L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 dicembre pronostica l'arrivo di giornate molto positive, ma solo per alcuni segni fortunati. Pronti a scoprire la classifica con le stelline, i voti in pagella e le predizioni relative ai segni dall'Ariete alla Vergine? Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito a come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario. Come al solito facciamo presente che in questo contesto andremo a trattare i soli segni interessanti la prima metà zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A colorare la nostra anteprima tra i segni più fortunati, il Leone (voto 8): il generoso segno di Fuoco potrà contare su una splendida Venere, in arrivo nel comparto del Sagittario questo mercoledì 16 dicembre.

Stabile altrettanto la situazione astrologica per coloro appartenenti a Gemelli (voto 7) e Vergine (voto 7), entrambi preventivati in periodo mediamente positivo. Invece a destare un po' di perplessità in più nel periodo osservato, secondo le previsioni dell'oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 dicembre, Ariete (voto 6), Toro (voto 6) e Cancro (voto 6), considerati al limite della sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di andare a identificare le previsioni astrali generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 dicembre, come da prassi daremo info sugli imminenti passaggi lunari nei relativi segni. Nel corso del periodo in analisi l'Astro d'Argento farà in tutto tre soste, ovviamente programmate in altrettanti simboli astrali.

A iniziare il giro infrasettimanale sarà la Luna in Capricorno, in ingresso nel suddetto segno di Terra già da questo martedì 15 dicembre alle ore 04:35. La dolce "musa dei poeti" poi cambierà nuovamente settore giovedì 17 dicembre, precisamente alle ore 07:27, restituendo la magica atmosfera generata da una meravigliosa Luna in Acquario. La settimana infine sarà da ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Pesci prevista per sabato 19 dicembre.

Anche se non riguardano la Luna, per dovere di cronaca astrale ci preme segnalare due transiti speciali previsti per questa settimana. Mercoledì 16 dicembre arriverà Venere in Sagittario, mentre domenica 20 dicembre vedremo l'ingresso di Mercurio in Capricorno.

Previsioni zodiacali della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La settimana in arrivo annuncia un periodo alquanto strano a voi nativi.

Il lasso temporale in analisi in questo contesto indica momenti buoni alternati ad altrettanti decisamente poco promettenti. Cosa fare dunque? Il solito consiglio: non lasciarsi trasportare dalla voglia (sempre troppa!) di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media. In questo caso la vostra attenzione dovrà essere concentrata tutta sulla parte del periodo coincidente nelle giornate di lunedì e martedì, in questo contesto indicate rispettivamente con il "ko" e il "sottotono". Nessunissimo problema invece per venerdì 18 e domenica 20 dicembre, periodi altamente "performanti" sia in amore che nel lavoro.

Le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17 e sabato 19;

★★★ martedì 15 dicembre;

★★ lunedì 14 dicembre.

♉ Toro: voto 6.

Per voi nativi, diciamolo subito, il periodo potrà evolvere teoricamente sulla media sufficienza, con un inizio e un fine settimana abbastanza positivi. Da tenere in considerazione però la parte del periodo indicata dalle giornate di mercoledì e giovedì, decisamente poco affidabile. Senza soffermarci più del dovuto, passiamo pure a mettere in chiaro la vostra classifica settimanale partendo proprio dal 1° giorno: lunedì 14 porterà in regalo cinque ottime stelline, che replicheranno anche sabato 19 dicembre. Le restanti giornate come sempre vi invitiamo a scoprirle dal condensato creato all'uopo, iniziando da quelle migliori per finire con quella in coda al gruppo.

Il responso restituito dall'astrologia da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 14 e sabato 19;

★★★★ martedì 15, venerdì 18 e domenica 20;

★★★ mercoledì 16 dicembre;

★★ giovedì 17 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7.

Abbastanza in linea con le attese quasi tutto il periodo sotto analisi per moltissimi di voi nativi. Quindi c'è da stare tranquilli, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati: dice il saggio "finché c'è vita c'è speranza", e si sa "la speranza è sempre l'ultima a morire". Prendete nota pertanto delle giornate migliori (domenica, venerdì e sabato) e state alla larga da quelle poco positive (lunedì e martedì), ok? Chi avesse problemi a carattere sentimentale da portare a buon fine, il 20 dicembre potrà contare senz'altro sull'ottimo supporto della Luna, nel contesto presente nel segno dei Pesci. Vediamo come sono state inserite le rimanenti stelline giornaliere.

La scaletta giorno per giorno:

Top del giorno domenica 20 dicembre;

domenica 20 dicembre; ★★★★★ venerdì 18 e sabato 19;

★★★★ mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★ lunedì 14 dicembre;

★★ martedì 15 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici del segno, e non per colpa nostra. In totale avrete solamente due giornate ottime (lunedì e giovedì) su cui poter spendere tempo e opportunità, mentre le altre saranno certamente da prendere con le pinze. Ovviamente la solita raccomandazione: occhio alle giornate rilevate a priori come negative (sabato e domenica). A questo punto, senza soffermarci più di tanto, andiamo pure a svelare come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline giornaliere di vostra competenza. Il report settimanale è pronto ad attendervi nella parte sottostante.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★ sabato 19 dicembre;

★★ domenica 20 dicembre.

♌ Leone: voto 8.

Inizierà in modo splendido il periodo con un lunedì considerato "top del giorno". I prossimi sette giorni regaleranno altresì anche altre tre ottime giornate, una migliore dell'altra. A dare grosse opportunità da investire in campo sentimentale nonché in ambito lavorativo, martedì, mercoledì e giovedì, tutte valutate a cinque stelle. L'Astrologia a questo punto invita a mettere in agenda le cose di maggior interesse solo in questi giorni classificati positivamente, mentre per gli altri meno farete e meglio sarà per voi nativi. Vediamo cosa riserveranno ancora le stelle del periodo.

Il report astrale di competenza del Leone:

Top del giorno lunedì 14 dicembre;

lunedì 14 dicembre; ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17;

★★★★ domenica 20 dicembre;

★★★ venerdì 18 dicembre;

★★ sabato 19 dicembre.

♍ Vergine: voto 7.

La prossima settimana si prevede abbastanza positiva per voi del segno. Inizialmente avrete a disposizione una giornata discreta, poi una fase alternata prenderà piede. L'oroscopo della settimana 14-20 dicembre indica un inizio con alti e bassi, traballante, con un martedì e un mercoledì al limite della sopportazione generale, il resto del periodo potrebbe regalare più di una soddisfazione, ovviamente sempre tenendo alta la concentrazione. Le stelle intanto pongono la vostra attenzione su venerdì, giornata valutata al top: da investire nelle cose di vostro maggior interesse in quanto godrete del pieno sostegno delle effemeridi.

La situazione relativa alle vostre stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 18 dicembre;

venerdì 18 dicembre; ★★★★★ sabato 19 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★ martedì 15 dicembre;

★★ mercoledì 16 dicembre.

Per i segni restanti: è possibile continuare per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.