Novembre ha da poco lasciato il posto ad un nuovo mese che ha portato con sé un'aria di cambiamenti considerata forse insolita per alcuni. L'oroscopo di questo primo weekend del mese di dicembre preannuncia infatti l'arrivo di un'ondata di fortuna per la maggior parte dei segni zodiacali come nel caso dell'Ariete che potrà godere di qualche attimo di felicità sia all'interno dell'ambito relazionale che in quello lavorativo. I nativi di Bilancia e Cancro potranno, fortunatamente e finalmente, riuscire a portare avanti il proprio lavoro nella speranza di avvicinarsi quanto più possibile al raggiungimento dei propri obiettivi, senza tuttavia accantonare le proprie passioni e le proprie amicizie.

Pesci invece, dal canto suo, potrebbe non affrontare giornate tanto allegre e ritrovarsi costretto a dover fare i conti con le discussioni nate all'interno dell'ambito lavorativo. Per lui sarebbe meglio dedicarsi alla concreta ricerca di un partner o alla coltivazione del vero amore con la persona che ha già al proprio fianco.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto all'influenza di questo segno zodiacale potrà, secondo un Oroscopo abbastanza positivo, godere dei frutti del proprio sudore. La fortuna ha deciso di baciare l'Ariete, così come altri segni, donandogli alcune giornate così gioiose da renderlo una tra le persone più solari di tutto il fine settimana.

Sia in amore che in ambito lavorativo ci saranno delle svolte interessanti e proficue per il futuro.

Toro - stress e nervosismo accompagneranno il segno del Toro anche durante tutto il weekend. Riuscire a far conciliare il tempo da dedicare ai propri hobby od alla propria famiglia con gli orari lavorativi non è così facile come si potrebbe pensare.

Un'elevata mole di lavoro tratterrà i nativi di questo segno anche oltre l'orario lavorativo, spesso senza alcun compenso in più.

Gemelli - un Marte in opposizione non farà altro che causare diversi rallentamenti sul lavoro e portare all'accumularsi di nervosismo che non potrà essere smaltito facilmente.

Avere accanto una persona fidata e realmente innamorata, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe essere uno dei rimedi migliori per poter calmare gli animi e ritrovare l'equilibrio facilmente perduto nei giorni appena trascorsi.

Cancro - anche il Cancro rientra tra quei segno zodiacali maggiormente fortunati di tutto il weekend. Riuscire a stargli dietro non è così semplice, soprattutto se si considera la carica di energia che venerdì ha deciso di donare a questo segno. Una breve pausa dal lavoro permetterà di godersi tranquillamente la vicinanza della propria famiglia e l'amore del proprio partner, senza tuttavia dimenticare le amicizie vere e sincere.

Leone - un oroscopo così favorevole non poteva non presentarsi alle porte del Leone.

Le buone notizie non arrivano mai sole, ma ciò non significa che vengano sempre accompagnate da qualcosa di negativo: questo primo weekend del mese porterà con sé qualche piccola novità in ambito lavorativo che non solo potrebbe migliorare la qualità della propria vita, ma potrebbe rendere finalmente far esaudire quelli che sono i propri desideri.

Vergine - il lavoro, fortunatamente, continua ad esserci e portare i giusti guadagni alle tasche della Vergine, ma ad un prezzo forse un po' caro per il periodo in questione. La tranquillità verrà messa a dura prova dal consumo troppo eccessivo di energie e da uno stato di malessere generale causato dall'accrescere dello stress nelle sue varie forme.

Solamente la vicinanza e le cure della persona amata e della propria famiglia potranno aiutare a superare il periodo.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche coloro nati sotto al segno della Bilancia rientrano nella cerchia dei più fortunati di tutto il weekend in questione. L'oroscopo preannuncia l'arrivo di un'ondata non indifferente di fortuna che permetterà di portare a compimento gli obiettivi che ci si era prefissati già da un po'. La fine dell'anno è in continuo avvicinamento e nonostante il timore di non riuscire a completare tutti gli ordini di lavoro, la Bilancia saprà raggiungere senza troppa fatica i risultati sperati.

Scorpione - con il pungiglione sempre pronto a colpire, lo Scorpione si prepara ad affrontare un nuovo weekend contando esclusivamente sulle proprie forze.

La miriade di impegni non permette di chiedere aiuto a nessuno e nonostante spesso ci si ritrovi in bilico tra il restare ed il mollare tutto, l'orgoglio permette alle energie di ricaricarsi e portare al completamento dei vari obiettivi. Nei casi più estremi è consigliabile ritagliarsi qualche attimo da dedicare esclusivamente al riposo.

Sagittario - anche le energie di coloro nati sotto al segno del Sagittario saranno rapidamente ricaricate, specialmente con l'avanzare del fine settimana che segna l'inizio del periodo natalizio vero e proprio. Nonostante i tempi non siano tra i migliori, l'oroscopo annuncia l'arrivo di attimi di vera felicità che potranno essere condivisi con il partner e con le persone più care.

Mai sottovalutare la forza dell'amore.

Capricorno - nonostante qualche piccola preoccupazione iniziale, considerata più come uno strascico della settimana appena trascorsa, il Capricorno si prepara ad affrontare un weekend sorprendente ed in grado di portare con sé qualche nota di gioia ed allegria in più. Una carica nuova che migliorerà un periodo considerato altrimenti troppo monotono e spento per poter essere superato in tranquillità.

Acquario - l'oroscopo consiglia di muovere i propri passi molto attentamente, tenendo in considerazione il periodo non proprio fortunato nel quale ci si trova. Affidarsi esclusivamente alla dea bendata è altamente sconsigliato in quanto si potrebbe incorrere in situazioni veramente spiacevoli.

La famiglia sarà sempre pronta a tendere la propria mano, purché vi sia la volontà di affrontare determinate situazioni e di superarle definitivamente.

Pesci - nonostante possa suonare poco carina come affermazione, i nativi dei Pesci farebbero meglio a dedicare le proprie energie esclusivamente all'amore, coltivando quello con la propria metà o, nel caso dei single, cimentandosi alla ricerca di una storia importante. Sfortunatamente, con un oroscopo così negativo, potrebbero essere più le porte chiuse in faccia a presentarsi lungo il cammino.