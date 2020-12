L'Oroscopo del giorno 4 dicembre è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì. Dunque, in primo piano spiccano le previsioni sul quinto giorno della settimana, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Nell'articolo di oggi andremo a trattare, come si evince dal titolo principale, i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Partiamo con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori del periodo.

Diciamo subito che, in base alla situazione astrologica estrapolata sulle effemeridi del momento, ad avere massimo supporto da parte degli astri saranno coloro appartenenti a Scorpione e Pesci, nel frangente valutati in giornata a cinque stelle. Intanto si preannuncia poco performante questo giorno, secondo quanto messo in chiaro dall'Astrologia del momento, per Acquario e Sagittario, rispettivamente indicati "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di venerdì 4 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 4 dicembre

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana?

Allora, a tale scopo la cosa migliore da fare è senz'altro quella di prendere in considerazione la nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 4 dicembre. Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, l'ultimo giorno di questa settimana lavorativa mostra in primo piano il segno dello Scorpione e dei Pesci, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri due segni in seconda posizione.

Di seguito il responso complessivo dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Previsioni astrologiche del 4 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Diciamo che, se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute: non appiattitevi sulla solita routine quotidiana, anche perché un simile atteggiamento non è da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Nella positività di questo ritmo, il malumore stona. Evitate di impuntarvi su questioni di poco conto. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Fantastica giornata per merito del sestile Luna-Venere, che vi aiuta a concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi a una serata movimentata.

Vita di coppia ok ma le amicizie mal si conciliano con l'andazzo del periodo: tranquilli, molto presto tutto tornerà alla normalità. Hobby, affari e novità con un pizzico di fortuna non dovrebbero mancare. Potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete, ok? Nel lavoro, Nettuno in trigono a Venere vi farà vivere un periodo positivo anche se successo e fortuna non arriveranno subito, basterà solamente crederci. Affari molto fortunati e occasioni di successo già in programma dal destino. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del 4 dicembre al Sagittario indica che l’umore non sarà al top, ma non tale da trascurare le relazioni con gli altri.

Probabilmente apprezzerete la quiete di un momento di solitudine. Chiedete conferme del vostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti vi mostrate sfuggenti ed evasivi. La Luna in Cancro, parzialmente amica del segno, vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti del cuore in arrivo: non fatevi trovare impreparati! Nel lavoro, per chiudere, in silenzio e senza dare troppo nell'occhio state svolgendo la vostra mansione egregiamente. A tal proposito sappiate che le stelle ricompenseranno i vostri sacrifici. Voto 6.

Oroscopo di venerdì 4 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con gli altri e forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Lasciate che pure i vostri cari facciano le loro esperienze con l’autonomia che rivendicate per voi stessi. Nel lavoro, vi troverete in una fase di grande costruttività e da un punto di vista professionale saprete distinguervi proprio sul piano organizzativo e pratico. Con Mercurio in "casa 6" del Sagittario troverete un ambiente piacevole dove tutti saranno pronti ad aiutarvi con la massima disponibilità.

Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. La Luna in Cancro in procinto di entrare nel segno del Leone proprio questo venerdì, spiega perfettamente i motivi di eventuali tristezze di umore: la famiglia! Qualcuno escogita mille astuzie pur di tenervi al guinzaglio. Contrattempi intanto favoriranno la nascita di piccole noie o ripensamenti. Sfasamento e azioni inopportune, frutto della difficoltà ad esprimere il disagio. Potreste scoprire di avere più fantasia del solito e questo potrà essere un punto a vostro favore. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di progetti poco chiari: perché? Ma è logico, potreste incappare in qualche guaio serio!

Controllate bene prima di agire. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 4 dicembre invita a cogliere a piene mani le ricche opportunità offerte da Venere e Giove rispettivamente in trigono ed in sestile al vostro "buon Nettuno". Una buona dose di fortuna vi spinge verso qualcosa di speciale. Non lasciatevi scoraggiare da qualche pensiero malinconico né dalla vostra insoddisfazione. Avete dalla vostra l’appoggio di molti pianeti e potete chiedere qualcosa in più alla vita. È il momento di innamorarsi o di lasciarsi andare a qualche passione, sarete irresistibili. Nel lavoro intanto, finalmente verranno riconosciuti i vostri meriti e questo vi procurerà giustamente tanto entusiasmo.

Le stelle vi daranno un aiuto importante nel risolvere una questione che si trascina da un bel po'. Voto 9.