Per il segno della Bilancia, questo anno 2021 sarà magnifico e soddisfacente su tutti i fronti, a partire da quello sentimentale, che era stato abbastanza penalizzato nell'arco del 2020.

Ci saranno cambiamenti molto redditizi nel settore professionale e lavorativo, e si risolveranno anche alcuni problemi legati all'ambito burocratico, grazie a grande capacità di organizzazione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la Bilancia dell'anno 2021.

Amore

La combinazione fra Giove, Saturno e Marte in ottima posizione per il vostro cielo vi permetterà di avere un anno denso di prospettive molto interessanti in amore.

Ci sarà aria di cambiamenti, sia per le coppie che per i single, a cominciare dalle grandi decisioni che cambieranno per sempre la vostra vita.

Avrete a disposizione una grande maturità, che vi darà modo di evolvere come persone ma anche come parte di una relazione. Questa evoluzione vi darà anche modo di approcciarvi più facilmente ad una persona responsabile e disponibile a una storia d'amore seria e duratura.

Lavoro

Giove sarà molto favorevole sul piano professionale, quindi non sarà difficile fare grandi passi, né trovare un lavoro che soddisfi le esigenze di guadagnare denaro. Mandare avanti i progetti che avevate in mente da tanto tempo adesso sarà possibile, anche se avrete altre faccende in sospeso.

Gli affari andranno a gonfie vele, sia che si tratti di questioni che vi vedono coinvolti come lavoratori in solitaria, sia come membri di una squadra affiatata che saprà come rispondere alle esigenze e alla creatività di tutti.

Non avrete problemi a effettuare un investimento importante o a fare diversi acquisti, ma dovrete sempre lasciarvi un margine di risparmio che è sempre essenziale, anche se per ora non avrete delle vicissitudini “turbolente” a cui far fronte.

Fortuna e salute

La fortuna sarà fra le migliori di tutto lo zodiaco dell'anno 2021. Giove in trigono per quasi tutto l'arco temporale dell'anno vi regalerà delle opportunità imperdibili che voi stessi saprete intercettare e poi sfruttare al meglio.

Non lasciatevi ingannare da eventuali “fregature”, ma cercate di riconoscerle ed evitarle.

Le energie saranno eccellenti, vi permetteranno di lavorare anche fino a orari improbabili e di essere in forma sempre e comunque. Sarà favorita l'attività fisica e di conseguenza anche qualche sforzo in più non arrecherà troppi “danni”.