L'oroscopo del mese di gennaio 2021 prevede un inizio anno un po’ caotico per i nativi Leone, che dovranno vedersela con l'opposizione di Giove e Mercurio dal segno dell'Acquario. Meglio dunque avere le idee chiare con le proprie mansioni prima di agire. Per Gemelli invece termina l'opposizione di Venere, e i nativi del segno avranno qualche chance in più dal punto di vista sentimentale, così come il segno della Vergine, che in amore potranno contare su una relazione quantomeno stabile. Infine, i nativi Ariete potranno sfruttare il momento per rivedere la loro situazione economica al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo gennaio 2021, 1^ sestina

Ariete: primo mese dell'anno non tra i migliori per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Già a partire dalla seconda settimana del mese infatti, arriverà Venere in quadratura a darvi un po’ fastidio. Se dunque avete sfruttato bene il precedente periodo di Venere favorevole, potreste riuscire a superare certe problematiche di coppia. In caso contrario, meglio non esagerare troppo con le parole. Se siete single e non avete nessuno da amare, non ci sarà alcun bisogno di avere fretta. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio transita nel segno dell'Acquario, e insieme a Giove e Saturno avrete modo di esprimere tutto il vostro potenziale con i vostri incarichi, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In quanto a salute Marte si sposterà nel segno del Toro, ma vi sveglierete spesso con una buona dose di energie. Voto - 7

Toro: oroscopo del mese di gennaio positivo per voi nativi del segno. Se durante la prima parte del mese godrete di una situazione piuttosto tranquilla dal punto di vista sentimentale, la seconda parte si rivelerà un crescendo di emozioni tutte da vivere con la vostra anima gemella.

Le relazioni nate nel precedente periodo magari richiederanno qualche sacrificio in più, ma anche queste andranno avanti spedite. Se siete single vedrete che presto tutto inizierà ad essere più chiaro, e il vostro cuore saprà sicuramente cosa consigliarvi. In ambito lavorativo avere tanti pianeti in quadratura sarà un problema per le vostre mansioni.

Spesso infatti potreste ritrovarvi ad avere a che fare con imprevisti o rallentamenti, talvolta difficili da sbloccare. Se avete seminato bene nei precedenti mesi i risultati arriveranno, ma ci vorrà comunque un bel po’ di fatica. Voto - 7+

Gemelli: termina l'opposizione di Venere nella prima settimana dell'anno secondo l'oroscopo. Le previsioni zodiacali suggeriscono dunque miglioramenti dal punto di vista sentimentale. Se siete già impegnati dunque, questo sarà il periodo più adatto per prendersi cura della vostra anima gemella e farla sentire veramente al sicuro in vostra compagnia. Per quanto riguarda i cuori solitari, nuove amicizie o nuove conoscenze potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di più. In ambito professionale il transito di Mercurio nel segno dell'Acquario, assieme a Giove e Saturno, tutti in trigono dal segno d'aria, vi permetteranno di recuperare parecchi punti con le vostre mansioni, di mettervi avanti con il lavoro e segnare più di un successo, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 9

Cancro: sfera sentimentale poco soddisfacente solo nelle prime giornate dell'anno secondo l'oroscopo del mese di gennaio. Successivamente però, la situazione migliorerà a poco a poco, anche se non avrete tanti astri dalla vostra parte, ma non ci sarà nessun pianeta negativo. Cercate dunque di migliorare i rapporti con il partner o con un vostro familiare. Discorso simile anche per i cuori solitari, che difficilmente potranno riuscire a buttarsi in una nuova storia d'amore, ma quantomeno potranno corteggiare senza alcun timore. Dal punto di vista professionale questo cielo sarà molto favorevole. I progetti in corso andranno avanti spediti, ma se avete intenzione di dare inizio a lavori esosi e longevi, forse sarà meglio aspettare un po’.

In quanto a salute non ci saranno grandi criticità grazie a Marte in sestile dal segno del Toro. Voto - 7,5

Leone: tanti, troppi pianeti in opposizione in questo primo mese dell'anno secondo l'oroscopo. Non sarà un periodo per niente facile per voi nativi del segno, tant’è che sarà richiesta tanta calma da parte vostra. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ogni vostra parola potrebbe essere fraintesa dal partner, rischiando così di inciampare spesso in inutili litigi di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari lasciate perdere l'amore per questo periodo, e pensate a preoccuparvi a qualcosa che possa tenere impegnata la vostra mente. Nel lavoro riprendersi non sarà facile con Giove e Mercurio opposti. Ciò nonostante più in fondo di così non si potrà andare, dunque, prendersi qualche rischio, senza esagerare potrebbe essere utile.

Salute solamente discreta, a causa di Marte in quadratura dal segno del Toro. Voto - 5

Vergine: sfera sentimentale non al top per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma in ogni caso abbastanza soddisfacente. Venere si troverà pur sempre in trigono dal segno amico del Capricorno, dunque godetevi la vostra relazione di coppia, anche se priva di dolci effusioni. Accontentatevi di un semplice ma sincero romanticismo. Se siete single fascino e magnetismo saranno presenti, ma dovrete darvi da fare per trovare qualcuno con cui condividere i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il settore professionale con questo cielo avrete Marte favorevole, utile per essere sempre al top della forma. Con le vostre mansioni invece sarà quasi esclusivamente farina del vostro sacco.

Dunque impegnatevi al massimo se ci tenete veramente a raggiungere il successo che meritate. Voto - 7,5

Le previsioni astrali del mese di gennaio 2021 continua con la seconda sestina dello zodiaco. L'oroscopo di gennaio 2021 dal segno della Bilancia al segno zodiacale dei Pesci.