L'oroscopo di mercoledì 16 dicembre prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno zodiacale del Sagittario, che permetterà ai nativi del segno di darci dentro con i sentimenti, non solo, anche i nativi Leone potrebbero notare qualche miglioramento nella propria relazione di coppia, come un partner più disponibile e morbido. Brutte notizie dunque per Gemelli, che dovrà lottare per tenere in piedi la propria relazione di coppia, mentre Capricorno riuscirà a mantenere il sangue freddo e mostrerà le proprie competenze lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 16 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: avrete modo di far ripartire la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo, qualora abbiate avuto problemi di coppia, grazie a Venere che si troverà in posizione favorevole rispetto al segno del Sagittario.

Se godete di una relazione stabile invece, allora questo sarà il momento giusto per esaltare il romanticismo tra voi. Se siete single gli appuntamenti andranno vissuti fino in fondo. Nel lavoro potreste riuscire a trovare metodi piuttosto validi e interessanti per sorprendere i colleghi. Voto - 8

Toro: previsioni astrali del 16 dicembre che finalmente migliorano per voi nativi del segno. Venere smetterà di essere opposta, e dal punto di vista sentimentale l'intesa con il partner tenderà a migliorare. Se siete single vi sentirete meglio con voi stessi e con il mondo se iniziate a vedere le cose dal loro lato positivo. Per quanto riguarda il settore professionale dovreste riuscire a sfruttare meglio le vostre capacità organizzative, con Giove in trigono che vi assiste.

Voto - 7+

Gemelli: dovreste cercare di avere più fiducia in voi e nelle vostre capacità. Mercurio sarà negativo per un po’, ma Giove presto sarà dalla vostra parte, e avrete un po’ di fortuna in più con gli affari. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un periodo difficile da gestire a causa di Venere opposta. Ciò nonostante la vostra dolcezza e disponibilità nei confronti del partner rimane.

Non dovrete far altro dunque che provare a rendere felice la vostra anima gemella, anche provando qualcosa di diverso dal solito. Se siete single meglio non essere troppo diretti quando affrontate certe discussioni. Voto - 6,5

Cancro: un po’ distratti in questa giornata secondo l'oroscopo di mercoledì 16 dicembre, forse a causa di Venere che smette di sostenervi.

Ciò nonostante per il momento l'intesa di coppia non ne risentirà particolarmente, ma meglio evitare che la situazione si aggravi. Per quanto riguarda i single riuscirete ad avere più tempo per incontri ed amicizie. Nel lavoro le cose andranno discretamente bene. Non ci sarà una grande mole di impegni, ma quelli che dovrete fare cercherete di svolgerli alla perfezione. Voto - 7+

Leone: finalmente Venere torna ad essere favorevole secondo l'oroscopo, e vi promette momenti decisamente migliori in amore. L'intesa di coppia infatti piano piano tornerà a risalire. Iniziate dunque con fare un piccolo pensierino alla vostra anima gemella, un anticipo rispetto al regalo di Natale. Se siete single sarete intense e ragionevoli, e alla persona che adorate potrebbe anche far piacere.

Nel lavoro questa giornata potrebbe rivelarsi particolarmente proficua, dunque datevi da fare. Voto - 8

Vergine: il passaggio di Venere nel segno zodiacale del Sagittario potrebbe mettervi in crisi nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale finora avete fatto un ottimo lavoro, ma adesso dovrete dimostrare quanto siete davvero innamorati del partner. Se siete single prendetevi una pausa dai rapporti sociali, se potete. In ambito lavorativo Mercurio è negativo, e Giove sta per preparare i bagagli, dunque se le cose iniziano ad andare male, chiedere un aiuto non sarà una cattiva cosa. Voto - 6,5

Bilancia: gli sforzi fatti sul posto di lavoro stanno iniziando a dare i suoi frutti, e secondo le previsioni zodiacali, presto avrete modo di fare ancora di più considerato che Giove sarà dalla vostra parte.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single, il vostro cuoricino è stanco di avventure brevi e poco intense, e potreste mettervi alla ricerca di qualcosa di definitivo. Se avete una relazione stabile sarete in armonia con il partner, anche se in questa giornata la Luna in Capricorno sarà un po’ fastidiosa. Voto - 7,5

Scorpione: certamente un periodo discreto per voi nativi del segno, ma era meglio quando Venere e Mercurio erano dalla vostra parte. In amore il periodo non sarà così male, soprattutto se negli ultimi mesi vi siete impegnati a costruire una relazione forte e stabile con il partner. Se siete single tenete sotto controllo le emozioni quando siete con la persona che amate. In ambito lavorativo i lavori di squadra andranno molto bene, con risultati di tutto rispetto.

Voto - 7+

Sagittario: finalmente questo cielo ricomincerà a splendere per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Soprattutto per voi cuori solitari, si aprirà un periodo positivo per quanto riguarda gli incontri. Se avete una relazione fissa arriverà il riscontro che stavate aspettando, e che vi metterà di morale. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio vi terrà compagnia ancora per un po’, mentre presto Giove sarà dalla vostra parte. Sarà dunque il momento adatto per dare vita a progetti di più ampio respiro. Voto - 9

Capricorno: un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di mercoledì 16 dicembre. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mantenere la calma e la concentrazione necessaria per portare avanti le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In amore il partner vi guarderà con desiderio, e dipenderà solamente da voi se ricambiare oppure no. Per quanto riguarda i single i rapporti affettivi raggiungeranno un buon equilibrio. Voto - 7,5

Acquario: se siete single, non dovrete esitare quando siete davanti la persona che vi piace secondo l'oroscopo. Questo sta diventando sempre più favorevole, e osare potrebbe essere una buona strategia. Se avete una relazione stabile non è ancora il momento di essere diretti con il partner. Per quanto riguarda il settore professionale i sogni nel cassetto non sembrano poi così lontani. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di mercoledì che vedrà Venere sfavorevole per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale dunque meglio fare attenzione alle parole di troppo nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single i rapporti più stretti avranno un grande impatto sulla vostra vita. Nel lavoro meglio rivedere alcune vostre idee, perché potrebbero non venire prese in considerazione. Voto - 6