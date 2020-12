Per il segno dei Gemelli questo inverno potrebbe non essere facile sotto molti aspetti, ma sicuramente l'ottimismo brillante dei nati sotto questo segno li aiuterà a non cedere di fronte alle difficoltà e a essere saldi nonostante la mancanza di fortuna e di una serenità di fondo sul piano affettivo.

Nella seconda metà della stagione si verificheranno miglioramenti significativi in amore, anche per quanto riguarderà i single in cerca dell'anima gemella.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Gemelli dell'inverno 2020-2021.

Amore

All'inizio della stagione invernale l'amore non navigherà in acque tranquille, anzi, si potrebbe rivelare ben difficile riappacificarsi dopo un litigio e ritornare “alla normalità”.

Però più avanti avrete il trigono di Venere e quello di Marte rendendo la vostra stagione meravigliosa dal punto di vista amoroso. L'affiatamento di coppia sarà letteralmente invincibile, mentre i single faranno degli incontri che decreteranno l'inizio di nuove storie d'amore. Non sarà facile però per voi fidarvi a primo acchito, perciò prendetevi tutto il tempo che volete per poter instaurare una relazione. Se ci saranno i veri presupposti, ogni cosa deriverà da sé.

Lavoro

Purtroppo ci saranno molti ostacoli lavorativi nel corso di questo inverno, ed anche se Giove uscirà dall'opposizione lo farà piuttosto lentamente. Ne deriva una situazione non sempre rosea, complicata anche per chi è ancora alla ricerca di lavoro, con qualche evento fortunato a cui però si dovrà necessariamente aggiungere la vostra capacità di rimanere in piedi nonostante le avversità.

Sicuramente non vi lascerete andare allo sconforto, anzi. Il vostro ottimismo sarà tale da risultare quasi inaspettato anche a voi stessi, regalandovi grinta e tenacia anche se con l'incedere delle settimane anche queste energie potrebbero calare. Con questo atteggiamento così volitivo, sarete anche di esempio per gli altri, anche per chi sta attraversando un momento piuttosto difficile.

Fortuna e salute

Non si potrà parlare propriamente di fortuna, né dal canto del pianeta Giove, né di quello di Venere. Però sarete illuminati da una creatività fuori dalla norma, di uno spirito decisamente vivace e che vi darà modo di sviluppare molte idee sul lavoro. Non vi lascerete demoralizzare dalle sfide troppo grandi, dimostrando talvolta di essere più forti.

Marte sarà il fautore delle vostre energie, quindi sfruttatele appieno anche se sentirete che ci sarà un calo successivamente. Approfittatene per fare sport e per mettervi in moto per fare qualche favore alle persone che vi circondano.