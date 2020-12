Cosa prevedono gli astri per l’Oroscopo di sabato 12 dicembre? Un'altra settimana sta per concludersi, in queste 24 ore avremo la Luna in Scorpione, in piena fase calante, che spinge a reinventarsi e a superare sé stessi. I nati dell'Ariete saranno in risalita ed andrà bene anche ai Sagittario che hanno avuto una settimana non proprio favorevole. Amore, salute, lavoro e fortuna: scopriamo le previsioni delle stelle di questa giornata dando un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Cancro – 12 - L’oroscopo del giorno 12 dicembre avvisa che avrete un sabato lunatico, in cui il vostro umore farà i capricci e non avrete voglia di lavorare, studiare o di occuparvi dei soliti impegni quotidiani.

Avete avuto una settimana molto difficile, le vostre forze sono state prosciugate, perciò sarà del tutto naturale questo calo di energie e motivazione. Dunque, prendetevela comoda e rimandate o perlomeno riducete eventuali incombenze. Rilassatevi davanti al vostro programma preferito, magari in compagnia di buon cibo. Giornata ok per fare lo shampoo.

Pesci – 11 - L’oroscopo di sabato non vi sorride molto a causa della giornata che si prevede carica di impegni. I vostri livelli di stress e tensione risulteranno piuttosto elevati, ma fortunatamente non sarete soli! Qualcuno sarà pronto a venirvi in soccorso, ma dovrete essere voi a chiedere aiuto.

Bilancia – 10 - Sta per concludersi anche questa settimana che è stata piuttosto movimentata e al contempo agitata.

Delle situazioni si sono mosse nei giorni scorsi e forse siete tornati a produrre a pieno regime. Ed ecco che arriverete a sabato completamente stremati. La mattinata sarà un po' caotica, rischierete di perdere la calma, ma nel pomeriggio potrete staccare la spina e lasciarvi andare all'ozio. Evitate di pressarvi troppo e imparate a delegare alcune mansioni, magari potreste chiedere al partner o ai figli di fare la loro parte.

Acquario – 9 - Avete bisogno di leccarvi le ferite, quindi prendetevi tutto il tempo necessario per farlo. Non mettetevi troppa fretta, specie se siete tornati single da poco o se avete subito una grande perdita. Trascorrete questo sabato affrontando il vostro dolore, qualunque esso sia, non evitatelo perché far finta di niente peggiorerà la situazione.

Via il dente, via il dolore.

Capricorno – 8 - Occorrerà essere molto più prudenti del solito, specie se lavorate a contatto con gli altri. Di questi tempi è facile farsi prendere la mano e lasciarsi andare, ma cercate di non abbassare la guardia. Ultimamente vi comportate in modo strano, c'è qualcosa dentro di voi non vi fa stare sereni come vorreste. Questa giornata porterà alla ribalta delle cose o situazioni che credevate seppellite per sempre. Occhio ai fornelli e agli oggetti contundenti.

Vergine – 7 - L'amore di coppia non sta procedendo come vorreste, specialmente se state insieme da molti anni oppure se convivete o siete sposati. Tuttavia, la buona notizia è che questo weekend permette di recuperare terreno e di riallacciare ogni rapport!

Riavviate dei vecchi progetti oppure instauratene dei nuovi, ma non lasciatevi andare all'apatia. Non rimuginate sempre sulle cose passate, perché indietro non si può tornare. Occhi bene aperti in queste 24 ore che promettono consigli utili e novità sostanziali.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Toro – 6 - Urano nel vostro segno spinge a fare nuovi esperimenti e a provare delle novità culinarie. Se la vostra vita non vi soddisfa, allora significa che dovete fare dei cambiamenti. Dunque, sfruttate questo sabato pieno di spunti e riflessioni per fare il punto della situazione e mettere nero su bianco i nuovi progetti/obiettivi da raggiungere. Con il partner occorrerà rivedere qualcosa, forse il romanticismo è praticamente latitante o forse vi sentite dati per scontati.

Salute in rapida ripresa.

Ariete – 5 - Sabato in risalita, specie dopo le ultime giornate traballanti. Un fatto avvenuto nel vostro passato vi ha traumatizzato, ma non ritornate sui soliti pensieri e andate avanti. Preparatevi a trascorrere un piacevole weekend pieno di soluzioni e di movimenti. C'è chi dedicherà del tempo ai propri familiari, chi farà le pulizie di casa e chi invece si ritroverà a tifare per la propria squadra del cuore. L'ispirazione che cercavate, sarà con voi.

Leone – 4 - Si conclude una settimana pesante e finalmente tornerete a recuperare le energie mentali e fisiche che vi sono mancate ultimamente. In famiglia c’è stata un po’ di maretta o di lontananza, anche all’interno della sfera lavorativa qualcosa non è andato come sperato.

Comunque sia, a partire da questo sabato, la fortuna vi bacerà soccorrendovi in ogni reparto. L’umore sarà stellare così come la passione e la socialità.

Gemelli – 3 - Buon sabato: tutto filerà come da programma! C’è chi dovrà partire e chi invece sarà in pausa dopo una lunga settimana fatta di studio e lavoro. Sarete tentati dal fare un certo acquisto, ma valutate con calma prima di aprire il portafogli o strisciare la carta. Le coppie innamorate vivranno dei momenti di intensità profonda, le stelle promettono fuoco e fiamme. Chi ha dei figli piccoli, in giornata avrà modo di trascorrere del tempo di qualità con loro.

Sagittario – 2 - Giornata molto positiva e promettente, finalmente vi riprenderete dopo un periodo di crisi. Anche se forse nutrite dei dubbi sul futuro o magari avete messo voi stessi in dubbio, arriverete presto al chiarimento tanto desiderato.

In queste 24 ore sarete ottimisti, attivi e molto sinceri. Sarà ripristinata quella voglia di socializzare che per molto tempo avevate messo da parte per timore di farvi del male. Chi è solo, si ritroverà a uscire e scambiarsi delle occhiate eloquenti con qualcuno/a di affascinante.

Scorpione – 1 - La Luna vi supporterà in queste magnifiche 24 ore aprendovi anche quelle porte che credevate chiuse per sempre. Attorno a voi, tutto risulterà più colorato e vivido, finalmente l’ansia e le preoccupazioni si ridurranno a favore della serenità e della gioia. La famiglia va posta al primo piano specie se ultimamente avete trascurato i vostri cari. Risate e sorprese in arrivo, non siate pessimisti.