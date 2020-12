Per il segno del Capricorno, questo gennaio 2021 sarà uno dei più positivi e prolifici dell'anno secondo l'Oroscopo, con una combinazione astrale fra Mercurio, Marte, Venere e Giove che sbaraglierà ogni concorrenza sul lavoro, offrirà molte opportunità in amore e tante novità e creatività da sfruttare per ottenere più vantaggi possibili. La prontezza di spirito sarà essenziale per poter vivere al meglio ogni giornata del mese, senza troppi pensieri negativi per la mente. A seguire sono presenti le previsioni per il Capricorno nel corso del mese di gennaio.

Amore

Venere è nella vostra costellazione, e dunque significherà soltanto una cosa: amore allo stato puro.

Nessuna gelosia o incomprensione passata potrà riaffiorare senza il vostro consenso, tanto meno dei litigi che potrebbero rovinare questa atmosfera che sfiora il sublime. In questo periodo potrete avere a che fare con una tranquillità del vostro amore totalizzante, che certamente vi porterà anche a rendere il vostro romanticismo più sentito ed autentico. Ci sarà modo di confessare il vostro amore alla persona che amate silenziosamente da tempo, mentre ci saranno occasioni per i single che sicuramente non si lasceranno sfuggire di mano. Mercurio non farà altro che incentivare il dialogo, produttivo e senza filtri.

Lavoro

Dal giorno 9 gennaio avrete il sostegno di Mercurio a “guidarvi” verso gli affari più remunerativi e sostanziosi, ma anche verso gli accordi e le collaborazioni più tranquille ed al tempo stesso più proficue dal punto di vista pecuniario.

La situazione lavorativa quindi subirà un cambiamento drastico ma positivo, ricco di prospettive che potrebbero anche essere preponderanti per fare un investimento importante e che non vi gravi troppo sulle spalle. Ottima questa creatività che vi farà crescere non soltanto l'autostima, ma anche la fiducia dei colleghi che vi circondano.

Ottimo periodo anche per trovare lavoro o addirittura cambiarlo, se quello attuale si è rivelato inadatto a voi o se avete avuto delle recenti divergenze con qualcuno.

Fortuna e salute

Si potrà parlare di fortuna a tutto tondo, dal momento che oltre a Venere avrete che fare con un transito di Giove che arriverà a spargere molte occasioni di guadagnare. Certamente molto sarà dovuto alla vostra capacità di azione, ma con questa congiunzione astrale si può affermare che quest'anno inizierà nel migliore dei modi e senza troppi eventi negativi, nonostante tutto.

L'energia non vi mancherà affatto, tanto che sarete pronti e carichi ogni mattina di questo periodo senza cedere facilmente alla stanchezza.