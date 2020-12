L'oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 dicembre prevede momenti brillanti dal punto di vista sentimentale per i nativi Scorpione, che almeno in parte, potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Toro dovrà ancora una volta fare attenzione al proprio atteggiamento nei confronti del partner, proprio a causa di questa Luna opposta. Leone potrebbe non avere una grande voglia di impegnarsi sentimentalmente, mentre Capricorno apprezzerà particolarmente coccole e caldi abbracci. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 12 al 13 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: un fine settimana tranquillo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Certo, non avrete dalla vostra parte un cielo stellare, che vi possa permettere di godere di focosi sentimenti, ma saprete accontentarvi di un periodo calmo, fatto comunque di amore tra voi e il partner. Nel lavoro grazie a Mercurio positivo sarà il momento adatto per chiedere e proporre. Voto - 7,5

Toro: oroscopo del prossimo fine settimana difficile per voi nativi del segno. Astri negativi come Venere e la Luna vi metteranno a disagio, portando più di un’incomprensione o malinteso nella vostra relazione di coppia. Nel lavoro non sarete tra i colleghi più valutati, ma ciò non significa che dovrete rimanere delusi delle vostre prestazioni, tutto sommato buone. Voto - 6,5

Gemelli: weekend piuttosto discreto per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale se non avete fatto ancora l'albero, potrebbe essere la scusa perfetta per stare insieme al partner e fare qualcosa insieme.

Dal punto di vista lavorativo invece Mercurio continua ad essere opposto, rendendo piuttosto difficile la comunicazione con i vostri colleghi. Voto - 7-

Cancro: la Luna in Scorpione renderà questo fine settimana grandioso per voi nativi del segno. In fatto di sentimenti l'amore non mancherà nella vostra relazione di coppia, portando un po’ di tensione positiva tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro se saprete usare le parole giuste, ma soprattutto con la giusta calma otterrete discreti risultati. Voto - 8-

Leone: previsioni zodiacali non eccellenti per voi nativi del segno. Diciamo solo che dal punto di vista sentimentale non ci saprete con i sentimenti quando la Luna e Venere si trovano in aspetto negativo. Meglio il lavoro, considerato che Mercurio vi aiuterà a dare una spinta alle vostre mansioni.

Voto - 6,5

Vergine: meglio essere piuttosto cauti negli investimenti secondo l'oroscopo del weekend. Mercurio opposto e Giove sempre più lontano da voi portano insicurezza con gli affari, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito sentimentale il partner sarà piuttosto comprensivo nei vostri confronti, ma voi dovrete cercare di non rovinare tutto. Voto - 7-

Bilancia: ottimo periodo per dare maggiore spazio ai vostri piaceri. In amore le cose andranno piuttosto bene, e non vi farete mancare nulla per far sorridere la vostra anima gemella. Dal punto di vista professionale un ottimo Mercurio in sestile dal segno del Sagittario avrete lo spunto necessario per svolgere correttamente i vostri incarichi. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo del weekend focoso in fatto di sentimenti per voi nativi del segno.

In quanto a sentimenti la Luna in congiunzione le paroline dolci, accompagnate a gesti romantici, vi regaleranno un'intesa di coppia splendida. Nel lavoro la situazione sarà piuttosto stabile, e per il momento dunque sarà meglio non strafare. Voto - 8

Sagittario: emozioni leggermente in contrasto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Intendiamoci, la vostra relazione di coppia procederà bene, solo che vi mancherà lo spunto per esaltare al meglio i vostri sentimenti. Spunto che avrete domenica, in tardo pomeriggio, godendo di una magnifica serata. Nel lavoro vi darete da fare affinché le cose possano migliorare, soprattutto in termini economici. Voto - 7,5

Capricorno: sicurezza emotiva vi daranno un grande vantaggio in questo fine settimana.

Le previsioni zodiacali annunciano un temperamento deciso al lavoro, perfetto per superare agilmente gli ostacoli. In amore con le idee chiare che avrete, non vi farete problemi a manifestare i vostri sentimenti in maniera decisa, merito anche della Luna in sestile dal segno dello Scorpione. Voto - 8+

Acquario: particolarmente agguerriti in questo periodo grazie a Mercurio favorevole. L'influenza di Giove inoltre inizierà a farsi sentire, e anche se la situazione non sarà delle migliori al lavoro, vi darete da fare per portare avanti la baracca. In amore invece non sarà facile essere comprensivi con il partner con questa Luna, dunque meglio non esagerare troppo. Voto - 7-

Pesci: con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, avrete un forte desiderio d'amore e riuscirete a godere di un’ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro ricordatevi che non tutti i vostri progetti vanno come previsto, soprattutto con Mercurio in una posizione così scomoda. Voto - 7+