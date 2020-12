L'Oroscopo di venerdì 4 dicembre è pronto a passare in rassegna questa giornata. Alle porte del weekend ci saranno delle questioni da sistemare. La Luna lascerà il Cancro all'ora di pranzo e transiterà nel Leone. C'è chi dovrà sfruttare queste 24 ore per lavorare sul proprio miglioramento e chi invece godrà di una rinnovata energia che permetterà di iniziare con il turbo la giornata, come nel caso della Vergine. Approfondiamo leggendo le previsioni delle stelle di questa giornata e osservando la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Acquario - 12 - Lavorate sul rafforzamento della vostra concentrazione, perché essa è un'arma importante nel conseguimento dei propri obiettivi.

Avete tanti sogni nel cassetto, ma un po' avete paura di essere ridicolizzati. In questa giornata sarà meglio andarci cauti, dato che non è consigliato fare il passo più lungo della gamba. Occhio ad eventuali disagi fisici, potreste non sentirvi bene ma una buona camomilla o una tisana calda, vi rimetterà in sesto.

Ariete - 11 - In questo venerdì vale il detto "Mal comune mezzo gaudio". Vuotare il sacco vi sortirà un gran bene, infatti vi sentirete meglio, come se un problema o una preoccupazione pesassero meno. In questo mese, specie se lavorate alle dipendenze, andateci cauti ed evitate di far arrabbiare i superiori. Organizzatevi per il weekend ed evitate di improvvisare. Prima che l’anno finisca, assicuratevi di chiudere eventuali conti con il passato e fate spazio per le novità.

Scorpione - 10 - Dicembre sarà il mese giusto per lasciarsi andare e mettere da parte ogni forma di ostilità. Fate pace con il passato e perdonate tutti i torti che avete subito, solo così potrete ripulire la vostra mente e liberare spazio prezioso per la vostra serenità. Qualche nativo sta avendo dei problemi finanziari o lavorativi, in questo caso cercare aiuto oppure saldare un debito alla volta vi permetterà di riprendervi il prima possibile.

Occhio alle truffe, che di questi periodi sono sempre più frequenti. Trascorrete più tempo con i vostri cari e gli animali pelosi, vi risolleveranno l'umore.

Sagittario - 9 - Per l'anno nuovo siete pieni di speranza anche se forse un po' avete smesso di credere ad un futuro migliore. In realtà i miglioramenti non avvengono per miracolo, anzi.

Dietro ad ogni successo si celano delle azioni costanti, eseguite con regolarità. Dunque, ponetevi dei mini-obiettivi, da conseguire entro un paio di mesi o settimane. Tra questa giornata e sabato tornerà la volontà di fare.

Capricorno - 8 - Giornata migliore per i sentimenti e le azioni romantiche, quindi riaccendete il vostro rapporto facendovi avanti. Non esitate davanti ad un'occasione imperdibile, perché il treno passa una sola volta nella vita. Prendete il toro per le corna e scardinate ogni difficoltà andando a fondo di un'eventuale problema. Chi lavora in autonomia, ultimamente sta notando un calo del fatturato, ma in queste 24 ore si registrerà una piccola ripresa. A fine giornata, concedetevi un bel bagno caldo che vi saprà rinfrancare.

Gemelli - 7 - Venerdì che richiederà molta partecipazione da parte vostra, specie se avete una famiglia con bambini piccoli. Siate d’esempio, spargete la speranza e l’allegria in giro. Comportatevi da eroi, di questi tempi solo le migliori anime sanno sorridere e spronare il prossimo, nonostante tutto il male che c’è in giro. Dedicate un po’ di tempo all’autoriflessione, ascoltando i propri silenzi si impara tantissimo.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Pesci - 6 - Le previsioni astrali del 4 dicembre parlano di grandi sensazioni in arrivo. Non saranno da escludersi delle emozioni o delle novità, qualcosa sta cambiando vorticosamente. Stabilite un programma per addobbare casa o per riordinare la vostra postazione lavorativa, il caos è controproducente!

Coloro che sono rimasti bloccati per molto tempo, non dovranno sottovalutare un'eventuale proposta. A livello fisico si registra una piccola ripresa, ora più che mai dovete continuare a fare attività fisica.

Toro - 5 - Dicembre porterà sorprese ed emozioni, ma già in queste 24 ore qualcosa di buono si muoverà. L’odore e la magia di Natale potete ricrearli perfettamente nella vostra casa, dovete solamente liberare la fantasia e sperimentare. I più giovani sono stanchi di studiare o di rinunciare al divertimento, questo è stato un anno molto difficile. Navigate online e guardate dei video creativi in modo da prendere spunto e imparare a fare delle cose nuove.

Cancro - 4 - Siete in cerca di una promozione, di un aumento paga o di una soddisfazione in più.

Dicembre è un mese pieno di tasse e di spese da sostenere, perciò è normale sentirsi stressati o svuotati. Questo venerdì porterà qualcosa di interessante nella vostra abitazione domestica, quindi state in guardia. Ultimamente state esagerando con il cibo, ma siete una buona forchetta e non sapete dire di no ai dolci e alle sfiziosità. Con il partner l’attrazione non mancherà.

Bilancia - 3 - Venerdì che segna una netta ripresa psicofisica. Sarete reduci da giornate molto logoranti in cui siete stati messi a dura prova o in cui avete affrontato una battaglia legale/lavorativa. Chi dovrà sostenere un colloquio di lavoro, risulterà favorito grazie all'ottimo livello di comunicazione. Chi, invece, lavora in casa, potrebbe sentirsi stretto e desiderare più spazio personale.

Ritagliatevi un angolino tutto per voi, ridefinite gli spazi e sbarazzatevi di quei mobili superflui che occupano spazio prezioso: riducetevi all'essenziale!

Leone - 2 - Si conclude un periodo di recriminazioni e dispute, a partire da questo venerdì 4 dicembre tornerà il sereno e questo grazie alla Luna nel vostro segno. I legami usciranno rafforzati e finalmente penderanno il via le decorazioni natalizie da fare in famiglia. Interrogatevi sulle emozioni che provate, non date per scontato un certo sentimento. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Dei viaggi o dei programmi sono andati in fumo, ma spremete le meningi e chiedetevi cosa fare per rendere più interessanti le imminenti festività.

Vergine - 1 - Giornata che parte con il turbo. Dopo un'intensa nottata, vi alzerete con il buon umore addosso e questo vi porterà ad essere una spanna sopra gli altri. Risulteranno favoriti gli incontri di lavoro/famiglia, le uscite per fare la spesa o per le pratiche burocratiche/amministrative. C'è qualche nativo che deve sistemare l'auto o un dispositivo elettronico, ebbene, questa sarà la giornata giusta per farlo. Non rinviate, perché procrastinare prolunga il disagio mentale e procura molto stress.