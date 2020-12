L'oroscopo di venerdì 18 dicembre prevede buona volontà e pazienza in ambito lavorativo per i nativi Scorpione, che dovranno riuscire a cavarsela senza Mercurio in congiunzione, mentre uno sguardo intenso per i nativi Ariete potrebbe aprire diversi scenari. La Luna in Capricorno tornerà utile per i nativi Vergine, che cercheranno di ammortizzare questo periodo un po’ incerto in amore a causa di Venere quadrata, mentre Leone dovrà ingegnarsi per risolvere alcuni problemi di tipo professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 18 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 18 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì piuttosto discreta per voi nativi del segno.

L'umore e le energie saranno buoni e in amore il sostegno di Venere sarà fondamentale per tenere vivo il rapporto con il partner. Attenzione però alla Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda i single uno sguardo intenso come un fulmine a ciel sereno potrebbe farvi innamorare. In ambito lavorativo sarete pieni di inventiva, con la voglia di svolgere i vostri incarichi in maniera impeccabile. Voto - 7,5

Toro: inizierà bene questo fine settimana per voi nativi del segno secondo le previsioni zodiacali del 18 dicembre. La Luna nel segno del Capricorno vi assiste, e dal punto di vista sentimentale non vi farete sfuggire delle fughe romantiche con il partner. Se siete single potreste pensare di cambiare qualcosa nel vostro aspetto fisico.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete affrontare qualche polemica di troppo in questa giornata, ma con Giove favorevole sicuramente ce la farete. Voto - 8-

Gemelli: con Mercurio in una posizione così scomoda, sarà difficile per voi ragionare bene sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Non avete delle idee brillanti da proporre e la cosa vi secca. In amore potreste sentirvi lontani dal partner, o in un certo senso tagliati fuori dalla vostra relazione di coppia.

Ebbene, trovate un modo per riavvicinarvi, anche se Venere ve lo impedisce. Se siete single una parolina fuori posto potrebbe mettervi in crisi. Voto - 6+

Cancro: oroscopo di venerdì che prevede la Luna in opposizione per voi nativi del segno. Non sarà facile dunque convincere il partner a prendere parte delle vostre iniziative. Meglio tentare una prossima volta.

Se siete single imporre il vostro punto di vista potrebbe farvi passare per ciò che non siete dinanzi a chi amate. In ambito lavorativo parteciperete all'attività lavorativa con poco interesse, distratti da qualcos'altro per voi più importante. Voto - 6

Leone: alcuni imprevisti dal punto di vista professionale posso succedere a tutti secondo l'oroscopo. L'importante è saperne uscire fuori nel miglior modo possibile. Mercurio è ancora favorevole, dunque datevi da fare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in trigono dal segno del Sagittario vi metterà a vostro agio con il partner, ora più aperto e morbido nei vostri confronti. Se siete single le cose stanno iniziando a cambiare e voi vi sentirete più ottimisti. Voto - 7,5

Vergine: la Luna favorevole dal segno del Capricorno vi aiuterà a minimizzare i danni di Venere in quadratura secondo l'oroscopo di venerdì 18 dicembre.

Potreste infatti riuscire a togliervi di dosso alcune incertezze nei confronti del partner, recuperando un po’ di terreno. Attenzione però a non sprofondare nuovamente. Se siete single cercate di mantenere la calma, senza sollevare alcun polverone. Nel lavoro le vostre mansioni andranno gestite con cautela, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Bilancia: la vita di coppia procederà con meno ansia del solito secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio si troveranno in buona posizione, e potrete essere più aperti e disponibili nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single controllate meglio i vostri messaggi. Nel lavoro vi piacerà stare al centro dell'attenzione, ma per farlo dovrete dimostrare di avere delle idee valide.

Voto - 7,5

Scorpione: potrebbe manifestarsi qualche problema sulla vostra tabella di marcia in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Intendiamoci, non sarà colpa vostra, ma dovrete fare qualcosa per risolvere. Mercurio inoltre non è più nel vostro segno, dunque dovrete cavarvela da soli. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole, e la comunicazione tra voi e il partner più che soddisfacente. Se siete single essere piuttosto diretti con la persona che vi piace potrebbe rivelarsi una mossa vincente, ma fareste bene comunque ad analizzare la situazione prima. Voto - 7+

Sagittario: un profondo senso di responsabilità vi aiuterà a dare sempre il massimo in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Mercurio infatti è in congiunzione, e favorisce le vostre imprese al lavoro, anche le più ardue.

Dal punto di vista sentimentale non mancherà il romanticismo, che in questo periodo natalizio sarà ancora più forte tra voi. Se siete single non ci sarà nulla di male nel fare dei progetti per il futuro. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo di venerdì grandioso per voi nativi del segno grazie alla Luna ancora ospite nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale una ventata d'amore riempirà il vostro cuore, e sarete più di buon cuore, con il partner e con le persone che avrete al vostro fianco. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete soddisfatti dei risultati raggiunti finora, ma sarà anche il momento di dedicarsi a qualcosa di nuovo. Voto - 8+

Acquario: settimana che proseguirà in maniera convincente per voi nativi del segno. Come se non bastasse, presto arriverà Giove nel vostro segno, e per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare per tornare in auge.

Mercurio al momento è favorevole, e state già muovendo i primi passi. In amore voi single tornerete a provare attrazione per una persona, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se avete una relazione stabile riprenderete in mano il vostro rapporto in maniera ottimale. Voto - 8

Pesci: relazione di coppia tra alti e bassi in questa giornata. Secondo le previsioni astrali di venerdì, la Luna e Venere in contrasto tra loro creeranno una relazione piuttosto turbolenta, che dovrete sapere gestire al meglio. Se siete single non aspettatevi risposte immediate al momento. Per quanto riguarda il settore professionale darete più importanza a quei progetti che valgono davvero. Voto - 7