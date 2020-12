Martedì 5 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre Venere stazionerà sui gradi del Sagittario. Mercurio, il Sole e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano rimarrà stabile nel segno del Toro. Infine, Marte continuerà il moto in Ariete, così come Saturno e Giove proseguiranno la sosta in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: finanze top. Martedì il bottino economico dei nati Bilancia risulterà presumibilmente florido, tanto che la prima decade potrebbe concedersi l'acquisto di un vestito adocchiato da tempo, sebbene il costo non indifferente.

2° posto Acquario: stacanovisti. Il terzo segno d'Aria dedicherà la giornata, con ogni probabilità, esclusivamente alle faccende professionali, mettendosi di buona lena a lavorare con grande spirito di sacrificio. Amore in secondo piano.

3° posto Gemelli: incontri. La giornata risulterà probabilmente ideale per fare delle nuove conoscenze che, tra qualche tempo, avranno ottime possibilità di rivelarsi utili al loro percorso lavorativo. Fare una buona impressione sarà d'obbligo, ed i nativi ci riusciranno con estrema naturalezza.

I mezzani

4° posto Leone: briosi. Il tono umorale di casa Leone sarà, c'è da scommetterci, frizzante in questa giornata, coi nativi che saranno l'anima della festa ovunque andranno, tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

5° posto Sagittario: chiarimenti. Molti nativi, nelle scorse giornate, hanno dovuto affrontare delle discussioni in coppia che, fortunatamente, in questa giornata potranno essere chiarite una volta per tutte, grazie ad un dialogo pacato e costruttivo.

6° posto Scorpione: affabili. Nel menàge amoroso i nati Scorpione potrebbero risultare particolarmente concilianti verso il partner, riuscendo a evitare di puntualizzare su ogni cosa e tale mood conciliante sarà ben apprezzato dal partner.

7° posto Cancro: confusi. Mercurio e Nettuno tenderanno ad appannare idee ed intenti del primo segno d'Acqua, portandolo probabilmente a compiere gesti inopportuni ma, grazie al supporto lunare, fortunatamente innocui.

8° posto Vergine: amore in stand-by. La concentrazione che i nati Vergine riverseranno nella sfera lavorativa questo martedì potrebbe far relegare in secondo piano le faccende di cuore, sebbene il partner reclamerà le loro attenzioni verso sera.

9° posto Pesci: insoddisfatti. Qualche nativo sotto il dodicesimo segno zodiacale potrebbe trovarsi ad analizzare la propria vita quotidiana, facendo un bilancio tra aspettative e realtà, e ciò li renderà particolarmente insoddisfatti in questa giornata di inizio anno.

Ultime posizioni

10° posto Toro: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sul viso dei nati Toro potrebbe accompagnarli sino a sera, e la causa di ciò sarà da ricercarsi nella retrogradazione uraniana nel loro segno che andrà quadrata a Giove e Saturno d'Aria.

11° posto Capricorno: amore flop. Giornata poco stimolante per le questioni affettive di casa Capricorno, coi nativi che preferiranno dedicarsi ad alcune attività domestiche spesso procrastinate, mentre il partner proporrebbe piani più mondani.

12° posto Ariete: compromessi. I nativi che vivono una storia sentimentale potrebbero, in questa giornata, scendere a qualche compromesso per il quieto vivere in coppia, sebbene non saranno affatto contenti di cedere alle richieste del partner.