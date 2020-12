L'Oroscopo del giorno 5 dicembre è pronto a svelare come andrà il primo giorno di week-end. In questo contesto l'attenzione è tutta incentrata verso i simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi, il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere come sarà la giornata di sabato?

In questo caso la presenza di astri benefici darà la possibilità di risultare vincenti in campo sentimentale e nella quotidianità in generale a Bilancia e Pesci. Tra gli altri segni, ad avere un buon sabato, saranno Scorpione o del Sagittario al momento valutati in giornata da quattro stelle.

A dover rinunciare al favorevole appoggio dell'astrologia, coloro nativi in Capricorno e Acquario. In questo caso, secondo quanto rilevato nelle previsioni zodiacali del 5 dicembre, al segno di Fuoco spetterà confrontarsi con una giornata "sottotono" mentre il simbolo astrale di Aria avrà a che fare con un periodo segnalato con il "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare l'oroscopo di sabato su amore e lavoro segno per segno.

La classifica del 5 dicembre

L'astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco porterà soddisfazioni o delusioni? Se anche voi foste in ansia, vogliosi di sapere come saranno le stelle di questo inizio weekend, allora siete capitati nel posto giusto al momento giusto.

Infatti a esaudire eventuali curiosità in merito a questo sabato sarà come sempre l'attesissima classifica stelline interessante la giornata del 5 dicembre. In apertura abbiamo già svelato i segni migliori e peggiori del periodo, adesso non resta altro che andare a classificare l'intro periodo.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 5 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di sabato 5 dicembre indica che questo avvio di week-end sarà ottimo da vivere e ben gestibile, anche nel caso dovessero presentarsi situazioni impegnative.

In amore, il periodo si presenta altamente favorevole per tutti. Le effemeridi fanno presagire che saranno sicuramente tempi buoni, per questo sarete più convincenti e affascinanti del solito. Il vostro bisogno d'amare, quindi di manifestare in modo tangibile i vostri veri sentimenti in ambito di coppia, spingerà di conseguenza anche il partner ad essere più affettuoso e disponibile. Lasciatevi andare e approfittate di ogni piccola occasione per godere del rapporto. Single, giornata davvero pimpante grazie a un cielo altamente performante, pronto a movimentare positivamente il periodo. Trasformare desideri in realtà sarà abbastanza alla portata, anche perché in questi giorni arriveranno occasioni fortunate per conoscere gente nuova.

Occhio, le nuove amicizie influenzeranno le scelte future! Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano una giornata all'insegna dei soliti sbalzi di umore. Se sognate di finire progetti, in questo periodo proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni e il tempo a disposizione sarà davvero poco, quindi fatevi aiutare. Nel frattempo siate motivati, rimboccatevi volentieri le maniche dedicandovi quanto prima a ciò che è più urgente. In amore, le coppie potranno apprezzare meglio i rispettivi partner e se trascorreranno insieme gran parte della giornata seguendo gli atteggiamenti e capendone i cambiamenti saranno senz'altro a metà percorso.

Ogni tanto è bene aggiornarsi sulle ''evoluzioni'' di chi ci sta vicino rispettandone le idee. Single, durante questa giornata vi ritroverete a fare cose impensabili che, conoscendovi, non credevate mai di poter fare. Vi sveglierete in perfetta forma fisica e mentale e questo vi consentirà di essere estremamente aperti verso eventuali novità. Da provare avventure insolite con la benedizione delle stelle; datevi da fare! Nel lavoro invece, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. In generale, sarete molto esigenti soprattutto con i vostri collaboratori: quasi tutti sapranno comprendere l'utilità delle vostre direttive. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★.

L'oroscopo del 5 dicembre al Sagittario indica che partirà discretamente bene questo sabato risultando per molti nativi sicuramente alla portata. Pochi i "contro" e abbastanza invece i "pro". Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In amore intanto, spunterà un bel raggio di sole a dare una scossa alla flemma di questa giornata: anche se alcune difficoltà dovessero persistere potrete ugualmente vivere attimi di felicità. In merito a quanto appena detto la domanda è: saranno sufficienti a ricaricare abbastanza energie? Speriamo per voi.

Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti. Prossimamente arriveranno segnali abbastanza incoraggianti: quando si tratta di scovare opportunità o nuove strade da sfruttare per "attaccar bottone" siete sempre al top. Nel lavoro invece, il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti! Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno, anche se vi aspetta una gran mole di lavoro. Voto 8.

Oroscopo di sabato 5 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata del 5 dicembre predice l'arrivo di un giorno poco positivo, questo è poco ma (quasi) sicuro!

A dominare in questa parte finale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore, parlando più in generale, avrete difficoltà a conformarvi ai desideri del vostro partner. A stuzzicare la vostra aggressività sarà il modo in cui la persona amata potrebbe esprimersi o il modo in cui porrà eventuali problemi: calma, agitarsi non porta a nulla. Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata. Tranquilli, non per questo dovrete perdervi d'animo. Quello che dovete invece fare sarà cercare una soluzione adeguata alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo alle cose di contorno.

Nel lavoro in questo periodo forse vi sentite sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano. In questo caso farete bene ad esprimere il vostro sincero parere, magari evitando di apparire eccessivamente polemici. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di sabato indicano possa essere un inizio di week-end sottomesso al duro "ko". Il consiglio delle stelle: liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa dovesse accadere vi sentirete senz'altro tranquilli della vostra onestà. In amore si prevedono difficoltà anche in quei rapporti già rodati da tempo, quindi c'è poco da sperare: vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti.

Alcuni rapporti intanto, attraversano un momento di confusione, questo è assodato: non lasciatevi comunque abbattere, perché le cose miglioreranno rapidamente, prima di quanto possiate immaginare. Single, dopo l'intensa prima parte della settimana che avete vissuto nel modo che solo voi sapete, sarete giù di tono e non avrete voglia di fare niente. Diciamo che potrebbe andare meglio: per ora dovrete accontentarvi di ciò che "offre il convento" in attesa di giornate migliori. Nel lavoro, questo sabato avrete spirito d'iniziativa e sarete assistiti forse anche da discreta fortuna. Perciò non lamentatevi delle odierne due stelline, alla fine il bilancio complessivo potrebbe andare oltre le vostre aspettative (ascendente permettendo).

Voto 6+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 5 dicembre, preannuncia una giornata favolosa, dedicata positivamente alle cose legate agli affetti e ai sentimenti più veri. Sotto protezione da una bella Venere in Scorpione in trigono a Nettuno, il vostro segno sarà supportato anche da una splendida Luna in Cancro, segno di Acqua come il vostro. Tanti di voi nativi non avranno particolari difficoltà nel risolvere problemi sentimentali anche abbastanza impegnativi. In amore, le condizioni saranno perfette per rilassarvi con il vostro partner come anche riuscire a valorizzare appieno quei doni che Cupido senz'altro non farà mancare. Single, non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, che promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili di trasgressione.

Organizzate pure qualche cosa di carino riducendo magari eventuali impegni: valutate i pro e i contro. Nel lavoro invece, visto che sarete impegnati proprio in questo primo giorno di weekend, dovreste sfruttare con maggiore attenzione il periodo. Di certo il momento è positivo per unire l'utile al dilettevole e magari imparare qualcosa di nuovo. Voto 9.