Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di venerdì 11 dicembre? La Luna in Scorpione favorirà i nati dei segni d'acqua e prometterà una ripresa generale. In queste 24 ore potrebbe verificarsi una lieta schiaritura. Chi sta attraversando un brutto momento, rivedrà la luce in fondo al tunnel, come nel caso della Vergine. Ulteriori novità stanno per bussare alla porta dei nativi dello Scorpione. Approfondiamo le previsioni degli astri di questa giornata osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Ariete – 12 - Ci sono delle cose che non si possono controllare, ma è possibile scegliere di focalizzarsi sulle singole azioni e situazioni su cui poter agire.

Anche se in questo periodo potreste sentirvi vulnerabili o indecisi: "Chi si ferma è perduto"! Tutto può finire da un giorno all'altro, ma tutto può iniziare da un momento all'altro quindi non demoralizzatevi e continuate a lottare per dar forma ai vostri desideri.

Vergine – 11 - Siete nel bel mezzo di un brutto periodo della vostra vita, anche se in passato ne avete passate tante. Non desiderate altro che un po' di tranquillità e sicurezza. In queste 24 ore avrete modo di vedere la famosa luce in fondo al tunnel ed ogni vostro dilemma potrà essere sistemato e chiarito. Attenzione alle parole che andrete a proferire! sarà meglio rinviare le discussioni, i colloqui e ogni incontro di lavoro/studio ad un altro momento maggiormente favorevole.

Guardatevi alle spalle.

Sagittario – 10 - Da un po' di tempo ve ne state sulle vostre. In genere siete un segno aperto, socievole e amante del divertimento, ma ultimamente vi siete chiusi a riccio e non vi fidate più di nessuno. Rispetto all'anno scorso, le vostre uscite si sono ridotte così come le amicizie. In queste 24 ore rischierete di scontrarvi con un vostro familiare, sarete musoni e intrattabili.

Dovete assolutamente cercare di prendervi del tempo per riflettere su ciò che non va e porvi rimedio prima che la situazione vi sfugga di mano.

Toro – 9 - Quando si è in difficoltà o in crisi, ci si attacca a qualsiasi cosa capace di dare anche un briciolo di speranza. Non siate scettici verso il futuro, perché la negatività attrae soltanto altra negatività.

Se volete vedere un miglioramento, dovete necessariamente muovervi nella direzione giusta che è quella che vi suggerisce il cuore. In questa giornata dovrete mettercela tutta.

Gemelli – 8 - Mente e cuore combattono una battaglia in questo periodo di grande incertezza in cui non sapete più dove sbattere la testa. State brancolando nel buio totale, ma le previsioni astrali si presentano interessanti e annunciano la ripresa. Non dovrete prendere delle decisioni affrettate, anzi. In questo dicembre cercate di assaporare il più possibile ogni singolo giorno, minuto e istante. Circondatevi dell'affetto dei vostri cari, poiché vi sapranno confortare nella vostra ora più buia.

Pesci – 7 - L’oroscopo dell'11 dicembre descrive una giornata ricca di vicissitudini.

Le cose procederanno secondo il vostro volere, quindi non dovrete essere negativi. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi o forse riceverete un pettegolezzo oppure una notizia interessante. Comunque sia, cercate di tenere le orecchie bene aperte e bandite il nervosismo dalla vostra abitazione domestica. Grande intensa con una persona in particolare.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Bilancia – 6 - Le previsioni astrologiche vi vedono ben posizionati all'interno della classifica giornaliera. Tutti i nodi verranno al pettine ed ogni situazione, anche quella più ingarbugliata, potrà essere sistemata. Sono giornate di grande interesse quelle che state vivendo ultimamente. Il freddo, il maltempo devastante e il grigiore del cielo potrebbero avervi messo in ginocchio, ma in queste 24 ore tornerete a vedere il sereno.

I maschi di questo segno devono prestare più attenzione verso il partner.

Cancro – 5 - Ci sono delle decisioni da prendere e delle azioni da compiere entro la fine di questo travagliato 2020. Questo si prospetta un venerdì che vi metterà alla prova, dovrete essere abili e scaltri. A livello fisico andrà molto meglio, specie se vi siete a messi a dieta dopo un periodo di eccessi incontrollati. Anche se fuori il maltempo incombe, cercate di non cedere al fascino della pigrizia e camminate anche solamente 30 minuti al giorno. Amore ok.

Leone – 4 - Siete un segno molto ambizioso, non a caso state puntando un certo obiettivo in vista del 2021. "Chi va piano, va sano e va lontano", dunque, non mettetevi troppa fretta, perché il segreto di un buon ragù è quello di una cottura lenta.

Non temete il fallimento e gli errori, perché sono parte integrante del successo. Questa si prevede una giornata destinata a scuotervi nel profondo.

Acquario – 3 - In vista della fine dell'anno, presto sarete al centro di diverse situazioni che non passeranno inosservate. Avrete modo di approcciarvi con quella persona che vi piace tanto o di avanzare delle richieste/promozioni al partner oppure al superiore. La vostra monotonia sarà spezzata e tutto attorno a voi comincerà a ruotare come una giostra. Preparatevi a vivere dei giorni intensi e passionali. Le famiglie ritroveranno l'armonia e la gioia, tipici di questo periodo natalizio.

Capricorno – 2 - Giornata di tregua e di pace. Potrete tirare fuori i vostri problemi e porvi rimedio una volta per tutte.

Non continuate a tenervi tutto dentro perché a lungo andare finirete per stressarvi ed implodere. In questo venerdì avrete modo di godere di una buona energia strale che vi permetterà di sbrigarvela in fretta in tutti i vostri compiti. A partire da questa giornata, per molti nativi del Capricorno incomincerà qualcosa di interessante.

Scorpione – 1 - Giornata che promette novità e risvolti positivi. La Luna nel vostro segno, vi tenderà la mano permettendovi di risalire in superficie dopo un lungo periodo di alti e bassi. Sarete inondati da una piacevole sensazione di appagamento interiore. Niente riuscirà a turbare il vostro buon umore, nemmeno i familiari 'musoni' e/o i colleghi presuntuosi. Coltivate le vostre amicizie, non lasciatele andare: sono in dirittura d'arrivo dei tempi strepitosi.