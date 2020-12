Inizio del weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di sabato 12 dicembre con l'Oroscopo e le stelle su lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa giornata avrete voglia di avventure, non mancherà una buona energia, in particolare nei prossimi giorni. È importante che diate spazio alle vostre idee in campo professionale.

Toro: vi sentite sottotono, ma potrete trovare un recupero circondandovi di persone alle quali tenete particolarmente. In campo lavorativo, cercate di non alimentare le polemiche.

Gemelli: è importante che affrontiate le situazioni, senza trascurarle, altrimenti dopo sarà difficile organizzarsi.

Cercate di riorganizzare anche il lato economico.

Cancro: non mancheranno buone intenzioni lavorative, i nati sotto questo particolare segno potranno ottenere soddisfazioni. In amore è un momento di confusione, alcune situazioni non vi convincono.

Leone: avete voglia di novità e avventura, è importante però saper reagire al meglio alle diverse situazioni che si presenteranno. In amore possibili nuovi incontri.

Vergine: se ci sono delle decisioni da prendere sarà meglio aspettare i prossimi giorni, quando riuscirete a trovare delle soluzioni a dei problemi sorti negli ultimi tempi. Buon momento in campo sentimentale.

Astrologia di sabato 12 dicembre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è possibile che arrivino delle novità professionali in queste giornate, nel weekend, i nati sotto questo particolare segno dovranno far fronte ad alcune questioni importanti.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, vi sentite pronti a fare dei passi avanti.

Scorpione: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata di sabato 12 dicembre potranno vivere un momento di recupero al livello sentimentale. Avete infatti voglia di vivere delle belle emozioni. Per quel che riguarda il campo lavorativo, attenzione ai giudizi che possono giungere dall'esterno.

Sagittario: momento di recupero per il lato lavorativo, in questo modo potrete portare avanti dei progetti che negli ultimi tempi sono stati bloccati. In arrivo degli importanti cambiamenti anche per quel che riguarda il settore sentimentale.

Capricorno: in questa giornata sarà importante cercare di fare ordine sui diversi impegni, in questo modo potrete ritrovare stabilità professionale.

Acquario: possibili pensieri per il segno, alcune questioni non riescono a farvi concentrare. Cercate di non essere troppo negativi, sono in arrivo delle buone notizie.

Pesci: buon momento per il campo sentimentale, potrete vivere delle belle emozioni, cercate di organizzare situazioni interessanti con le persone che amate.