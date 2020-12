L'Oroscopo di domani 5 dicembre è pronto a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti alla seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire cosa porterà di interessante il primo giorno di weekend? Partiamo subito con il dare un'infarinatura generale sui migliori e peggiori del momento, logicamente estraendoli tra i sei appena citati. In questa fase ad avere ottime chance in amore, come anche nel lavoro, sarà senz'altro l'Ariete, quest'oggi meritevole della posizione "top del giorno".

Buono l'avvio di weekend anche per Leone e Vergine, considerati entrambi in periodo da quattro stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a decantare le previsioni zodiacali rilasciate all'interno dell'oroscopo di domani segno per segno.

Classifica stelline 5 dicembre

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al primo giorno di weekend? A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di sabato, la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante la giornata del 5 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già parlato inizialmente dei segni più fortunati e quelli previsti in difficoltà, quindi non resta che andare subito al sodo, esplicitando il pensiero degli astri in merito al periodo in esame.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 5 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo del 5 dicembre per l'Ariete predice un weekend davvero favoloso! Questo sabato senz'altro a tanti del segno porterà grinta, energia, determinazione e tanta voglia di fare. Finalmente è arrivato il vostro turno: sarete ripagati di tutti gli sforzi fatti in precedenza, con ottime soddisfazioni e magari anche con un colpetto di fortuna davvero necessario in questo periodo (molti di voi sanno il perché).

In amore, sarà un giorno di gioia e serenità. L'energia degli astri vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali e coinvolti. Con il partner potrete creare un'atmosfera leggera, armoniosa, fatta di spiritoso dialogo. Assecondate questa nota speciale con garbata seduzione e divertitevi insieme a chi amate. Single, il vento sta cambiando ed andrà in direzioni sorprendenti. Vedrete chi vi circonda sotto una luce nuova e questo vi aprirà completamente nuovi orizzonti. Nel lavoro, la Luna sarà per voi un balsamo davvero prodigioso per l'umore, soprattutto se avete tra le mani un progetto particolarmente ambizioso. Non mancheranno incontri e conoscenze che vi torneranno utili nel lavoro. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano una giornata in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. In ambito sentimentale, cogliete la palla al balzo! Buttatevi il passato alle spalle e abbracciate con speranza il futuro. Gli astri sono dalla vostra arte e non vedono l'ora di rendervi felici. Non ci sarà nulla che potrebbe convincervi del contrario, perché avrete una vita sentimentale appagante ed una famiglia che vi vuole bene.

Single, questo giorno sarà sotto il segno della famiglia: per voi è il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influirà sulla vostra vitalità più del solito. Nel lavoro, quella di fronte a voi sarà una giornata tranquilla: il carico di lavoro sarà più leggero del solito e le ore trascorreranno armoniose, insieme ai vostri colleghi. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un inizio weekend con astri non troppo positivi, questo è certo. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze negative da parte di pianeti dissonanti. In questo caso la predizione applicata al vostro segno senz'altro invita alla calma e, visto il periodo, anche alla massima concentrazione.

In amore, l'affinità con il partner non è perduta, dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e mettere da parte il vostro atteggiamento critico. Come vi sentireste a essere costantemente contrariati? Pensateci e cambiate modo di fare. Single, sarà una giornata di battibecchi e malintesi, ci saranno parole che vorrebbero uscire, situazioni che non vi andranno a genio che magari trattenete da troppo tempo. Liberatevene, sfogatevi e vedrete che il giovamento sarà totale. Nel lavoro, la Luna vi procurerà stanchezza ed ostacoli. Fossilizzarsi sui dettagli non sarà una strategia vincente, soprattutto per chi come voi fa progetti in grande; date fiducia agli altri e delegate le mansioni che non potete svolgere in prima persona, ai vostri colleghi.

Voto 7.

Oroscopo sabato 5 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato predice un discreto periodo, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno novità. In amore, il vostro rapporto sarà più facile da gestire e più sicuro. È tempo di avere totalmente in fiducia nel vostro partner. Non abbiate paura di lasciarvi andare, perché sarà la giornata perfetta per sciogliere dubbi ed appianare i contrasti.

Non state fermi sulle vostre posizioni, cercate di mediare e trovare una soluzione che stia bene ad entrambi! Single, la fiducia in voi stessi permetterà di trovare il vostro vero posto, anche se ciò significherà riconsiderare e cambiare la vostra opinione, verso una persona a voi cara. Nel lavoro, forte senza dubbio, sarà il sostegno che le stelle vi offriranno in questo giorno. Miscelando chiarezza di idee, fantasia e comunicativa, arriverete a proficui accordi che vi faranno apprezzare ciò che fate. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo sabato sarà certamente al "top" per molti di voi del segno. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano.

Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo! In amore, state raggiungendo passo per passo una certa stabilità sentimentale e forse non tutto sarà ancora compiuto, ma sarete sulla buona strada. Non lasciatevi influenzare dal passato: cancellate i fantasmi, eliminate la nostalgia e pensate solo al futuro: così facendo arriveranno piacevoli novità per voi ed partner. Single, non dovrete frenarvi in nessun campo. Nella giornata di sabato farete degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Nel lavoro, ecco il settore in cui produrrete il massimo dei vostri sforzi, pungolati come sarete dai pianeti, ne ricaverete soddisfazioni.

Potrete contare su un sicuro successo di ciò che intraprenderete, a patto però di rispettare, passo passo, una programmazione attenta e precisa della vostra attività. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 5 dicembre, indica l'arrivo di un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto effetti collaterali. Le stelle pertanto invitano voi del segno a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna soprattutto in amore. In campo sentimentale pertanto, sarà un giorno felice, la passione vi stuzzicherà, creando un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa.

Single, nuovi orizzonti sentimentali vi si apriranno, attraverso un incontro toccante oppure la semplice presa di coscienza di voi stessi. Il sole brillerà per voi, aprite le ali e godetevi la vita. Nel lavoro, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: sarete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le vostre idee innovative otterranno così ottimi risultati e potrete contare sulle vostre intuizioni per fare scelte azzeccate. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.