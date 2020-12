L'Oroscopo di Natale 2020 è pronto a svelare le previsioni del giorno 25 dicembre. Relativamente alla giornata in arrivo iniziamo subito a svelare qualche piccola anteprima.

A tal proposito, in evidenza sarà senz'altro il Leone, segno valutato al "top del giorno". Da segnalare anche ottime prospettive per il Toro, segno dalle indiscusse qualità ai quali l'Astrologia ha pronosticato una giornata al "top", pertanto considerato con le cinque stelline della buona sorte. Parlando intanto di periodo difficile, i nativi dell'Ariete avranno di fronte scelte di vita abbastanza importanti. Infine, riguardo il momento "no", le previsioni zodiacali del 25 dicembre puntano decisamente l'indice in direzione del Cancro: il puntiglioso segno d'Acqua dovrà sottostare ai capricci della Luna, nel frangente speculare negativa al proprio segno.

Andiamo ai dettagli segno per segno, analizzando la scaletta con le stelle e le predizioni di venerdì in esclusiva per i segni dalla prima sestina.

La classifica del giorno di Natale 2020

Il prossimo venerdì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. In questo caso, come sempre a fare da metro di misura tra i sei segni in analisi sarà la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di Natale. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno 25 dicembre, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In questo caso ad avere campo libero da eventuali negatività sarà senz'altro il Leone, segno valutato al "top del giorno".

Più che bene altri tre specialissimi segni che andremo a scoprire nel condensato sottostante. Ecco allora la scaletta parziale segno per segno e, a seguire, il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete, Cancro;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 25 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo del 25 dicembre al segno dell'Ariete indica che il semaforo sarà fermo sul rosso. Con la Luna dissonante al vostro segno, mettete in conto tensioni, imprevisti, sia in casa che fuori. Il partner sarà indisponente e vi beccherete critiche e lamentele di ogni genere. Ma tutti i torti non ce li avrà di certo perché siete abituati a fare quello che vi pare, ad agire senza consultare gli altri, a cominciare dalla persona amata.

Single, non rivelerete a nessuno l'attrazione che provate per una persona; é una cosa che interessa voi soltanto, non sbandieratela ai quattro venti perché non tutti potranno capire o vorranno accettare. Una nuova situazione o un imprevisto vi darà modo di riprendere fiato e sviluppare le vostre doti migliori. Con gli astri che vi ritrovate non vi farete prendere dall'ansia: avrete la sensazione di non riuscire ad arrivare a tutto e nell'agire potreste dimenticare qualche particolare importante. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di Natale indicano che avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner, riuscendo a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere.

In questa giornata festiva le stelle dovrebbero portare ad un maggiore affiatamento con il partner e tanti momenti di felice intesa. Single, il vostro segno sarà in sintonia con la Luna, così avvertirete una bella spinta in avanti: l'entusiasmo e la gioia di vivere prenderanno il volo. Sarete messi al centro dell'attenzione ed ascoltati con un certo rispetto da amici e familiari. In generale, godrete di appoggi da non sottovalutare: se intendeste mettere in moto un nuovo progetto e sistemare alcune faccende amorose, questo è il momento di agire. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di Natale in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, senz'altro vi vede ispirati dalla fantasia. Accenderete il desiderio o la passione anche nel partner più tiepido, distratto o nervoso.

Il vostro telefono squillerà incessantemente e tante persone desidereranno mettersi in contatto con voi per augurarvi "buon Natale" o anche soltanto per dare o ricevere una parola di conforto o un consiglio in merito al periodo. Per qualcuno del segno il giorno inizierà nel modo giusto, sarete così una fucina di idee creative ed originali. Sfruttatele con prontezza, concretizzandole, potrete ottenere più di un successo, nel vostro campo. Cercate di lasciarvi alle spalle pregiudizi e/o puntigliosità, decisamente punti di attrito a voi sfavorevoli. Voto 8.

Oroscopo 25 dicembre, il Natale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica un Natale mediocre, senza lode, riservato alle giornate "sottotono".

In questo caso gli astri invitano alla calma: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, pertanto molti di voi non reggeranno per niente tale situazione. Evitate di sbottare, alla vostra maniera, ma cercate di mettete in tavola le cose che non vanno: per una volta, dai, fatevi rispettare. Se qualcuno vi dicesse che state avendo delle mancanze nei suoi confronti non significa che vi stia criticando, bensì che soffre per il vostro comportamento. Ascoltate quindi tutto quello che avrà da dire sul vostro conto, soprattutto se a parlare sarà la persona amata e magari chiedetele scusa per eventuali errori nei suoi confronti. Single, è ora di fare il punto della situazione e di tracciare un bilancio degli ultimi tempi trascorsi.

Con la lucidità che avete potete capire a mente fredda quali sono le persone su cui poter contare, quali sono gli aspetti della famiglia che vanno e quelli che non vanno e trovare un rimedio. La politica dei piccoli passi sarà quella che farà per voi in questo periodo. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno' L'oroscopo del giorno prevede una giornata fondamentalmente ottima, sorretta in gran parte da astri fortunati. Visto l'ottimo momento, il vostro obiettivo dovrà essere in primis quello di vivere una certa stabilità affettiva, cercando nel possibile di assicurare una buona solidità al rapporto di coppia. In amore, con la Luna e Venere in ottimo aspetto vi sembrerà che la vostra storia sentimentale vada alla grande, tra dolci effusioni e battute divertenti in famiglia e col partner.

Single, sarà una giornata al top per tanti nativi: finalmente chiarirete con le persone con cui si erano create delle incomprensioni e questo vi rasserenerà notevolmente. In più di qualche caso sarete semplicemente effervescenti, brillanti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi l'umore e rendervi più facili e leggeri i compiti che sarete chiamati a svolgere. Voto 10.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di Natale, di venerdì 25 dicembre, indica che in campo sentimentale sarete motivati e molto impegnati. Riuscirete ad essere più dolci ed affettuosi: un piccolo pensiero, un gesto inaspettato e subito avrete riconquistato il partner che non aspettava altro che queste piccole attenzioni da parte vostra.

Ascolterete finalmente qualcuno tra i vostri desideri e quelli del vostro partner e godrete a pieno questi nuovi sentimenti. Quest'ultimi saranno colmi di emozioni da vivere tassativamente in due. Single, la Luna e Marte a favore vi doneranno un mix di vitalità, fascino ed energia, il che vi renderà irresistibile agli occhi di chiunque. Potrete finalmente coronare i vostri sogni più romantici ed avere ciò che desiderate. Approfittate di questo regalo delle stelle per fare passi che richiedono fermezza e coraggio, perché sarete ben ripagati. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.