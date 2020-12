Nel corso del mese di gennaio 2021, i nati sotto il segno del Toro avranno la fortuna di Venere a sostenerli sul piano amoroso. Ci saranno molteplici occasioni di essere passionali con il partner oltre che romantici, a parte alcune eccezioni.

Giove in quadratura potrebbe essere molto ostico sul piano burocratico e lavorativo, ma certamente contando sulle forze di Marte ci saranno buone prospettive di collezionare qualche successo e di guadagnare ciò che servirà per soddisfare qualche spesa in più.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo per il segno del Toro per il periodo di gennaio.

Amore

Il Capricorno avrà Venere nei suoi gradi dal giorno 9, quindi anche voi, in quanto appartenenti all'elemento terra, sarete illuminati dalla prospettiva di vedere la vostra relazione crescere e assumere dei toni decisamente più romantici e inclini alla passionalità.

Marte infatti vi donerà una capacità di magnetismo e seduzione che certamente compenserà la quadratura di Giove anche nelle relazioni appena sbocciate. Dovrete però fare molta attenzione a eventuali litigi, perché potrebbero derivare da una mancanza di maturità o di responsabilità più ampia.

Nella famiglia ci saranno maggiori probabilità di essere in sintonia con tutti e di non litigare per nessuna questione, soprattutto per quelle banali.

Lavoro

Sarà un periodo adatto per poter godere dei frutti del vostro lavoro, ma sarà consigliato non agire troppo avventatamente, non con questo Giove in quadratura che potrebbe essere deleterio per qualche affare. Avrete quindi un mese di lavoro intenso e difficoltoso, in cui dovrete fare appello a tutta la vostra concentrazione per poter davvero ottenere risultati soddisfacenti.

Per quanto riguarda la ricerca di lavoro sarà molto scarsa, ma se vi darete da fare sicuramente ci saranno delle opportunità che però non dovrete assolutamente sprecare.

Evitate di spendere troppi soldi e di fare investimenti con cui poi potreste non riuscire a coprire dal punto di vista finanziario.

Fortuna e salute

Ci saranno ottime prospettive di avere un periodo fortunato per quel che concerne Venere, ma su Giove non si potrà assolutamente fare affidamento in un momento del genere.

Con questo Marte la fortuna passerà sicuramente in secondo piano. Avrete però maggiori forze, quindi anche maggiore fiducia nelle vostre capacità, sia fisiche che mentali. Avrete a che fare con una ripresa che sarà lenta ma efficace: si devono anche considerare i molti fattori che recentemente vi hanno abbattuto. Senza dubbio avrete bisogno pure di una “spalla” che riesca a sostenervi laddove ce ne sarà bisogno.