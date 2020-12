L'oroscopo di giovedì 10 dicembre prevede modi migliori per i nativi Ariete di poter sfruttare Marte e Mercurio in ambito lavorativo per cercare di ottenere migliori risultati, mentre Cancro potrebbe essere più logico e razionale con le proprie mansioni. Per il Capricorno ci saranno momenti rilassanti in amore, grazie alla Luna favorevole, mentre Leone potrebbe prendere spunto dai propri colleghi per cercare di ottenere qualcosa in più. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 10 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 10 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: non cambierà molto la posizione degli astri per quanto riguarda il vostro cielo secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante per quanto riguarda il settore professionale, con Marte e Mercurio in ottima posizione, sarete alla ricerca di un modo per sfruttare al meglio questo cielo al lavoro, magari iniziando progetti nuovi e longevi. In amore la situazione sarà piuttosto stabile, ma attenti a non eccedere con l'arroganza. Se siete single preparatevi a dei cambiamenti in arrivo nella vostra vita. Ottima la salute. Voto - 8+

Toro: Luna che torna in opposizione in questo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo. Le previsioni astrali suggeriscono una certa fatica a tenere conversazioni tranquille con il partner, in quanto la probabilità di sfociare in argomenti caldi sarà alta. Se siete single non riversate il vostro nervosismo sugli altri. Per quanto riguarda il lavoro se credete veramente in un progetto o in un'idea, dovrete metterci tutto il vostro impegno per riuscire a portarla a bordo.

Voto - 6,5

Gemelli: oroscopo di giovedì sufficiente per voi nativi del segno. Il settore professionale non sta andando esattamente come volete. Ciò nonostante meglio che se ne occupi chi ne sa più di voi al momento per andare avanti senza commettere ulteriori errori. In amore voi single al momento sarete un po’ riluttanti all'idea di innamorarvi, ma sappiate che al cuore non si comanda.

Se avete una relazione stabile se il partner saprà ascoltarvi, allora mostrate tutti i vostri sentimenti. Voto - 7-

Cancro: con questa Luna in trigono dal segno dello Scorpione, dimenticate il passato e siate più romantici nei confronti del partner. Venere inoltre porterà fascino tra voi, dunque cercate di sfruttarlo appieno. Se siete single le vostre parole di conforto potrebbero avere effetti inaspettati.

Per quanto riguarda il lavoro invece questo cielo non è dei migliori al momento, ma il vostro atteggiamento razionale e logico vi permetterà di avere valide intuizioni con i vostri incarichi. Voto - 8+

Leone: previsioni zodiacali di giovedì in calo dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere negativi vi mancherà lo spunto anche per dire un "ti amo" al partner, che potrebbe vedervi in maniera più distaccata. Se siete single la vostra onestà sarà disarmante in questa giornata. Sul fronte lavorativo viaggerete molto con la mente e con Mercurio favorevole vi verranno in mente nuove idee da sviluppare al più presto. Voto - 7-

Vergine: esprimerete il vostro affetto con più energia del solito secondo l'oroscopo di gioved. Le stelle saranno intriganti dal punto di vista sentimentale e sarete emotivamente più vicini al partner.

I single punteranno ad apparire più intriganti agli occhi degli altri. Sul posto di lavoro meglio esprimere fin da subito i vostri dubbi e le vostre perplessità. Mercurio negativo infatti potrebbe indurvi a commettere degli errori, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7+

Bilancia: per voi cuori solitari, il desiderio di vivere una storia unica e diversa da tutte le altre si farà sentire parecchio, e se state frequentando già qualcuno, magari potrebbe essere il momento migliore per farvi avanti. Se invece avete una relazione stabile non mancherà una buona e sana intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro i cambiamenti non vi mettono a vostro agio, ma Mercurio è favorevole, e presto anche Giove, dunque non ci metterete molto ad abituarvi.

Voto - 8-

Scorpione: ottimo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in congiunzione vi assicureranno momenti magici dal punto di vista sentimentale e nel gioco della seduzione, risulterete sempre vincitori. Se siete single il vostro umore sarà ottimale e trascorrere ore di allegria con chi volete sarà molto semplice. In ambito lavorativo non fatevi prendere dal panico dinanzi agli ostacoli e con pazienza e il giusto atteggiamento andrete avanti senza troppi problemi. Voto - 8,5

Sagittario: il supporto di Mercurio vi sta aiutando molto in questo periodo dal punto di vista lavorativo secondo l'oroscopo. Non darete limiti alla vostra immaginazione e alla vostra creatività, e piano piano realizzerete i vostri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione sarà stabile, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare a dolci effusioni.

Se siete single è molto facile innamorarsi, ma conquistare la persona che vi piace sarà difficile, ma non impossibile. Voto - 8+

Capricorno: previsioni zodiacali del 10 dicembre piuttosto tranquille per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale il vostro animo allegro illuminerà la giornata a voi e al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single avrete modo di essere felici anche senza un partner al vostro fianco. In ambito lavorativo inizierete a pensare a nuovi progetti, cercando di tenervi avanti con il lavoro. Voto - 8+

Acquario: giornata di giovedì difficile da gestire per voi nativi del segno. La Luna e Venere negativi vi metteranno a disagio dal punto di vista sentimentale, magari potreste dimenticare qualcosa che dovevate fare per la vostra anima gemella.

Se siete single non sarà il momento più adatto per condividere qualcosa di bello con le persone che amate. Non ora. Nel lavoro invece le vostre capacità saranno riconosciute dai vostri colleghi, e con Mercurio favorevole aspirerete sempre più a progetti ambiziosi. Voto - 6,5

Pesci: Venere e Luna favorevoli renderanno la giornata molto piacevole in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Guarderete il partner con occhi sognati, e far diventare l'atmosfera sarà semplice. Se siete single potrete godervi le emozioni in questa giornata senza alcun problema. In ambito lavorativo invece confusione e forse un po’ di svogliatezza si faranno sentire, colpa di Mercurio in quadratura. Voto - 7