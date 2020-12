Passato il Natale, adesso tocca approfittare della giornata di Santo Stefano per rimettersi in forma in vista dei festeggiamenti di fine anno. Le recenti vicissitudini sono state abbastanza pesanti per tanti di noi: l'Oroscopo ha cercato di alleviare in parte le difficoltà con consigli e raccomandazioni, non sempre riuscendoci. Per questo sabato 26 dicembre le aspettative sono leggermente diverse, diciamo senz'altro positive, se non per tutti i segni dello zodiaco, sicuramente per quattro segni.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare alle previsioni di sabato 26 dicembre per tutti i segni zodiacali.

segno per segno.

Classifica di sabato 26 dicembre

La nuova classifica stelline interessante la giornata del 26 dicembre è pronta a decretare i nuovi rapporti di forza tra i dodici segni zodiacali. Ansiosi di sapere qual è la posizione assegnata dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita?

Il responso dettato dalle effemeridi per tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci:

- "Top del giorno": Bilancia; 2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone, Acquario, Pesci;

3° posto - ★★★★: Toro, Sagittario, Capricorno;

4° posto - ★★★: Vergine, Scorpione;

5° posto - ★★: Ariete, Cancro.

Ariete: un blocco emotivo da superare

In maggioranza siete persone emotive e riservate e quando si tratta di parlare dei vostri sentimenti non sempre riuscite a esprimervi come vorreste.

Questo sabato cercate di superare questo blocco emotivo, solo così garantirete alla vita momenti di serenità e stabilità, senza pensare a nulla. Per qualche single, invece, il sabato sarà un po' in salita a causa di Marte in quadratura a Plutone: sarà questo l'aspetto astrologico che più metterà in apprensione, sia per quanto riguarda l'umore che per una faccenda familiare di non facile soluzione.

Sarebbe auspicabile non ingigantire eventuali problemi, spesso insignificanti. Piuttosto fate il punto di ciò che dovrà essere cambiato a livello personale o interpersonale. Provate a trovare un dialogo con gli interessati, vedrete che tutto andrà bene. (Voto 6).

Toro: tutto bene, a parte la stanchezza

A parte un po' di stanchezza, tutto il resto girerà per il meglio.

Se avete un partner sentimentale stabile da lungo tempo, organizzate una giornata nella quale poter passare in serenità quanto più tempo possibile. Da questo sabato le cose dovrebbero finalmente iniziare ad andare meglio anche per voi single: vi allontanerete sempre più da tensioni e problemi. Le stelle vi sosterranno in questa giornata, soprattutto in alcune particolari situazioni: saranno facilmente gestibili, in maniera serena, tanto che il cuore troverà finalmente la felicità. In famiglia, anche se costerà un po' di sacrificio, avrete la possibilità di portare a termine con successo gli impegni ancora in sospeso. Concentratevi, evitando inutili sprechi di energia: l'ambizione e la forza di volontà non vi mancano, avete solo bisogno di guardare davanti a voi con maggior fiducia.

(Voto 8).

Gemelli: buone idee e tanta passionalità

In amore, saprete ravvivare il legame di coppia con una girandola di buone idee e una consistente dose di passionalità. Riceverete una bella sorpresa e specialmente la serata risulterà molto piacevole da vivere. Single, sarà una mattinata super, resa frizzante dalla Luna favorevole, senz'altro pronta a strizzare l'occhio. Avrete voglia di muovervi, di condividere interessi nuovi con persone care e magari approfondire una nuova conoscenza. Vi sentirete più affascinanti del solito e questa sarà un'ottima prerogativa per fare colpo su chi conta davvero nella vostra vita sentimentale. In media tutto filerà liscio come l'olio, avrete il vento in poppa, il che vi spingerà verso sogni e desideri ambiti.

Sarete intraprendenti, determinati e fiduciosi, tali da proporvi sempre in modo vincente. (Voto 9).

Cancro: capricci e tira molla

I capricci e i relativi tira e molla in un rapporto di coppia ci possono stare, ma non dovete esagerare, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo e i danni potrebbero essere permanenti. Se dovessero capitare discussioni, prendete del tempo per calmarvi e ragionare a mente fredda, perché a caldo siete soliti perdere le staffe. L'affinità con il partner non ha scadenza, ma è soggetta ai comuni alti e bassi che la vita propina. Pertanto dovete semplicemente apprezzare in primis gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e poi mettere da parte quel vostro atteggiamento critico nei suoi confronti.

Single, sarete pieni di buone intenzioni e dolcissimi sentimenti, purtroppo saranno gli altri a non capire e, in certi frangenti, a respingere le vostre amorevoli attenzioni. (Voto 6).

Leone: progetti da realizzare

Periodo positivo! Al centro dell'attenzione ci saranno i progetti da realizzare a breve insieme al partner. Energici e pimpanti, potrete cimentarvi con successo in tutto ciò che vorrete e dare sfogo alla vostra vitalità nelle attività che preferite. Vi occuperete molto del rapporto e della reciproca intesa, con la voglia di vederla crescere, farsi più solida e serena. Single, sarete propensi a dare una mano agli altri. Infatti farete qualcosa di utile per qualcuno che ha sicuramente bisogno d'aiuto: facendo la vostra parte alla fine arriveranno delle soddisfazioni.

I migliori successi li riscuoterete grazie alla disponibilità, ma anche al garbo e alla diplomazia. Sul lato pratico siete diventati specialisti nel valutare gli affari e i risultati economici. Mettete a punto una strategia per ottenere il massimo con meno energie. (Voto 9).

Vergine: ok famiglia e affari

Sarà una giornata buona per la famiglia e le cose di casa. Qualche piccolo affaruccio da cogliere al volo, magari su internet oppure messa a punto di brevi programmi per la prossima settimana. Potreste ritrovarvi a ragionare su alcuni rapporti e su certi aspetti della vostra vita. Probabilmente non tutto quello che pensa il partner vi piacerà o vi starà bene e potreste decidere di cambiare idea su alcune cose. Single, mettete in conto qualche nostalgia, perché sicuramente sarà una giornata scombinata per l'umore e per l'amore.

Apritevi alle novità, date la possibilità agli altri di conoscervi, siate generosi senza aspettative e rilassatevi. In qualche caso potrebbero esserci dei nuovi ostacoli all'orizzonte: approfittate del vostro stato di grazia e dello spirito ricco di razionalità per reagire con idee propositive a quello che potrebbe arrivare. (Voto 7).

Bilancia: al top l'amore

Si prospetta un sabato davvero fortunato, sicuramente al top per i sentimenti. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà perfetta soprattutto per chi ha problemi affettivi da risolvere, non disdegnando comunque il settore legato gli affari e alle attività lavorative in generale. In amore, vi diciamo subito che sarà una giornata idilliaca, senz'altro ricca di emozioni e piacevoli conferme, in grado di farvi raggiungere la pace interiore e la sintonia con la persona amata.

Nel rapporto non avrete intoppi, sarà tutto perfetto e incredibilmente ai massimi livelli. Single, una persona che non vedete da tempo potrebbe ricomparire nella vostra vita: prima di farvi travolgere di nuovo sentimentalmente, ripensate al motivo per cui avevate rotto e tirate le somme. (Voto 10).

Scorpione: Marte e Nettuno non di parte

Giornata in prevalenza valutata a toni magri, per cause diverse e svariati motivi. Imputato principale del periodo "no" sarà Marte, in questo caso posizionato in modo speculare negativo per un buon 70%. Situazione ancor più aggravata da nettuno in Pesci, anch'esso speculare negativo, anche se in modo meno incisivo. In campo interpersonale, visto gli astri non di parte, l'invito è di iniziare a mettere il bavaglio alla troppa ironia: tagliente come un rasoio e quasi mai opportuna.

Per quanto riguarda l'amore di coppia, potreste risentire di vari contrattempi derivanti da altri settori. All'orizzonte si profilano anche lievi cali fisici, dovuti soprattutto alle fatiche subite giorni addietro. Per qualcuno potrebbero nascere problemi economici, recuperabili alla grande dopo queste festività. Intanto cercate di mettere in primo piano le cose prioritarie, poi il resto. (Voto 7).

Sagittario: Santo Stefano tra alti e bassi

Un Santo Stefano in linea di massima positivo, anche se sottoposto a immancabili alti e bassi, propri di una giornata a quattro stelle. Diciamo che il sabato sarà abbastanza interessante per ciò che concerne l'amore: chi è già stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito, grazie a un maggior scambio di tenerezze e coccole.

Trascorrerete una piacevole giornata e una ancor migliore serata insieme alla dolce metà del cielo. Riguardo la passione, si consiglia un coinvolgimento emotivo maggiore nel rapporto. Diciamo che spesso non sembrate molto coinvolti sentimentalmente: sappiate che lui/lei potrebbe risentirne un bel po'. Se single, niente è perduto! Soprattutto la mattina vi sveglierete forse un po' angosciati, perciò intorno a voi vedrete nero: tranquilli, sarà solamente una sensazione transitoria, non disperate. (Voto 8).

Capricorno: sabato di normale routine

La giornata di sabato è prevista buona, anche se immersa nell'ordinaria routine. In campo interpersonale, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti, dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

Intanto le previsioni zodiacali del periodo, per quanto concerne l'amore, invitano ad apportare qualche cambiamento nel vostro ménage di coppia: invece di passare la serata tra divano e tv, dedicatevi a passatempi più interessanti, ovviamente insieme a chi amate. Single, in amore avete sicuramente un dubbio amletico: fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta a eventuali novità? Decidete con serenità. Per il momento, cercate di accontentarvi e nel contempo fate il possibile per limitare eventuali stress. (Voto 8).

Acquario: all'insegna del romanticismo

Diciamo che il romanticismo, quello puro, riempirà la giornata rendendola quasi perfetta: in primo piano voi, lui/lei e nessun altro. A dominare sarà la gioia di vivere, accompagnata da una impellente volontà di pianificare qualcosa di importante per il lungo termine. In coppia grazie a una dolce Luna in trigono a Giove, pronta a sostenervi sul lato emozionale, non avrete nessuna difficoltà. Consiglio di non lasciarsi andare senza ragione a facili entusiasmi: la fiducia genera euforia, la troppa euforia in certi casi è responsabile di probabili "annebbiamenti di cervello". Single, attenzione ai colpi di fulmine non programmati! Una conoscenza interessante sarà come una fresca folata di vento in pieno agosto: porterà il buonumore regalando nuova energia. (Voto 9).

Pesci: puntare sull'astuzia

Sono in arrivo buone notizie: puntando sull'astuzia riuscirete a ottenere molto di più di quello che immaginate. Periodo indicato per promuovere iniziative o nuovi contatti. Non fossilizzatevi su interessi e abitudini. Secondo le previsioni zodiacali questo sabato, per quanto riguarda l'amore, vivrete una ritrovata armonia con il partner. Merito della vostra capacità di saper comunicare in modo deciso, preciso e convincente in ogni momento della giornata. Finalmente le cose cominceranno a girare per il verso giusto. Diciamo pure che questo giorno porterà anche qualche bella novità. Single, sarete pieni di vita, per questo vi invitiamo a uscire dal guscio e prendere "una boccata di vita". Passate del tempo in compagnia di chi amate oppure cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con coloro che non sentivate da molto tempo. Magari proponetevi per un caffè o semplicemente per una piacevole passeggiata non appena questo periodo sarà passato. (Voto 9).