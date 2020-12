Sta per prendere il via la Vigilia di Natale per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà questa giornata grazie alle previsioni e l'Oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

L'oroscopo della prima sestina per la Vigilia di Natale

Ariete: in amore il cielo è dalla vostra parte, vivrete momenti di maggiore passione. Nel lavoro fate attenzione ad alcune questioni di carattere economico da dover risolvere.

Toro: per i sentimenti, grazie alla Luna nel segno, vivrete un momento migliore del passato e promettente. Nel lavoro ci sono alcune questioni da risolvere dal punto di vista economico, fortunatamente le stelle saranno dalla vostra parte a gennaio.

Gemelli: a livello amoroso questa non sarà una giornata negativa, non riuscirete però a fare tutto quello che vorreste. Nel lavoro sta per partire una stagione importante, ci saranno delle novità interessanti.

Cancro: in amore potreste sentirvi sottotono in queste ore, fortunatamente Saturno non è più dissonante, quindi ci sono meno problemi. A livello lavorativo - grazie alla Luna nel segno - arriverà qualcosa in più.

Leone: le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano nei sentimenti, otterrete qualcosa in più livello passionale. Attenzione solo a Venere, che non è della vostra parte e per questo potreste vivere alcuni contrasti. Nel lavoro c'è più voglia di fare.

Vergine: in amore è un momento in cui dovrete fare massima attenzione, meglio evitare alcuni conflitti.

Nel lavoro sarà possibile anche discutere per motivi banali.

Previsioni e oroscopo del 24 dicembre: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale questa giornata potrà portare alcune tensioni da dover gestire. Dei cambiamenti non mancheranno. A livello lavorativo pensate al futuro, anche se le novità non mancano.

Scorpione: per i sentimenti questa giornata potrebbe portare qualche ora di ansia e confusione.

Fortunatamente è soltanto un momento passeggero. Nel lavoro potreste essere un po' sottotono e sentirvi anche stanchi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata sarà piuttosto interessante in amore. Coloro che hanno voglia di innamorarsi o vivere storie saranno favoriti. Nel lavoro attenzione alle piccole provocazioni che potranno arrivare.

Capricorno: in amore avete voglia di recuperare il tempo perduto e da adesso si potrà finalmente farlo. Sul lavoro, anche se state vivendo un momento difficile, si avvicina una fase di recupero. La giornata è promettente.

Acquario: per i sentimenti in questa giornata le stelle saranno dalla vostra parte, saranno favoriti gli incontri e i single vivranno momenti migliori. Nel lavoro le nuove relazioni tornano protagoniste.

Pesci: in amore sarà meglio non pensare troppo al passato, cercate di andare avanti. Nel lavoro potrebbe venire a galla un certo problema, cercate di non esagerare.