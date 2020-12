Sarà una Vigilia di Natale diversa rispetto a quella degli altri anni, ma l'Oroscopo di domani 24 dicembre, comunque, avrà in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. La gioia delle feste si diffonderà a macchia d'olio e travolgerà gli animi più positivi. Alcuni segni, al contrario, non riusciranno a mantenere un clima sereno.

Per tracciare i profili zodiacali di domani sarà necessario analizzare la mappa celeste e i principali transiti planetari. In particolare, Sole, Mercurio e Plutone si troveranno in Capricorno, Luna e Marte in Ariete e Giove e Saturno in Acquario. Inoltre, Venere sarà in Sagittario, Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di giovedì 24 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 24 dicembre: tanta energia per Ariete, Toro affettuoso

L'Ariete sentirà di non poter esprimere tutta la sua energia. Avrà l'impressione di essere chiuso in gabbia, mentre il Toro amerà trascorrere la giornata solo con gli affetti più stretti. I Gemelli avranno mille attenzioni per la persona amata perché vorranno fargli passare una giornata indimenticabile, mentre il Cancro darà sfogo a tutta la sua golosità.

Ariete: vorreste lasciarvi trascinare dall'entusiasmo festivo, ma non vi sentirete a vostro agio. Vi sembrerà di dover soffocare il vostro potenziale a causa delle restrizioni vigenti.

Farete fatica a controllare le vostre emozioni e, in alcuni momenti, sarete tentati di rispondere in modo brusco. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non lasciarvi prendere dallo sconforto perché, con un pizzico di positività, tutto migliorerà.

Toro: nonostante non possiate passare una Vigilia circondati da molte persone, riuscirete, comunque, a godere del clima festivo.

La vostra dolcezza diffonderà serenità e calore e migliorerà l'umore di tutta la famiglia. L'amore che vi lega prenderà il sopravvento e vi consentirà di esprimere sentimenti profondi, ma spesso celati. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non esagerare con il cibo.

Gemelli: sarà una Vigilia romantica e all'insegna dell'amore di coppia. Vorrete rendere il vostro partner felice e non vi risparmierete su niente.

Sarete pronti migliorare il suo umore con dimostrazioni d'affetto e risate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non essere troppo esigenti con voi stessi perché potreste ottenere l'effetto contrario. Spontaneità e naturalezza porteranno ad ottimi risultati.

Cancro: non vedrete l'ora di gustare deliziosi manicaretti. La tavola imbandita susciterà una forte attrazione verso di voi, non solo per la golosità del cibo, ma soprattutto per il valore tradizionale che essa ricopre. Amerete mangiare assieme alla vostra famiglia perché sarà un momento di condivisione e di confronto. Nonostante il difficile periodo, riuscirete a mantenere un'atmosfera distesa e allegra.

Oroscopo di domani 24 dicembre: Leone riflessivo, Bilancia sentimentale

Il Leone non riuscirà a staccare la spina dai propri pensieri, mentre la Vergine sarà concentrata sulla bellezza degli addobbi natalizi. Per la Bilancia le cose più importanti saranno i sentimenti e il calore della famiglia, mentre lo Scorpione darà sfogo a tutta la sua creatività.

Leone: dovrebbe essere una giornata di festa, ma le preoccupazioni continueranno a tormentarvi. Non vorrete mostrare la vostra debolezza e cercherete di apparire sicuri agli occhi degli altri. In realtà, avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudervi a riccio: potreste provare a parlare con una persona fidata.

Vergine: per voi, sarà impossibile staccare gli occhi dalla luminosità delle stanze.

Le lucine di Natale e i meravigliosi addobbi vi renderanno entusiasti e vivaci. Sarete fieri della vostra casa e passerete il tempo a perfezionare le ultime decorazioni. La vostra famiglia condividerà l'entusiasmo e sarà pronta ad aiutarvi. Anche il cibo non sarà da meno e renderà l'atmosfera ancora più speciale.

Bilancia: i regali e le decorazioni avranno un ruolo secondario, perché, per voi, le uniche cose a contare saranno i sentimenti. Approfitterete di questa giornata per trascorrere più tempo possibile con la vostra famiglia. Sarà un'occasione per scambiarvi confidenze e sogni. Forse, avvertirete la nostalgia verso la gioia degli anni passati, ma riuscirete a trovare del bello anche in questo Natale.

Scorpione: neanche durante la Vigilia di Natale rinuncerete alla vostra creatività.

Amerete dilettarvi con nuovi addobbi e con sfiziose ricette di cucina. Prediliggerete tutto ciò che potrà essere fatto a mano, mentre sarete contrari ai regali già confezionati. Sarà un modo per far emergere il vostro spirito festivo. Forse, non tutti condivideranno il vostro punto di vista, a voi sarete felici così.

Astrologia del 24 dicembre: armonia per Acquario, Pesci giù di tono

La Vigilia di Natale regalerà tanta gioia al segno del Sagittario perché potrà lasciarsi travolgere dai sentimenti, mentre il Capricorno non darà molto valore a questa giornata. L'Acquario si godrà la compagnia dei suoi affetti più cari, mentre i Pesci non riusciranno a sorridere.

Sagittario: la vostra energia donerà entusiasmo a tutta la famiglia. Nonostante non sia il momento migliore per festeggiare, deciderete, almeno per ora, di lasciarvi alle spalle ansie e preoccupazioni.

Condividerete ore di gioia con la vostra famiglia e amerete vedere i sorrisi sui volti di chi amate. Il vostro ottimismo riuscirà ad aiutare anche le persone più giù di tono.

Capricorno: con la mente, sarete già proiettati verso l'inizio dell'anno prossimo. Non avrete molta voglia di festeggiare perché non riterrete che questo possa aiutarvi. Preferirete occuparvi di cose pratiche e non dare troppo valore alle decorazioni. Qualcuno cercherà di coinvolgervi, ma voi sarete irremovibili. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a sciogliervi un po': una piccola pausa vi ridonerà energia.

Acquario: il vostro unico pensiero sarà quello di trascorrere la giornata con la vostra famiglia. Dedicherete tutte le attenzioni possibili ai vostri cari perché desidererete renderli felici.

Quest'anno avete scelto i regali con molta attenzione, sarete un po' preoccupati per la reazione degli altri, ma non ne avrete motivo perché, sicuramente, tutti rimarranno soddisfatti. Attenzione a non farvi trascinare dai pensieri nostalgici.

Pesci: nonostante i vostri sforzi, non riuscirete a godervi la giornata in nessun modo. Sarete perseguitati dalle preoccupazioni e neanche del buon cibo sarà in grado di distrarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi su pensieri tristi e distruttivi. La cosa migliore sarà concentrarvi sulla compagnia delle persone amate. Sicuramente, riusciranno a risollevarvi l'umore.