Il primo weekend del mese di dicembre vede un quadro generale senza particolari slanci positivi, tranne che per qualche eccezione. Per l'Ariete saranno giorni decisamente migliori rispetto quelli appena passati. Le cose andranno alla grande a partire da metà dicembre circa, quando Giove entrerà nel segno. Il Toro, contrariamente, dovrà confrontarsi con un periodo non all'altezza delle aspettative. Di seguito l'Oroscopo per il 5 e 6 dicembre segno per segno.

Oroscopo per il weekend: Toro preoccupato, Gemelli sfortunato

Ariete: Marte vi rende agguerriti e pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo che si presenterà sul vostro cammino.

Dovrete approfittare di questi giorni per osare, non lasciatevi spaventare e verrete ricompensati. Dedicate allo sport le energie rimanenti, che potrebbero altrimenti portarvi a discussioni inutili.

Toro: fate fatica a vedere dei risultati in progetti che vi prendono molto tempo ed energie. La crescita, anche se molto lenta, deve comunque essere presa con positività. Un passo alla volta arriverete alla meta. Circondatevi dei vostri affetti più cari per poter trascorrere piacevolmente questo periodo che ritenete di stallo.

Gemelli: il vostro è un segno sempre pieno d'idee e questo, sfortunatamente, non sarà il periodo ideale per cercare di concretizzarle. Da qui e ancora per un po' di tempo, infatti, si prospetta per voi un periodo particolarmente sfortunato.

Il Nodo Lunare Nord nei Gemelli continuerà però a favorire i rapporti personali, donandovi grande capacità di comunicazione.

Cancro: per i nati nel segno, i primi 10 giorni del mese saranno carichi emotivamente. Il mese precedente vi ha messo a dura prova, in particolare con situazioni familiari delicate.

Il consiglio è di non trattenere la vostra emotività e fate in modo vi travolga in pieno: chiunque può aver bisogno di esteriorizzare le proprie fragilità per cercare un aiuto.

Previsioni zodiacali dal 5 al 6 dicembre: Vergine indecisa, Bilancia positiva

Leone: ultimamente la salute non è dalla vostra parte.

Per voi che soffrite il freddo come pochi altri segni dell'oroscopo, si prospettano giornate di raffreddori, prestate la massima attenzione per evitare situazioni spiacevoli. In amore migliora il rapporto con un partner che state imparando a conoscere.

Vergine: per questi primi giorni di dicembre la parola chiave è "leggerezza". Dovrete cercare di scrollarvi di dosso tutti i problemi che vi tormentano attualmente. Il vostro è un segno molto razionale e potreste trovarvi a dover scegliere se seguire la testa o il cuore. Il consiglio degli astri è di seguire ciò che vi fa stare bene.

Bilancia: grande allegria e spensieratezza, vi siete lasciati alle spalle da poco un periodo tosto psicologicamente e non vedete l'ora di ripartire alla grande.

Gli astri sono dalla vostra parte e vi lasciano un strada spianata: chi sta cercando l'anima gemella potrebbe avere una bella sorpresa sabato.

Scorpione: si prospetta un weekend non all’altezza dei precedenti. Sarete sottotono a causa dello stress per il lavoro o lo studio: tenete duro, dal 14 dicembre sarà tutto in discesa. Ottimi i rapporti con il partner, concentravi sul lavoro si ripercuoterà positivamente nella coppia, distrarvi vi renderà meno gelosi e apprensivi.

Andamento del fine settimana per i segni zodiacali: Sagittario generoso, Acquario allegro

Sagittario: dicembre è il vostro mese ed effettivamente si nota, avete tante energie e successivamente aumenteranno sempre di più. Il momento è propizio per chi vuole ottenere qualche risultato sul lavoro.

Sarà evidente a tutti la vostra generosità e il buon cuore, nessuno avrà nulla da ridire su quanto valete.

Capricorno: i nati nel segno inizieranno finalmente a rivedere la luce in fondo al tunnel: stress, stanchezza e tensioni vi avevano buttato a terra. Saranno giornate molto intense, potrebbero esserci ancora delle discussioni. Grazie a una nuova consapevolezza di voi stessi, però, non permetterete a nessuno di farvi abbattere.

Acquario: il mese appena iniziato sarà particolarmente creativo, avrete modo di sfoggiare le vostre doti, soprattutto se lavorate nell'ambito artistico. In questo weekend dedicarvi al riposo avrà effetti positivi anche per l'inizio della nuova settimana. Aumenteranno le entrate economiche e ciò non farà altro che rendervi maggiormente allegri.

Pesci: periodo per voi neutrale, sarà un inizio mese in cui non sarete né in forma né fiacchi, è il momento giusto per raccogliere energie in vista di momenti migliori. La mancanza del partner si farà sentire e (per chi potrà) l'ideale sarebbe di organizzare un incontro al più presto, per poter così riscaldare almeno il cuore in questo freddo dicembre.