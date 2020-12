Nel corso dell'inverno fra il 2020 e il 2021 i segni di acqua e i segni di aria saranno quelli che saranno sostenuti da Venere con molte novità sul piano amoroso. Giove e la sua fortuna interesseranno i nati sotto il segno del Toro e dell'Acquario, mentre la Vergine sarà costellata di incontri molto interessanti.

Di seguito, le previsioni dell'oroscopo per la stagione invernale per tutti i segni dello zodiaco.

Gemelli fortunati

Ariete: purtroppo in amore non si riuscirà ad arrivare ad una riappacificazione, se recentemente avete avuto dei dissapori. La fortuna di Venere sul campo degli affari sarà la sola che vi darà qualche piccola opportunità, ma dovrete cercare di fare ogni cosa con le vostre sole forze.

Fate del vostro meglio per non cedere allo stress.

Toro: questa Venere in opposizione potrebbe presentarvi una relazione amorosa abbastanza distaccata, che non prevede nessun tipo di evoluzione. Avrete successi numerosi e soddisfacenti grazie alla fortuna che Giove saprà donarvi, insieme ai guadagni. Le energie e la carica di Marte sarà essenziale per i progetti in essere.

Gemelli: la piccola fortuna di Venere e le energie di Marte saranno essenziali per una sintonia di coppia a tutto tondo ma anche per una prospettiva lavorativa più ampia e produttiva. Avrete anche motivo di essere positivi su alcuni aspetti burocratici che recentemente vi hanno messi in difficoltà.

Cancro: questo trigono di Venere prometterà molte novità sul piano amoroso e sentimentale, ma purtroppo si riscontreranno delle problematiche sostanziali per quanto riguarderà la sfera finanziaria e lavorativa.

Sicuramente però ci saranno delle piccole opportunità che sapranno capovolgere la situazione.

Leone: sarà un inverno che renderà migliore la situazione sentimentale all'interno delle coppie in modo molto lento e ponderato. Fate attenzione a questo Giove che, non essendo del tutto favorevole, potrebbe non regalarvi le novità che attendevate da tanto tempo.

Marte positivo vi conferirà molta capacità di azione.

Vergine: purtroppo con l'incedere della stagione invernale sarà sempre più difficile riallacciare legami che hanno perso già molta della loro potenza. Per i single invece si aprirà una stagione fortunata che consentirà qualche amicizia in più che sappia come rapportarsi a voi. Fate attenzione a qualche “scivolata” sul lavoro.

Sagittario concreto

Bilancia: un rialzo lento ma graduale sarà preponderante per l'assetto amoroso della vostra relazione, ed anche gli incontri potrebbero interessare la sfera romantica se riuscirete a fare quelli giusti. Anche sul lavoro ci saranno dei miglioramenti nella carriera, mentre per la salute dovreste dare un occhio di riguardo.

Scorpione: il sostegno di Giove che perderete si rivelerà molto più rovinoso del previsto in amore, mentre per quanto riguarda il lavoro il consiglio sarà quello di fare del vostro meglio per preparare le basi di un progetto anzitempo. Attendere tempi migliori servirà a poco, agire invece sarà di vitale importanza.

Sagittario: sarà l'occasione adatta per dare alla vostra storia d'amore una aspetto più concreto, che vi permetterà anche di conferirvi più responsabilità.

Le novità saranno quelle che più di ogni altra cosa riequilibrerà il vostro assetto lavorativo e affaristico. Fate in modo che le energie a vostra disposizione non vengano sprecate inutilmente.

Capricorno: la vostra situazione amorosa non farà altro che volgere al meglio, e sarà ricca non soltanto di chiarimenti ma ritroverete anche l'affiatamento erotico. Sul lavoro ci saranno parecchie energie da mettere in campo, ma anche la fortuna giocherà un ruolo fondamentale.

Acquario: ci sarà la prospettiva di iniziare una nuova storia d'amore ma anche di vedere evolvere quella attuale. Nonostante gli ostacoli, il percorso lavorativo sarà sostenuto dalla fortuna di Giove, il quale vi darà modo di affrontare qualche difficoltà. Le energie fisiche saranno più che eccezionali.

Pesci: questo inverno sicuramente sarà quello che darà slancio alla vostra relazione, perciò fate un passo avanti, oppure dichiaratevi alla persona che amate. Su lavoro ci sarà molta fortuna, quindi anche tante occasioni per poter fare carriera o cambiare totalmente impiego. Ci sarà bisogno di tanto esercizio per la mente.