L'Oroscopo del giorno 2 dicembre porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Nello specifico, per chi fosse ancora poco ferrato in Astrologia, andremo a valutare in esclusiva solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere come sarà la giornata di mercoledì vista con l'occhio critico dell'Astrologia? Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto i migliori in assoluto, ovviamente andando a pescare all'interno della ristretta cerchia riservata ai segni di cui sopra.

A dare i contorni misteriosi, certamente fortunati a tutto il periodo, la presenza della Luna in Gemelli, senz'altro già pronta a regalare nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia a più di qualche segno.

Diciamo subito che questa parte centrale della settimana vede in primo piano Bilancia, Capricorno e Acquario, super-favoriti in ambito sentimentale e affettivo in generale. Sempre parlando di positività, l'Astrologia annuncia discrete opportunità da investire nella quotidianità anche per Sagittario e Pesci, nel contesto valutati in giornata a quattro stelle. Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare ad analizzare le previsioni zodiacali del giorno su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 dicembre

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei pochi segni preventivati con massima fortuna, dunque al vertice della nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 2 dicembre.

Intanto gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del periodo, dunque adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ad ognuno dei sei simboli astrali interessati. Pronti a togliere dubbi o perplessità?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Nessuno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Giornata piacevole e molto interessante: i vostri progetti sono destinati ad andare in porto in molti campi, non siate comunque troppo precipitosi, ok? Rimanere con i piedi per terra sarà una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In amore, dunque, stelle super-positive vi avvolgeranno e saranno ben disposte a proteggervi. Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore (quel benessere prezioso, spesso inseguito ma quasi mai raggiunto). Single, sarà sicuramente un fantastico mercoledì, specialmente per le amicizie o magari per eventuali nuove conoscenze a sfondo sentimentale.

La posizione della Luna, attualmente nel segno dei Gemelli, sarà in splendido trigono astrale a Venere (nel segno), rendendovi irresistibili agli occhi di chiunque desideraste conquistare. Nel lavoro, è arrivato il tempo di stringere nuovi accordi o di optare per qualche nuovo investimento: approfittatene senza perdere tempo. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in sostanza è questo che hanno fatto presagire le stelle nei riguardi del vostro segno. In questo caso l'Astrologia consiglia di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che servirà per andare avanti nella quotidianità, sia chiaro. In amore, intanto, non date per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere quanto più affettuosi e presenti possibile.

Cercate di aprirvi e magari di comunicare, soprattutto se volete che il rapporto sia appagante per entrambi. Consiglio: non mostratevi arrabbiati senza motivo perché tale stato non farà bene a nessuno di voi due. Single, una certa difficoltà d’intesa contraddistinguerà qualcuna tra le vostre più apprezzate amicizie o qualche buon rapporto attualmente in essere. Lavoro in lieve ripresa: sarete probabilmente coinvolti in situazioni impegnative ma molto allettanti. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 2 dicembre al Sagittario indica una giornata abbastanza discreta. Se la vostra vita fosse già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok?

Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità, se non altro per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo. Pertanto, buone prospettive relative alle situazioni legate all'amore. La vita di coppia soprattutto si colorerà di fiducia e di confidenza permettendovi di far cadere qualunque barriera, magari casualmente formatasi fra voi e il partner negli ultimi tempi. Single, con l'aiuto della Luna, questo mercoledì saprete essere decisi, convincenti e in molte occasioni addirittura vincenti. Nel lavoro, invece, sarà bene non approfittare troppo della discreta spinta delle stelle, soprattutto perché potrebbero provocare nervosismo e impazienza.

Voto 8.

Oroscopo di mercoledì 2 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo del 2 dicembre svela una previsione davvero positiva in amore, nonché sui restanti fronti. Gli astri senza meno si conformeranno ai vostri desideri, o almeno verso gran parte di essi. Siate fiduciosi e non abbattetevi se dovesse presentarsi qualche problemino inaspettato. Ricordate solo che avrete le stelle a favore. In amore, certamente troverete i modi e gli appigli giusti per riuscire a mettere in sicurezza molti degli attuali problemi affettivi. In coppia a dominare saranno vigore, vitalità e tanta grinta. Il periodo comunque invita allo sport o a tutte quelle attività che richiedono una certa disciplina e tanta applicazione.

Single, questa giornata sarà sicuramente ricca di buone occasioni e tra un corteggiamento e l'altro sarà facile trovare la persona che aspettate da tanto. Datevi una mossa. Soprattutto perché anche le stelle saranno al vostro fianco. Nel lavoro, abilità e un po' di opportunismo offriranno ampie possibilità d'azione! Sfruttate. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche del giorno mettono in preventivo un mercoledì di metà settimana perfetto per l'amore. Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata ad alcune questioni aperte, facendo passare in secondo piano già da subito eventuali problematiche negative vissute in questi giorni. In generale, in questa giornata ci sarà finalmente tempo per i sentimenti veri, quelli intensi e sinceri che lasciano senza fiato.

Il vostro partner sarà felice di avervi al suo fianco riempiendovi di attenzioni, regalando momenti dolci e non solo. Ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà a consolidare tra voi. Single, il periodo si annuncia molto intenso, tanto da rendervi ancora più perspicaci e ricettivi del solito. Una persona di vostra conoscenza vi pensa "notte e giorno": scoprendo chi è avrete risolto il 90% dei vostri problemi affettivi. Nel lavoro, sarà una giornata densa di soddisfazioni. Sarete contenti di come andranno le cose. Un momento di respiro ogni tanto farebbe molto bene. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 2 dicembre, indica che sarà una giornata non male anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: presto avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità, riuscendo a gestire ogni cosa nel modo giusto, ma non in questo frangente. In amore, non si presenteranno difficoltà eccessive: la pace che senz'altro avvertirete si tingerà di una nuova energia, il che sarà legata a stretto filo con la messa in atto di alcuni dei vostri piani più attesi. Sarà il momento di prestare particolare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza nella vostra vita amorosa. Single, in questa giornata avrete discrete possibilità di conoscere persone nuove: lasciate una porta aperta per permettere a costoro di potervi apprezzare come meritate.

Nel comparto del lavoro, gli astri indicano che andrà a quasi tutto a gonfie vele. Quindi, approfittate del momento per proporre nuove iniziative e/o progetti: se non nell'immediato, prossimamente potrebbero dare buoni risultati. Voto 8.