Sta per iniziare la giornata di Natale 2020. Approfondiamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo per questo venerdì 25 dicembre, con i cambiamenti che le stelle e i pianeti porteranno in amore e nel lavoro per tutti i 12 segni zodiacali.

La giornata di Natale per i segni della prima sestina

Ariete: in amore nella giornata di Natale le stelle saranno dalla vostra parte e aiuteranno, quindi sfruttate al meglio questi momenti. Nel lavoro il quadro nel complesso è positivo, anche in vista del prossimo anno.

Toro: per i sentimenti in questa giornata sarà necessario stare con le persone che amate, evitate tensioni del passato che non saranno utili in questo momento.

Nel lavoro alcune persone vi aiuteranno a risolvere diverse questioni.

Gemelli: a livello sentimentale questa giornata non sarà esaltante, c'è da gestire e ritrovare una certa armonia. Nel lavoro, se ci sono delle questioni che sono rimaste aperte, cercate di affrontarle e superarle.

Cancro: in amore è meglio evitare di pensare alle storie del passato, sarebbe superfluo in questa giornata. A livello lavorativo non mancano alcuni cambiamenti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata è positiva per l'amore, si potrà recuperare visto che il periodo è importante. Nel lavoro vi sentite più forti.

Vergine: a livello sentimentale la giornata porterà qualche complicazione, ci sono diversi dubbi da superare specie in amore. Siate cauti in quello che fate.

A livello lavorativo prendete tutto con la massima calma.

Previsioni e oroscopo del 25 dicembre: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso alcuni hanno il desiderio di cambiare alcune situazioni. Vi sentite piuttosto stanchi. Nel lavoro alcune tensioni sono da superare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, nei sentimenti è un momento confuso, sarà quindi meglio lasciarsi andare a pensieri positivi.

Nel lavoro, grazie alla Luna positiva, le scelte che farete ora saranno importanti.

Sagittario: a livello amoroso ci sarà la possibilità di vivere delle belle emozioni. Le stelle premiano. Nel lavoro, chi vuole può anche iniziare qualcosa di nuovo.

Capricorno: in amore questa giornata vi permetterà di programmare anche alcune questioni future. Ci sono grandi progetti in arrivo.

Nel lavoro potete vivere con maggiore tranquillità i prossimi giorni.

Acquario: a livello sentimentale questo Natale aiuta, vi sentite più forti, per questo motivo i progetti futuri sono favoriti. Nel lavoro qualche cambiamento è previsto con l'arrivo del nuovo anno.

Pesci: in amore vi sentite molto determinati in queste ore, cercate di non prendere però alcune cose troppo di petto. Nel lavoro sarebbe meglio lasciare da parte i progetti che non vanno e pensare a qualcosa di nuovo in vista delle prossime settimane.