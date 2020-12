Dicembre è ormai entrato nel vivo e la sua terza settimana si prospetta essere, secondo quanto anticipato da un oroscopo a dir poco positivo, decisamente interessante.

A scoprirne le varie sfumature sarà la Bilancia, non poco curiosa e in grado di godersi al meglio ciò che gli viene donato. Bene anche l'Ariete, pronta ad assaporare la positività e la fortuna, così come lo Scorpione, che potrà finalmente recuperare le proprie energie dedicando uno o più giorni al relax più completo. Decisamente incerto il Cancro, con alti e bassi che si susseguiranno nel corso di tutti e sette i giorni in questione, ritrovando un po' di quiete solo con l'arrivo del weekend.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà considerare la prossima settimana praticamente ottimale, con ondate di pura fortuna che renderanno più stabile l'equilibrio e aiuteranno a vivere al meglio la positività di questo periodo. In amore si potrà toccare il cielo con un dito, godendo di una compagnia considerata perfetta.

Toro - un po' di apatia potrebbe sopraggiungere con la nascita della prossima settimana e portare il Toro a non potersi godere al meglio le giornate che dovrà affrontare. Riuscire a palesare un sorriso spontaneo potrebbe non essere così semplice, ma neanche impossibile.

Gemelli - la stanchezza inizia a farsi largo tra le membra di questo segno zodiacale e chi gode della sua influenza potrebbe non avere la possibilità di festeggiare come vorrebbe il raggiungimento di un determinato obiettivo.

In ambito lavorativo, secondo l'Oroscopo, non ci si potrà lamentare di nulla, se non forse di un orario di lavoro un po' eccessivo.

Cancro - per il Cancro si prospetta una settimana piena di alti e bassi. L'oroscopo preannuncia l'arrivo di giornate veramente interessanti che andranno però a intersecarsi a giorni decisamente da dimenticare e che porteranno un po' sottotono l'umore di questo segno zodiacale.

Attenzione però a non demordere: abbandonarsi a sé stessi non è il modo migliore per uscire da questo periodo. Migliorerà il tutto con l'arrivo del weekend.

Leone - nonostante un inizio di settimana decisamente in salita, il Leone sarà in grado di riprendere la padronanza della propria vita con l'arrivo di mercoledì e dei giorni a seguire. Le energie non mancheranno di certo e nonostante una mole di lavoro un po' troppo eccessiva riuscirà a godersi quegli attimi di meritato riposo che gli spettano.

Vergine - non poche soddisfazioni giungeranno in ambito lavorativo e non solo. Questo nuovo periodo regalerà emozioni forse inaspettate a coloro nati sotto al segno della Vergine e permetteranno di organizzare nel migliore dei modi il proprio futuro, magari decidendo di fare il passo decisivo ed iniziare i preparativi per un eventuale matrimonio con i fiocchi.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche incontro interessante potrebbe cambiare radicalmente la vita della Bilancia, portando con sé una proposta lavorativa inaspettata o comunque la possibilità di modificare il proprio futuro. L'oroscopo consiglia di non fiondarsi su di una decisione senza avere prima analizzato ogni aspetto e ogni probabile conseguenza. Chiedere consiglio a una o più persone fidate potrebbe aiutare.

Scorpione - questa nuova settimana porta con sé un'ondata di tranquillità che aiuterà lo Scorpione a distendere i propri muscoli per recuperare finalmente tutte le energie perdute. Dedicare una giornata, o anche più di una, a momenti di puro relax potrebbe non essere una brutta idea, magari riuscendo a condividere determinati momenti con la persona amata.

Sagittario - la calma potrebbe risultare essere piuttosto piatta, tanto da rischiare di rendere monotona l'intera settimana che sta per sopraggiungere. Circondarsi di persone allegre potrebbe essere un ottimo modo per non rischiare di cadere nella monotonia.

Capricorno - è in arrivo un lunedì forse piatto e sottotono, ma che anticiperà l'ingresso in scena di una settimana con i fiocchi. Energia, vitalità e fortuna saranno all'ordine del giorno ed accompagneranno il Capricorno fino al weekend.

Acquario - la fortuna, secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questa nuova settimana del mese di dicembre, non abbandonerà il segno dell'Acquario neanche per un istante. Ogni singolo giorno sarà fortunato a modo suo ed in un modo o nell'altro offrirà vantaggi impercettibili.

Pesci - un oroscopo migliore di questo non lo si poteva immaginare. La positività sembra essere proprio nell'aria ed accompagnerà, assieme alla fortuna, le prossime giornate. Sarà possibile raggiungere il weekend con una carica di energia indifferente e un sorriso a dir poco contagioso.