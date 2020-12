Nel giorno di Natale, venerdì 25 dicembre 2020, ci sarà qualche momento di smarrimento per alcuni segni dello zodiaco, ma l'Oroscopo nel complesso si rivelerà positivo, pieno di atmosfera familiare e di qualche buon proposito sul lavoro.

Purtroppo la tensione farà compagnia ai nati sotto i segni di terra come la Vergine, mentre per altri ci sarà occasione di trascorrere una giornata rilassante.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni, segno per segno, per la giornata di Natale.

Ariete sereno

Ariete: avrete un atteggiamento molto più disteso e sereno, libero da ogni impedimento nei confronti della persona amata.

Avrete qualche piccolo contrattempo, ma questo non riuscirà a rovinare l'atmosfera che si creerà all'interno del contesto familiare.

Toro: sarete molto instabili con il vostro atteggiamento, ma sicuramente prenderà il sopravvento il vostro nervosismo, dal momento che molte cose non stanno andando come realmente vorreste. Questo sarà un giorno in cui potrete instaurare un dialogo più costruttivo con la famiglia.

Gemelli: avrete di che divertirvi, o perlomeno di vivere una giornata tranquilla che certamente vi sarà di aiuto per riposarvi e per vivere qualche esperienza rigenerante. Se avete qualche lavoro arretrato, non sarà un male procrastinare.

Cancro: purtroppo dovrete fare i conti con la stanchezza e un po' di malumore che purtroppo non siete riusciti a smaltire prima.

In amore ci sarà qualche piccola schermaglia che vi darà modo di riflettere su determinate scelte future, riconducendovi sui vostri passi.

Leone: non sarà un Natale privo di situazioni personali spiacevoli, ma il lato positivo sarà che riuscirete a risolvere delle questioni che altrimenti avrebbero potuto accompagnarvi per tutte le festività. Avrete voglia di fare qualcosa che per il momento non sarà possibile fare.

Vergine: il lavoro in calo vi farà sentire leggermente in tensione, però nel complesso vi sentite abbastanza tranquilli e senza troppi grattacapi per la mente. Ora come ora coglierete il senso di serenità che in famiglia si farà sempre più palpabile.

Acquario irritato

Bilancia: recentemente ci sono state delle negligenze lavorative piuttosto forti e che vi hanno fato uscire fuori dai binari.

Per fortuna queste giornate saranno esenti da lavori troppo onerosi, quindi ci sarà molto spazio sia per le faccende puramente sentimentali che passionali.

Scorpione: vi sentirete molto insoddisfatti per qualche vicissitudine in famiglia, ma al tempo stesso anche presi da una certa noia che potrebbe sparire solo se vi organizzerete adeguatamente per trascorrere questa giornata con la famiglia.

Sagittario: una piccola frenata sul lavoro sicuramente non guasterà, soprattutto se si deve pensare che potrete fare affidamento sugli affetti sia per tirarvi su di morale, sia per essere sempre e comunque pronti ad esaudire ogni richiesta degli affetti.

Capricorno: ci saranno probabilità di risanare alcuni rapporti che purtroppo con il tempo non hanno fatto altro che deteriorarsi.

Ci sarà anche occasione di sperimentare nuovi giochi e passatempi che generalmente non fanno parte della vostra sfera di preferenze.

Acquario: anche se non lo darete a intendere, potreste essere piuttosto irritati dentro di voi. Vi sentirete obbligati a fare cose che ora vorreste solamente procrastinare, ma dovrete adempiere a qualche piccola situazione spinosa da cui però uscirete vincitori.

Pesci: vorreste evadere, ma dal momento che non sarà possibile vi accontenterete di qualche passatempo che sicuramente oltre a non deludervi vi divertirà parecchio. Potreste avere la tendenza ad isolarvi, ma di tanto in tanto rispuntare per poter godere della compagnia della famiglia.