nulla di più se non una situazione di tranquillità, un lavoro anche modesto, una famiglia felice ed un tetto sulla testa. Questo anno sembrerà accontentare tutte queste richieste: non ci saranno importanti cambiamenti, scossoni o novità dietro l'anno, tutto procederà secondo gli schemi creati nel 2020.

Se a leggerle da fuori queste sembrano previsioni tranquille, il cancro non potrà, invece, che essere super felice: sa benissimo che non si modificherà nulla di ciò che ha tanto voluto e che ha ottenuto faticando.

La vita lo premierà con cose semplici ma che si trovano alla base della sua felicità.

Leone: sfide, scommesse e tanta fortuna.

Per i più superstiziosi si potrebbe dire che il segno del Leone dovrebbe avere sempre con sé un portafortuna, specialmente in questo anno. Se il 2020 è stato caratterizzato da calma piatta, adesso invece ci saranno moltissime novità da vagliare bene. Infatti Giove e Saturno saranno in contrasto tra di loro e questo porterà a nervosismo e sfide costanti: il leone non saprà mai, fino all'ultimo momento, se ciò che ha deciso di fare andrà bene o meno.

Le stelle consigliano però di buttarsi sempre e di intraprendere ogni cambiamento anche strano che sia. Infatti, nonostante le scommesse di ogni giorno, ci sarà moltissima fortuna che andrà a proteggere chi è nato sotto questo segno.

Buttarsi verso l'ignoto sarà la parola d'ordine.

Vergine: contare solo su se stessi

Per la prima volta i nati sotto il segno della Vergine dovranno imparare a camminare da soli. Il 2020 è stato un anno di faticosi cambiamenti che sono riusciti a portare importanti novità grazie alle stelle e all'influsso positivo di tutti i pianeti. Con il nuovo anno questi aiuti esterni si allontaneranno e lasceranno la possibilità di continuare ciò che è stato iniziato da soli.

Non sarà un anno brutto o difficile, basterà solamente entrare in contatto con se stessi, capire quali siano i propri limiti ed andare avanti per le strade già iniziate. Verso la fine dell'anno ci saranno molti soldi da gestire e bisognerà fare attenzione al rapporto che si andrà a creare con il mondo esterno.

Bilancia: puntare su bellezza e divertimento

Il segno della Bilancia non ha mai dato enormi problemi alle stelle, anzi molte volte è stato coccolato e protetto da tutti gli astri insieme. Anche per questo anno ci saranno dolci cambiamenti che porteranno ad importanti novità in ogni ambito. Ciò che caratterizza la bilancia è la voglia di avvicinarsi a queste novità divertendosi: tutto può essere preso a cuor leggero, ridendo e non facendo problemi per tutto.

La leggerezza tipica della bilancia la porta a prendere decisioni veloci e a non riflettere sulle possibili conseguenze ma la protezione delle stelle farà in modo di non creare mai sofferenze o dubbi. In amore tutto procederà a gonfie vele e, con un pizzico di ilarità, si riusciranno a risolvere anche le situazioni più particolari.

Scorpione: il bene si fa in silenzio

I nati sotto il segno dello sCorpione sanno benissimo che ogni atto di gentilezza va fatto con un fine preciso, senza doverlo sbandierare ai quattro venti. Nell'anno che sta arrivando la voglia di privacy e tranquillità sarà ancora più evidente e spingerà lo scorpione a rinchiudersi spesso in casa e a potenziare gli affetti che considera importanti. Inoltre, sempre lasciando il mondo esterno all'oscuro di tutto, ci saranno novità lavorative e sentimentali che verranno fuori solamente dopo un periodo di prova.

Non bisognerà aver paura del fuori ma solamente coltivare in silenzio i cambiamenti proposti dalle stelle, cercando di non farsi influenzare da amici, parenti o conoscenti. Ma questo lo scorpione già lo sa bene!

Sagittario: parlare, pensare e poi agire

Per il Sagittario questo sarà un anno di riflessione. Come gli altri segni ci saranno cambiamenti positivi in ogni ambito della vita ma per i nati sotto questo segno, bisognerà prima di tutto parlare e confrontarsi. Il dialogo non è mai stata una caratteristica dello scorpione che ha sempre pensato di prendere decisioni ed agire da solo: in questo modo si sono rovinate lunghe storie d'amore ed importanti opportunità di lavoro. Il cambiamento, scritto nelle stelle, sarà possibile solamente aprendosi e riuscendo ad interagire con gli altri.

La fortuna accompagnerà il sagittario per tutti i dodici mesi ma sarà vissuta pienamente se ci sarà dialogo con gli altri. I primi sette mesi dell'anno saranno un trampolino di lancio, una prova per cercare di confrontarsi con l'esterno, da agosto, invece, inizierà il vero e proprio cambiamento.

Capricorno: è arrivato il momento di prendere una pausa

I nati sotto il segno del Capricorno hanno vissuto un anno intenso, fatto di cambiamenti stressanti e dolorosi in cui la parola agire si trovava alla base di ogni cosa. Il 2021, invece, dovrà essere necessariamente un anno di stop, bisognerà prendere una pausa da tutto e tutti in modo da riuscire a ricaricare il corpo e la mente. Così facendo si riusciranno ad apprezzare tutte le novità che verranno introdotte in questo anno.

Bisognerà fare attenzione a distinguere tra cose giuste e ingiuste: in questo anno, infatti, finiranno molte storie importanti che porteranno il capricorno a vivere un periodo di incertezza. Nulla di ciò che termina, però, sarà un grave danno per il percorso intrapreso ma anzi sarà un peso in meno da portare sulle spalle.

Infatti, se i primi mesi saranno caratterizzati da tante lacrime e notti insonni, i successivi punteranno tutto su una ricarica fisica, psichica ed emotiva.

Acquario: un anno di concretezza

Dopo il 2020 abbastanza faticoso ed impegnativo, il 2021 sarà, invece, un anno di concretezza sotto ogni aspetto. In amore sembra essere arrivato il momento di fare il grande passo: sia esso un matrimonio, una convivenza o semplicemente un nuovo fidanzamento, dovrà essere fatto con tutto l'impegno possibile. In ambito lavorativo arriveranno le tanto attese buone notizie: l'acquario riuscirà a capire quali sono le proposte buone e ad allontanare quelle cattive.

Nei primi mesi dell'anno, inoltre, ci sarà un picco d'intelligenza e verranno automaticamente scartate le notizie o le intuizioni cattive.

L'anno sarà positivo e piacevole, con cambiamenti più o meno importanti che andranno a dare una giusta direzione alla vita dell'acquario.

Pesci: cogliere al volo le occasioni

I nati sotto il segno dei Pesci dovranno lasciare andare la modalità precisa con cui hanno sempre scelto ogni cosa ed abbandonarsi alla fatalità. Il 2021 ha in serbo moltissimi cambiamenti ma dovranno essere presi al volo, senza calcolare i pro e i contro.

Per i nati a febbraio sarà un anno memorabile, grazie anche all'influsso di Giove che renderà tutto più semplice. Importante saranno le decisioni sulle storie d'amore: bisognerà fare quei passi tanto attesi e non pensarci troppo su. Convivenze, matrimoni, unioni stabili saranno benedette da tutti gli astri. L'unico consiglio è quello di prendere tutto così come viene, solo in questo modo non ci saranno errori o ripensamenti.