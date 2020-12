Anche l'ultima settimana del mese di dicembre sta per giungere al termine e il suo quarto weekend è accompagnato da un oroscopo pieno di novità per quasi tutti i segni zodiacali. Tra i più fortunati del periodo fra il 25 e il 27 dicembre si può trovare l'Ariete, sempre pronto ad accogliere a braccia aperte l'arrivo di notizie importanti e positive, seguito a ruota da una Bilancia sempre più in ripresa dopo una settimana trascorsa un po' sottotono. In piena serenità, secondo le previsioni del periodo appena citato, saranno invece i nati sotto all'influenza di segni come la Vergine e del Capricorno.

Di seguito, l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete è in grado di notare, specialmente in questo periodo, il rafforzarsi dell'influsso donato dalla fortuna stessa. Non potrebbe esserci weekend più fortunato di questo per terminare con il botto (positivamente parlando) l'intera settimana. In amore non ci sarà nulla in grado di ledere un sentimento così forte e in ambito lavorativo non ci saranno notizie negative da attendere.

Toro - la serenità giungerà anche per il Toro e fargli dono di giornate semplicemente fantastiche. Secondo quanto anticipato dall'oroscopo, questo ultimo fine settimana del mese di dicembre si prospetta ricco di sorprese in ogni fronte.

Attenzione, però, a non adagiarsi troppo sugli allori, in quanto una chiamata inaspettata potrebbe essere in agguato dietro l'angolo.

Gemelli - liberi da tensioni e da accumuli di stress vari, i nativi di questo segno zodiacale potranno tirare un sospiro di sollievo e godersi gli strascichi delle festività natalizie in totale tranquillità. Sarebbe meglio non abbassare del tutto la guardia, ma distendere i muscoli e rilassare la mente non risulta mai essere una opzione sbagliata.

Cancro - la speranza è l'ultima a morire e la fiducia nelle proprie capacità di certo non è ciò che manca a chi è nato sotto al segno del Cancro. Tuttavia, l'Oroscopo comunica che non sarà semplice raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati in questo periodo e superare i vari ostacoli che si inseriranno lungo il cammino potrebbe essere un'impresa a dir poco titanica.

Fortunatamente si potrà sempre contare sulla presenza dei propri cari.

Leone - un Natale come questo non lo si poteva di certo immaginare, eppure, restrizioni a parte, si riuscirà a trovare il modo di trascorrere il proprio tempo nel migliore dei modi. Spesso ci si ritroverà a dover tendere la mano verso chi si trova più in difficoltà e i frutti di ciò che si seminerà germoglieranno ben presto.

Vergine - i nati sotto al segno della Vergine potranno tirare più di un sospiro di sollievo e godersi quelle poche giornate di totale relax che gli vengono offerte. Lo stress non si avvicinerà in maniera aggressiva e potrà essere tenuto a bada nel migliore dei modi. Cosa molto importante, da non dovere assolutamente dare per scontata: la presenza dei familiari e delle persone amate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le previsioni dell'oroscopo preannunciano l'arrivo di un periodo ottimale e di perfetta ripresa, specialmente dopo un'intera settimana trascorsa tra alti e bassi nel tentativo di fronteggiare al meglio le ondate inaspettate di stress e nervosismo. Qualche battibecco col partner potrebbe nascere, ma fortunatamente non avrà modo di crescere e verrà risolto nel minor tempo possibile.

Scorpione - attenzione allo stress: questo è il consiglio che l'oroscopo elargisce in un periodo forse un po' troppo restrittivo come questo. Le restrizioni dettate dalla legge non permetteranno allo Scorpione di raggiungere con facilità le persone amate, ma la loro vicinanza verrà avvertita sempre e comunque.

Sagittario - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo e il proprio abbraccio anche in direzione dei nati sotto al segno del Sagittario.

Il weekend in questione, l'ultimo di questo mese, permetterà di raggiungere rapidamente i propri obiettivi, nonostante le limitazioni imposte. Attenzione, però, a non strafare in quanto le energie non sono infinite.

Capricorno - l'amore è nell'aria e di certo non si tratta di un amore passeggero o flebile. La forza di questo sentimento verrà dimostrata in un periodo complicato come quello attuale, sia per chi convive già con il proprio partner, sua per chi non avrà la possibilità di trascorrere queste festività natalizie in sua compagnia. Fare affidamento sulla tecnologia per sentirsi più vicini potrebbe non essere una cattiva idea.

Acquario - i sogni custoditi gelosamente nel proprio cassetto potranno finalmente essere tirati fuori in questo periodo, facendo il possibile per vederli realizzati.

Non si dovrà mai avere vergogna o timore nel chiedere un piccolo aiuto alla propria famiglia, anche se questo riguarderà l'ambito economico, poiché le persone amate si faranno sempre in quattro per aiutare i propri cari.

Pesci - con un oroscopo assai positivo come quello di questo ultimo weekend di dicembre non ci si potranno aspettare notizie negative. Non solo la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo verso il segno dei Pesci, donandogli serenità e qualche giorno di completo relax, ma anche altri astri hanno assunto una posizione ottimale per tendere il proprio favore nei confronti di questo segno. In parole povere: periodo migliore di questo non potrà tornare con molta facilità.