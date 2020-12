In arrivo una nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà venerdì 11 dicembre, inizio del weekend. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle di inizio weekend per tutti i segni

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata ci sarà un buon recupero, è possibile che ci siano anche dei riavvicinamenti. Possibili tensioni in campo professionale, organizzate al meglio i rapporti con i vostri collaboratori.

Toro: giornata interessante per riallacciare vecchi rapporti, in amore possibili discussioni da gestire. A livello lavorativo e pratico è possibile che troviate delle soluzioni, siate concentrati e potrete ottenere risultati.

Gemelli: possibili incontri per i nati sotto il terzo segno zodiacale. I single, potrebbero avere delle opportunità interessanti per trovare l'anima gemella. In campo professionale cercate di concentrarvi sui vostri progetti.

Cancro: Saturno presto non sarà più in opposizione nel segno e potrete vivere un buon recupero. A livello amoroso riuscirete in questo modo a comprendere in che modo approcciarmi al partner. Migliorerà anche il lato lavorativo.

Leone: alcune situazioni amorose non sono chiare, in questa giornata potreste vivere dei momenti di confusione. Nel lavoro, se aspettate delle risposte, sarà meglio avere pazienza.

Vergine: possibili fastidi per i nati sotto il sesto segno zodiacale. In particolare nel lavoro dovrete trovare delle soluzioni per poter portare avanti i vostri interessi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: per il segno è il momento giusto per mettervi in gioco in campo amoroso, non mancheranno infatti novità in questa giornata di venerdì 11 dicembre 2020. Nel lavoro possibili opportunità.

Scorpione: in questo periodo non mancheranno delle risorse in campo lavorativo, belle le intuizioni che arrivano in questa giornata.

In amore possibili passi avanti.

Sagittario: ci saranno delle polemiche da dover affrontare, cercate di gestirle al meglio, senza rovinare il rapporto con il partner. Nel lavoro gestite al meglio i vostri contatti.

Capricorno: giornata agitata per il segno, cercate nel lavoro di seguire i vostri stimoli. Meno nervosismo in amore, gestite il vostro rapporto con maggior serenità.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è un momento di indecisione in campo amoroso. Nel lavoro, invece, ci sono ancora delle problematiche da superare.

Pesci: è possibile recupero a livello amoroso, è il momento giusto per poter fare dei passi avanti e cercate di ricostruire un rapporto perso nel tempo, ma che per voi è ancora importante.