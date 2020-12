Il 2020 sta per finire. È tempo di bilanci, di tirare le somme. Ma è anche tempo di lasciare spazio all'anno che verrà. L'Oroscopo dell'anno 2021 prevede per i nativi Ariete un periodo molto bello per quanto riguarda i sentimenti, mentre nel lavoro Giove e Saturno positivi potrebbero creare numerose opportunità. Per il Toro invece bisognerà stare attenti agli accordi che prenderanno, mentre i nativi Gemelli godranno di dodici mesi di Giove in trigono dal segno dell'Acquario, perfetto per fare progetti e intensificare il settore professionale. Infine, i nativi Cancro potranno contare su ottime forze fisiche e mentali per riuscire a dare il meglio con il loro impiego.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per l'anno 2021 per quanto riguarda la prima quartina dello zodiaco.

Oroscopo e previsioni per l'anno 2021, 1^ quartina

Ariete: indubbiamente sarà un anno intenso per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Già nei primi mesi dell'anno potrete contare su Venere in una posizione migliore, che vi garantirà una relazione più stabile rispetto all'anno precedente. Sarà un anno di ripresa, di ottimismo, con la voglia di rendere più concreta e stabile la vostra relazione di coppia, soprattutto se questa è nata da poco. Chiaramente non saranno tutte ciambelle col buco, ma nel complesso non vi lamenterete. Se siete single Marte spesso in cattiva luce potrebbe non rendervi particolarmente affascinanti.

Si sa però che la bellezza sta negli occhi di guarda, e se riuscirete a trovare la persona che farà davvero al caso vostro, allora non dovrete preoccuparvi del vostro fascino. Infine per quanto riguarda il settore professionale, i transiti di Giove e Saturno nel segno dell'Acquario saranno utili per progredire con il vostro impiego, anche se un minino di cautela sarà sempre d'obbligo.

In ogni caso con la giusta forza di volontà anche nei periodi più difficili potreste riuscire a spuntarla. In generale sarà un anno da incorniciare se sfruttato a dovere. Voto - 8+

Toro: oroscopo del 2021 non particolarmente strepitoso, ma neanche da buttare per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la situazione non sarà sempre tutta rose e fiori, questo è vero.

Dovrete tenere in considerazione che spesso avrete pianeti come Venere in posizione negativa, inoltre Giove si troverà in opposizione per tutto l'anno, dunque di fortuna ce ne sarà ben poca. Quel che riuscirete a guadagnarvi però sarà tutto merito vostro, e ne andrete particolarmente fieri. Per quanto riguarda i single trovare l'amore non sarà di certo una passeggiata, considerato che il periodo non sarà dei più floridi, ma se ci riuscirete sarà una storia d'amore tutta da vivere. Nel lavoro questo non sarà il periodo più adatto per investire in nuove idee. Seppur interessanti, potrebbero non rivelarsi efficaci. L'oroscopo vi consiglia invece di investire tempo, e magari qualche sacrificio in quei progetti che già sono avviati e a buon punto.

Con un po’ d'impegno, potreste riuscire a fare dei passi in avanti. Voto - 7-

Gemelli: anno lavorativo da sfruttare fino all'ultimo giorno, considerato che Giove, già a partire dagli ultimi giorni del 2020, sarà disponibile nei vostri confronti. Sarà il periodo più adatto dunque per investire nelle vostre mansioni, in particolare coloro che lavorano in autonomo. Avete messo da parte qualcosa nell'ultimo periodo dell'anno precedente, dunque decidete come meglio investire il vostro denaro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i primi mesi dell'anno saranno piuttosto floridi, grazie ad un cielo spesso favorevole. Dunque se la vostra relazione si trova a buon punto, questo periodo potrebbe essere il più gettonato da parte vostra per cercare di fare dei passi in avanti insieme alla vostra anima gemella.

Nei mesi successivi magari la passione potrebbe calare un po’, ma in generale vi sentirete bene con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, secondo l'oroscopo, ogni occasione sarà buona per innamorarsi. Magari potrebbero esserci delle nuove fiamme che dureranno poco. Ma quando capirete di avere davanti a voi la persona giusta, dovrete fare di tutto per non lasciarvela andare. Voto - 8-

Cancro: un anno niente male dal punto di vista della salute secondo l'oroscopo. Marte si troverà in posizione favorevole, rendendovi più partecipi alla vita di tutti i giorni. Ciò nonostante non sempre portare a termine i vostri incarichi, soprattutto al lavoro, sarà alla vostra portata. In generale infatti, non sarà un anno incredibile per quanto riguarda il lavoro, diciamo solamente mediocre, senza infamia e senza lode.

Certo, non ci saranno grandi successi, ma qualche bel colpo lo farete di certo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo, per voi single sarà un periodo molto propizio per la socializzazione e la costruzione di nuovi rapporti. Alcuni di essi magari potrebbero assumere un ruolo più importante. Se invece avete una relazione stabile i mesi primaverili si riveleranno i più adatti per sorprendere la vostra anima gemella e provare a portare avanti la vostra storia d'amore. Attenzione però nell'ultima parte dell'anno, perché la posizione infelice di alcuni astri, come Marte potrebbero rovinare un po’ l'atmosfera. In generale, sarà una storia d'amore modesta, con qualche piccolo momento di passione che non dimenticherete. Voto - 7,5

Le previsioni zodiacali del 2021 continuano con la seconda quartina dello zodiaco.

L'oroscopo per il 2021 dal segno del Leone al segno zodiacale dello Scorpione.