L'Oroscopo del giorno 30 dicembre torna alla carica con nuove previsioni, questa volta impostate sugli ultimi sei simboli astrali. Sotto analisi nel contesto i settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro. Massima attenzione e curiosità alle stelle quest'oggi, soprattutto per la nuova classifica stelline quotidiana come sempre incentrata sui segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci. Allora iniziamo pure a dare voce al segno migliore del momento, in questo caso valutato al "top del giorno": Pesci. Il predetto simbolo astrale potrà giovare della gradevole presenza della Luna in Cancro, anche questo appartenente al gruppo dei segni di Acqua.

A dare man forte, nonché buona compagnia nella parte alta della classifica quotidiana, altri due fortunati: Bilancia e Scorpione, giustamente scelti tra i sei simboli sotto analisi in questa sede.

Intanto, le previsioni zodiacali di mercoledì non vedono di buon auspicio il periodo per coloro nati sotto al segno del Sagittario. Il meritevole segno di Fuoco dovrà sottostare ai flussi negativi generati dalla quadratura Nettuno-Venere. Andiamo alla classifica finale e, a seguire, l'oroscopo di mercoledì 30 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 dicembre

Un nuovo mercoledì è pronto a dare motivo di gioia o ad alimentare speranze a tutti coloro il cui segno è stato valutato in positivo. A dare modo di organizzare al meglio la giornata centrale dell'attuale settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia al proprio simbolo astrale, la nuova classifica stelline del 30 dicembre.

Alla luce di quanto specificato, la nuova classifica stelline svela al primo posto il segno dei Pesci più altri due segni preventivati in positivo, Bilancia e Scorpione, entrambi al secondo posto. A questo punto è bene andare direttamente a svelare uno ad uno tutti i restanti segni, ricordando a coloro interessati che l'attuale classifica compete in esclusiva agli ultimi sei simboli zodiacali.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Pesci; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 30 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★. La giornata del 30 dicembre si preannuncia splendida ed interessante: pronti a cogliere il momento?

Gli astri sono già pronti a fare la corte ad ogni vostro desiderio, regalando momenti pregni di fantasia e molto intriganti. In amore infatti, potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti. Riuscirete a farvi valere in ambito di coppia? Noi diciamo di sì. Single, in amore la possibilità di sentirsi stranamente irrequieti sarà tangibile, come se in fondo quello che avete fatto fino ad ora non sia stato di vostro gradimento. Eppure, non vedete nulla di cui oggettivamente possiate lamentarvi, anzi... Nel lavoro, si continua nella solita routine: cercate di incoraggiare iniziative nuove, potrebbero essere per voi la scelta vincente. Voto 9.

♏ Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali sulla giornata del 30 dicembre, a voi del segno, non darà particolari problemi o seccature.

In amore, si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e tutto andrà secondo le aspettative comuni. Basta poco per ottenere un miglior equilibrio nella vita di coppia, sappiatelo. Ora, è il momento di concretizzare alcuni progetti e valutare attentamente e obiettivamente quella situazione che ben conoscete. Single, sarete particolarmente attratti da una persona speciale, diciamo pure un pochino "misteriosa": evitate di essere troppo impulsivi negli approcci, ok? Nel lavoro invece, attendete un altro momento soprattutto se state cercando di ottenere un posto di lavoro migliore. Purtroppo, i tempi non sono maturi per poter assecondare le vostre aspettative.

Voto 9.

♐ Sagittario: ★★. L'oroscopo del 30 dicembre al Sagittario indica una giornata brutta, con risvolti anche abbastanza impegnativi. Ebbene, probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle effemeridi quotidiane. In campo sentimentale, parlando prettamente d'amore, grandi conflitti si prevedono nel settore interessante il rapporto di coppia. Attenzione ad un possibile (probabile?) tradimento stando attenti ad ogni indizio: vista la giornata, sarebbe meglio rimandare discussioni o chiarimenti a momenti meno tesi. Single, inutile andare a cercare l’amore lontano. Potreste incontrarlo certamente alla fermata del bus, al supermercato o in ufficio: sappiatelo. Intanto mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buon senso.

Nel lavoro, non è proprio questo il momento di mostrare segni di cedimento nei confronti di chi già sapete. Molto presto avrete la possibilità di uscire a testa alta da ogni situazione. Voto 6.

Oroscopo mercoledì 30 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. In arrivo una giornata abbastanza buona ma fino ad un certo punto, in quanto potrebbero verificarsi eventi non proprio positivi. Diciamo che la parte centrale di questa settimana sarà vivibile, a patto di non lasciarsi trasportare da una eccessiva superficialità. In amore, dunque, specialmente con il partner, passerete qualche momento di astio per lo più dovuto a piccolezze senza reale fondamento. La Luna in Cancro metterà nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema.

Allora, tutto sotto controllo? Certo che sì, però poi il grosso dovrete farlo da voi... Single, vi intenderete a meraviglia con la persona che avete a simpatia. Dare consistenza ad un eventuale rapporto sarà come gettare le basi per il futuro. Nel lavoro invece, se siete in cerca di nuovi progetti o affari, andate avanti puntando solo sulle vostre certezze: il successo sarà assicurato. Voto 8.

♒ Acquario: ★★★★. In merito alla giornata di centro settimana di competenza del segno, si prospettano svariate scelte. Senz'altro, alcune tra queste potrebbero portarvi fuori strada rispetto al sentiero scelto in precedenza. Poco male: ciò che importa è restare fedeli ai propri principi basilari, per il resto cambiare potrebbe anche fare bene. In amore, troverete nel partner le risposte alle domande che vi state ponendo da un po' di tempo.

La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certe situazioni un po' in crisi. Single, gli astri regaleranno le giuste energie accrescendo fascino e potere di seduzione. In teoria, questo mercoledì non darà problemi sentimentali a voi, cuori solitari "targati Acquario". In ambito lavorativo converrà agire con prudenza, soprattutto se sono in ballo trattative di una certa importanza. Voto 8.

♓ Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo di mercoledì 30 dicembre, indica che questa metà settimana non avrà nulla da ridire in quanto a negatività. Gli astri saranno quasi completamente al vostro servizio, quindi preparatevi a vivere qualcosa di molto interessante soprattutto in campo sentimentale. Se non avete mai fatto follie per il partner, questo potrebbe essere il giorno giusto per cominciare.

La passione e la disinvoltura saranno in linea con quanto da voi sperato e il vostro appagamento con il partner risulterà ai massimi livelli. Single, qualche rovescio potrebbe presentarsi sul fronte del cuore. Aprite l’ombrello della tolleranza e della disponibilità aspettando fiduciosi: molto probabile, per non dire certa, una preziosa schiarita in ciò che più vi preme in questo periodo. Consiglio: non alimentate le competizioni, otterrete molto di più con un atteggiamento sincero e simpatico. Nel lavoro, per concludere, batterete un po' la fiacca o "carburerete" poco. Fate comunque il necessario, lasciando il possibile a dopo. Voto 10.