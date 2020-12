Prosegue l'ultima settimana del mese di dicembre per i segni zodiacali ed è quindi interessante scoprire come andrà andrà in particolare la giornata di martedì 29 dicembre 2020. Di seguito approfondiamo dunque le stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 29 dicembre per la prima sestina zodiacale

Ariete: emozioni positive per il segno, sta tornando una nuova energia. I pianeti presto saranno dalla vostra parte e avrete la possibilità di fare delle scelte importanti sul lavoro. Dopo le difficoltà vissute negli ultimi tempi è un momento di ripresa per voi.

Toro: giornata interessante, nonostante Giove sia contro e manchino delle certezze. A livello lavorativo temete i cambiamenti, ma cercate di non agitarvi e concentratevi sui sentimenti.

Gemelli: non mancano le iniziative e torna la creatività lavorativa. Avrete voglia di portare avanti progetti ed emergere, nonostante alcune difficoltà d'amore da affrontare. Le coppie che non sono in crisi avranno l'opportunità di costruire qualcosa di bello.

Cancro: dovrete programmare le festività in modo sereno. Situazione astrologica che vi porta a riflettere, ma cercate di essere ottimisti in questa giornata di martedì 29 dicembre.

Leone: siete forti e avete delle belle qualità, chi non le riconosce non merita la vostra attenzione, quindi non crucciatevi.

In campo lavorativo chi non è dalla vostra parte potrebbe crearvi delle agitazioni.

Vergine: momento ideale per fare dei bei progetti, sarà però importante riuscire a organizzarvi anche sul campo finanziario. Sole e Mercurio favorevoli garantiscono energia in queste giornate di fine anno. In campo amoroso sono possibili dei passi avanti, ma non siete particolarmente concentrati sui sentimenti in questo periodo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: state affrontando dei cambiamenti in modo positivo. Giove è favorevole e potrete fare dei passi avanti anche in campo sentimentale. La situazione è migliore dopo le difficoltà affrontate negli ultimi tempi.

Scorpione: in questo periodo volete occuparvi di voi stessi e delle persone che amate.

Avrete delle opportunità in questa fine dell'anno di riflettere per ritrovare voi stessi.

Sagittario: siete intraprendenti, grazie anche a Giove che governa il vostro segno. Se vivete delle agitazioni, sarà meglio comprendere come affrontare la vostra relazione amorosa. Venere, Giove e Saturno favorevoli garantiscono una ripartenza.

Capricorno: desiderate portare avanti delle situazioni trascurate, ma è importante comprendere quali intuizioni seguire. In queste giornate cercate di circondarvi di persone che realmente tengono a voi.

Acquario: giornata di riflessione per i nati sotto questo particolare segno. Cercate di non farvi trascinare da situazioni che non meritano la vostra attenzione. In campo amoroso desiderate portare avanti qualcosa di importante e le prossime decisioni potrebbero andare in tal senso.

Pesci: in campo amoroso sono possibili delle incomprensioni, qualcuno a cui tenete potrebbe sembrare distante da voi. Nel lavoro sono possibili delle opportunità, cercate di riflettere per capire cosa fare.