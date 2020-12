Un'altra domenica sta per cominciare. Chissà come saranno le stelle per i dodici segni dello zodiaco? Andiamo ad analizzare insieme le previsioni zodiacali e l'Oroscopo per la giornata del 27 dicembre e scopriamo cosa riserverà l'Astrologia ad ognuno dei simboli astrali dall'Ariete fino ai Pesci, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

La giornata di domenica 27 dicembre: l'oroscopo per i primi sei segni

Ariete: domenica piena di ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione degli altri. La forza dell’amore spazzerà via di un sol colpo ogni malinteso o contrasto in atto.

Per cui, almeno per questa domenica, nel cuore è previsto tanto calore e tantissimo romanticismo. Approfittatene! Ottima giornata altrettanto per incontri, confronti o semplicemente per parlare di lavoro: tassativamente online.

Toro: questa domenica per ottenere il meglio sia in forma di guadagno che di successo, non dovete perdere di vista la prudenza ma neanche esitare troppo. Se siete single in cerca di avventure, questa giornata vi tornerà utile tenere a mente il proverbio secondo il quale "tanto va la gatta al lardo...". In generale, desideri o programmi in agenda vissuti con troppa faciloneria. Occhio in coppia: mai promettere ciò che sapete di non poter mantenere.

Gemelli: Luna e Venere vi regaleranno una giornata effervescente, all’insegna del dinamismo e del buonumore.

Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti e intraprendenti, non perderete le occasioni per divertirvi o che vi capiteranno a portata di mano. Nel lavoro di certo le idee non vi mancano. Dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere.

Cancro: con la Luna in Gemelli dissonante in quanto sotto opposizione da Venere, orgoglio, testardaggine e gelosia in amore potrebbero crearvi qualche fastidiosa complicazione.

Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la domenica rilassandovi con un buon film o un pranzetto succulento. In amore un progetto comune, magari un viaggio o un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze, riceverà il beneplacito delle stelle.

Leone: considerato che è domenica, potete permettervi di rallentare un po’ i ritmi.

Non è da voi scivolare nella pigrizia, ma un po’ di relax è necessario. Un intenso rapporto affettuoso riempirà piacevolmente gli spazi vuoti della giornata. Un’amicizia nel frattempo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio, con conseguente aumento di piacere, ma anche di responsabilità da parte vostra. In ambito lavorativo, molto dipenderà da come vi porrete di fronte a nuove situazioni: se con fiducia, avanzando, oppure con spirito remissivo, arretrando.

Vergine: vita brillante con l’appoggio di Luna e Urano. Vi darete un gran daffare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi così maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove e originali che vi valgono il consenso e l’appoggio degli altri: sfruttateli. Le energie non vi mancano di certo, ma il consiglio di non esagerare è sempre valido.

Soprattutto, evitate di fare le ore piccole in questi giorni di festa.

Previsioni astrologiche del 27 dicembre: la giornata per gli ultimi sei segni

Bilancia: l’umore è previsto in netta risalita e potrete trascorrere la domenica occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando magari di ripetere certi errori passati. La visita inaspettata di un amico o di una amica di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’. Utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano di lavoro. A metà settimana potrete concludere un buon affare con rientro non indifferente di denaro sonante.

Scorpione: potete dirvi più che soddisfatti. Con la Luna in promettentissimo sestile e dati i radiosi supporti in arrivo da Marte e Giove, questa domenica andrete alla grande!

Un contatto, forse straniero, potrebbe finalmente darvi una chance per uscire dalle secche professionali. Se siete in coppia, state vivendo un momento di grande serenità. Tra voi e la persona del cuore c’è una sintonia che va oltre le parole. Avrete il forte desiderio di dare basi più solide alla vostra unione.

Sagittario: inutile negarlo; le cose da sbrigare saranno molte e la voglia di agire nel darsi da fare insolitamente poca. Malgrado ciò che credete, anche voi siete umani! Meglio stilare una lista delle priorità e lasciare in secondo piano tutto ciò che non è urgente. In amore le idee per trascorrere piacevoli momenti col partner non mancheranno di sicuro. Il fatto è che, alla presenza della dolce metà non di rado preferite la compagnia dei vostri amici...

Capricorno: anche se questa domenica sarete scettici a riguardo, immersi in profonde e poco proficue elucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci saranno tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete: otterrete il massimo. In ambito sentimentale invece, una velatura di mistero donerà qualcosa in più al vostro fascino: ciò che rimane nascosto e maliziosamente sfuggevole è sempre molto ambito da chi vi sta a cuore... Nel lavoro, per acquisire maggiore visibilità dovete impegnarvi.

Acquario: domenica noiosa, avara di soddisfazioni. In più vi coglierà un’insolita pigrizia che vi toglierà la volontà di prendere qualsiasi iniziativa. Indispettirsi non servirà affatto: in fondo, non c’è niente di male nel passare una giornata di festa in panciolle.

In amore vi consolerete dandovi alla pazza gioia insieme a chi amate. Saranno benvenuti i famigliari, qualche amicizia e pochi parenti stretti. Nel lavoro decisione e audacia per raggiungere i traguardi che vi siete dati non vi mancano. Ma siete troppo aggressivi: controllatevi.

Pesci: per questa domenica, 27 dicembre, l'oroscopo indica una giornata un po’ in sordina. Poco male, potrete approfittare della parentesi di tranquillità per definire eventuali situazioni in sospeso. L’energia non vi manca, servirebbe solo un pizzico di determinazione in più e il cocktail sarà vincente. In amore cercate di non fare passi falsi e non prendere decisioni impulsive. Aspettate stelle migliori prima di passare all’azione. In ambito lavorativo potreste andare incontro a un periodo delicato.

Non sprecate risorse.